Rauenberg. (seb) Amara-Bea ist ruhig, neugierig und freundlich. Die Hündin von Züchterin Veronika Stern aus Rauenberg wirkt auf den ersten Blick unscheinbar - doch unter dem langen Fell verbergen sich ungeahnte Qualitäten.

Insgesamt 34 Titel nennt Amara-Bea ihr eigen, damit würdigten die Preisrichter - zuletzt bei den internationalen Wettbewerben in Rotterdam und Leipzig (2017) - ihre Schönheit. Von Kopfform über Brust und Hinterhand bis hin zu den "Wolfskrallen" an den Hinterläufen wurde die Katalanische Schäferhündin dabei ganz genau begutachtet - und hat voll überzeugt. In den letzten Jahren in der "Veteranen"-Klasse, ist Amara-Bea doch inzwischen über 13 Jahre alt. 2008 holte sie sich mit drei Jahren schon den Weltmeistertitel. Sie ist Champion des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH) und zudem unter anderem in Österreich, Bulgarien, Montenegro, der Schweiz und den Niederlanden zur bestaussehenden Vertreterin der Gos d’Atura bestimmt - und diese Titel erhält kein Hund auf Anhieb, vier bis fünf Mal muss ein Züchter mit seinem Tier dafür antreten und sich durchsetzen.

Züchterin Veronika Stern (Foto: Lerche)

Bis zu 20 Mal im Jahr ist Veronika Stern mit Amara-Bea zu Wettbewerben unterwegs, die 63-Jährige genießt es, andere Züchter, unter ihnen viele gute Freunde, zu treffen und sich auszutauschen. "Und es ist schön, wenn man gewinnt." Auch die Städte und umgebenden Landschaften zu erkunden, bereitet ihr Freude, "ich hänge dann gern einen Tag Urlaub dran". Und Amara-Bea? "Der macht es Spaß, bewundert zu werden."

Veronika Stern züchtet bereits seit 1977 Hunde. Die ausgebildete Krankenschwester, zuletzt an der Vulpius-Klinik in Bad Rappenau tätig, widmete sich zunächst Bearded Collies. Der Reiz des Neuen brachte sie auf die Gos d’Atura, 1987 las sie vom ersten Wurf dieser Art überhaupt in Deutschland und machte sich kundig - 1990 fing es mit Amara-Beas Uroma an. Und schon damals fielen Veronika Stern an dieser Rasse Besonderheiten auf, die übers Aussehen hinausgehen und für keinen Hund selbstverständlich sind.

"Meine Gos d’Atura sind zutraulich, gutmütig, in jeder Lage ruhig und dabei wachsam, sie lernen gern und kapieren alles." Als sie noch jünger und flinker war, feierte Amara-Bea Erfolge im Turnierhundesport. Unterstützt wurde Veronika Stern dabei von den Hundevereinen Rauenberg und Sandhausen, in denen sie Mitglied ist. Bis zur "Königsklasse VK-3" bewies Amara-Bea bei Hürden- und Slalomlauf ihr Können. Den Geländelauf über 2000 Meter schaffte sie einmal in 8:07 Minuten. Dabei stellte sie schon bei der obligatorischen Begleithundeprüfung regelmäßig ihre Entspanntheit und ihren Gehorsam unter Beweis, in Menschenmengen oder Verkehrsgetümmel bleibt sie gelassen.

Und hat offenbar geerbt, was ihre Mutter schon an den Tag legte, als sie Veronika Stern spontan das Asthma-Spray brachte, dessen Verlust noch gar nicht bemerkt worden war: "Amara-Bea ist nicht nur schön, sie ist auch intelligent." Altersbedingt hat es mit den sportlichen Höchstleistungen nicht mehr so gut geklappt, "da beschloss ich, ihr etwas Kopfarbeit beizubringen", so Veronika Stern, die feststellte: "Sie will arbeiten, sie will denken."

Ganz spielerisch versteckt Veronika Stern Gegenstände, "Dino" genannt, auf Spaziergängen und fordert ihre Hündin bei der Rückkehr auf, die Wegstrecke abzusuchen und sie zu holen - und das auch im Dunkeln. Auch als Behinderten-Begleithündin oder bei spontanen Einfällen von "Frauchen" ist sie geistig stets hellwach. "Eine Preisrichterin hat mir mal gesagt, ich bräuchte Amara-Bea eigentlich nur die Zugkarte zu kaufen, zur Hundeausstellung findet sie dann selbst."

Und dann zeigt Amara-Bea erstaunliches Können, das Kinderaugen leuchten und Passanten ihr Handy zücken lässt, um einen kurzen Film zu drehen: "Sechs durch zwei?", fragt Veronika Stern und dreimaliges, sehr klar artikuliertes Bellen ist die Antwort. Es funktioniert auch auf Englisch: "Two plus two" hat vier Mal "Wuff" zur Antwort. Ganz beiläufig bittet Veronika Stern die Hündin, etwas aufzuheben oder fragt, ob sie noch ein Leckerli will, und erhält einen gedämpften bejahenden Laut zur Antwort. Sie schmunzelt: "Mit Amara-Bea kann ich mich richtig gut unterhalten."