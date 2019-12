Rauenberg. (oé) Seit die Verwaltung am 6. November ihren Haushaltsentwurf in den Gemeinderat eingebracht hat, wurde das Zahlenwerk im Gremium intensiv vorberaten, zuletzt in einer langen Arbeitssitzung am 4. Dezember, in der Bürgermeister Peter Seithel zufolge insgesamt 67 Anträge und Änderungswünsche in einem "offenen und transparenten Verfahren" abgearbeitet wurden. Die gemeinsamen Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Jetzt hat der Gemeinderat den Etat 2020 mit einem Gesamtvolumen von knapp 19,8 Millionen Euro einstimmig verabschiedet und ist zuversichtlich, dass das Zahlenwerk von der Aufsichtsbehörde auch genehmigt wird.

Ganz zu Beginn hatte es noch nicht danach ausgesehen. Rauenbergs Ergebnishaushalt (der alle Kostenpositionen abbildet, auch wenn sie, wie etwa die Abschreibungen, erst später zahlungswirksam werden) wies da noch ein Defizit von 1,2 Millionen Euro aus. Dieses Defizit konnte dank Einsparungen und der Verschiebung von Maßnahmen auf 481.000 Euro verringert werden – eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von rund 710.000 Euro, wie Kämmerer Thomas Dewald erläuterte.

Dabei halfen nicht nur die Sparmaßnahmen, sondern auch verbesserte Zahlen bei der Herbststeuerschätzung und die vom Kreistag beschlossene Verringerung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt. Trotzdem bleibt der Ergebnishaushalt im Minus, das heißt: Die Stadt kann den gesetzlichen Auftrag eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts im kommenden Jahr (wie auch schon 2019) nicht erfüllen und damit ihren Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaften, wie der Kämmerer betonte.

Im Finanzhaushalt, der nur die tatsächlichen Geldflüsse abbildet, konnte die Stadt im Zuge der Haushaltsberatungen auch ihre Liquidität noch einmal verbessern. Am Ende kann die Kommune im kommenden Jahr aus dem laufenden Betrieb voraussichtlich einen Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) von 752.000 Euro erzielen. "Damit können wird zumindest die ordentlichen Tilgungen erwirtschaften", freute sich der Kämmerer. Nach deren Abzug bleibt allerdings lediglich noch eine "freie Spitze" von 250.000 Euro, die aus dem laufenden Betrieb für Investitionen bereitgestellt werden können.

Neue Darlehen sind nötig

Die geplanten Investitionen haben im kommenden Jahr einen Umfang von rund fünf Millionen Euro – eine "sehr hohe Summe", wie Thomas Dewald anmerkte, und auch eine Herausforderung für die Bauverwaltung. Schwerpunkte sind dabei der Neubau des Feuerwehrhauses in Malschenberg, die Umgestaltung der Rotenberger Schlossstraße und auch die Ertüchtigung des Hochwasserrückhaltebeckens Käsklinge/Kapellenweg. Eine Planungsrate von 200.000 Euro ist für den Neubau eine Multifunktionsgebäudes zur Kinderbetreuung eingestellt, das in den kommenden Jahren realisiert werden soll. Ein neues Feuerwehrfahrzeug (als Ersatz für ein altes) schlägt mit 400.000 Euro zu Buche.

Finanzieren kann die Stadt die Investitionen zu rund 3,5 Millionen Euro über Zuschüsse, Grundstücksverkäufe und die Veräußerung von Finanzvermögen. Hinzu kommt der Finanzmittelüberschuss aus dem laufenden Etat von 250.000 Euro – bleibt eine Finanzierungslücke von knapp 1,3 Millionen Euro, die als Darlehen neu aufgenommen werden müssen. Damit steigt der Schuldenstand im Kernhaushalt zum Jahresende 2020 auf voraussichtlich 9,2 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1050 Euro entspricht.

Mittelfristig werden die städtischen Finanzen nach den derzeitigen Prognosen wieder "in ruhigeres Fahrwasser kommen", so der Kämmerer. So schreibt der Ergebnishaushalt ab 2021 wieder schwarze Zahlen und per Saldo steht für die Jahre 2019 bis 2023 unterm Strich sogar ein Plus von 387.500 Euro (inklusive eines Gewinnvortrags aus dem Jahr 2019 sogar von 721.000 Euro). "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", so Dewalds Fazit.

Im Finanzhaushalt wird die Stadt in den Jahren 2019 bis 2023 voraussichtlich eine Liquidität (Finanzmittelüberschuss) von rund sieben Millionen Euro aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften. Abzüglich der Tilgungen (rund zwei Millionen Euro) und einer erforderlichen Mindestliquidität blieben damit bis 2023 knapp 4,7 Millionen Euro an freien Mitteln für Investitionen. Ihnen stehen rund 7,9 Millionen Euro an geplanten Investitionen gegenüber. Den mittelfristigen Darlehensbedarf bis 2023 bezifferte Dewald auf voraussichtlich rund 2,8 Millionen Euro, die Nettoneuverschuldung auf 926.000 Euro. Und das, "obwohl wir unsere Hausaufgaben gemacht haben", so der Kämmerer. Er betonte auch, dass die Prognosen nach dem "Stand heute" vorgenommen worden seien. Trübe sich die Konjunktur weiter ein, seien all diese Zahlen "Schall und Rauch".

Am Ende stand das einstimmige Votum des Gemeinderats. Bürgermeister Peter Seithel bedankte sich für dieses "klare Votum" und auch für die konstruktive Zusammenarbeit.