Rauenberg. (RNZ) Mit einem traditionellen Spatenstich wurde jetzt der Beginn der Bauarbeiten für die neue Niederlassung der ZG Raiffeisen Technik in Rauenberg begangen. Der Neubau direkt neben dem dortigen Raiffeisen-Baucenter soll wie geplant ab März 2020 den bisherigen Standort Wiesloch ersetzen.

Die Bauarbeiten auf der Baustelle im Rauenberger Gewerbegebiet Hohenaspen an der A6 haben Anfang Mai begonnen. Direkt neben dem Raiffeisen Baucenter entstehen auf über 700 Quadratmetern eine neue Werkstatt sowie Verkaufsräume für Agrar-, Forst-, Garten- und Kommunaltechnik. Für März 2020 ist ein großes Eröffnungsfest geplant.

Bereits im Dezember 2019 sollen die neuen Räumlichkeiten bezugsfertig sein. Sie werden dann den alten Technikbetrieb in der Bahnhofstraße in Wiesloch ersetzen, der bereits seit geraumer Zeit nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Geschäftsbetrieb entspricht. Große Landmaschinen oder mehrere Traktoren passten häufig schon nicht mehr in die alte Werkstatt, außerdem sei Wiesloch für landwirtschaftliche Maschinen nicht so gut erreichbar wie Rauenberg, sagte Martin Bauknecht, Geschäftsführer der ZG Raiffeisen Technik GmbH.

"Was lange währt, wird gut am Ende", meinte Bauknecht. "Strategisch wird unser Servicenetz engmaschiger." Neben dem Ackerbau sei im Umland alles vertreten, sowohl Sonderkulturen, Gemüseanbau und Weinbau. "Vor allem die Weinbau-Schmalspurschlepper fahren nicht so große Distanzen. Wir sind daher überzeugt, dass die Landwirtschaft künftig alle 30 Kilometer eine Werkstatt benötigt und auch erwartet."

"Wir freuen uns natürlich, dass der Weg zu uns geführt hat, das tut auch unserem Gewerbegebiet gut", sagte Bürgermeister Peter Seithel. Dank der guten Anbindung sei Rauenberg ein Standort, der auch ins Umland ausstrahle.

Von dem Umzug der Technik nach Rauenberg profitieren Unternehmen der ZG Raiffeisen-Gruppe eigenen Angaben zufolge gleich in dreifacher Hinsicht. Der Geschäftsbereich Märkte beabsichtigt, das frei werdende Werkstattgelände in Wiesloch für einen Neubau des benachbarten ZG Raiffeisen Marktes auf erweiterter Fläche zu nutzen. Der Bauantrag soll im Sommer 2019 gestellt werden. Derweil setzen Baucenter und Technik darauf, zusammen mehr Anziehungskraft zu entwickeln, vor allem aus dem Segment Garten- und Landschaftsbau.

Geschäftsführer Udo Bohnert von der Raiffeisen Baucenter GmbH zeigte sich erfreut, dass mit der neuen Technik-Werkstatt nun eine sinnvolle Verwendung für den bisher brachliegenden Teil des Baucenter-Grundstücks im Hohenaspen gefunden worden ist. Von leichten Verzögerungen beim Baubeginn berichtete Harald Hörner, Regionalleiter für die Vertriebsregion Kraichgau. "Wir sind aber nach wie vor voll im ursprünglichen Zeitplan." Als Generalunternehmer für Rauenberg wurde die Firma Hollerbach-Bau GmbH beauftragt.

Inzwischen freuen sich Niederlassungsleiter Heiko Marterer und seine fünf Kollegen auf ihre neue Niederlassung, in der auch Großmaschinen problemlos gewartet und repariert werden können. Am neuen Standort soll das Team dem Unternehmen zufolge auf 12 bis 15 Mitarbeiter aufgestockt werden.