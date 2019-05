Rauenberg. (aot) Der Gemeinderat hat eine neue Gebührenordnung für alle Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde beschlossen. Sie richtet sich nach der Anzahl der Kinder, die im elterlichen Haushalt leben und das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Ändert sich die Zahl der Kinder, wird die Gebühr auf Antrag neu festgesetzt. Die Regelung, dass im Ferienmonat August keine Gebühren verlangt werden, bleibt bestehen.

Ab ersten September 2019 zahlen die Eltern einer Ein-Kind-Familie für die Krippenbetreuung mit 30 Wochenstunden monatlich 376 Euro, eine Zwei-Kind-Familie 279 Euro, eine Drei-Kind-Familie 190 Euro und eine Familie mit vier und mehr Kindern 75 Euro. Die Ganztagsbetreuung mit 50 Wochen-Stunden kosten entsprechend der Kinderzahl von 626 bis 125 Euro im Monat.

Beim Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten (30 Wochenstunden) sind die Kosten von 160 Euro in der Ein-Kind-Familie bis 27 Euro in der Familie mit vier und mehr Kindern gestaffelt. Bei 50 Betreuungsstunden liegen sie zwischen 376 und 75 Euro. Ändert sich die Betreuungszeit, wird die Gebühr entsprechend umgerechnet.

Mit der katholischen Verrechnungsstelle in Heidelberg ist abgesprochen, dass die Gebührenerhöhungen auch in den Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft vorgenommen werden. Wird ein Kind nach dem 15. eines Monats aufgenommen oder scheidet in der ersten Hälfte des Monats aus, muss nur die Hälfte der Monatsgebühr entrichtet werden. Kinder unter drei Jahren, die von einer Krippengruppe in den Kindergarten wechseln oder nach der Kindergartenzeit in die Grundschule kommen, müssen nicht mehr abgemeldet werden.

Die Verwaltung hat sich in ihrem Beschlussvorschlag weitgehend an die Empfehlungen des Gemeindetags gehalten, der eine rund dreiprozentige Erhöhung vorsieht. In der Sitzung erläuterte Kämmerer Thomas Dewald, dass die erhobenen Gebühren im besten Falle 20 Prozent der Sach- und Personalkosten abdecken. Nicht berücksichtigt sind dabei die Ermäßigungen, die Familien mit mehreren Kindern gewährt werden.

So entstehen in der Krippenbetreuung mit 30 Wochenstunden im Monat pro Kind Sach- und Personalkosten in Höhe von 1861 Euro, davon trägt das Land 631 Euro, Eltern mit einem Kind 372 Euro, Eltern mit drei Kindern 81 Euro. Die Stadt muss also bei der Ein-Kind-Familie das Defizit von 858 Euro pro Monat oder 10.300 Euro im Jahr übernehmen. Bei der Drei-Kind-Familie sind es 1150 Euro pro Monat oder 13.800 Euro im Jahr.

Wie von der Fachbereichsleiterin "Bildungs- und Betreuungseinrichtungen" Sandra Elzer zu erfahren war, haben zwischen zehn und 20 Prozent der Kinder einen besonderen Betreuungsbedarf, sodass für sie zwei oder drei Plätze zusätzlich freigehalten werden müssen. Dies belaste den Haushalt sehr, genauso wie andere Gründe für Fehlbelegungen. Ein finanzieller Ausgleich durch die zeitweise Überbelegung einer Gruppe werde nicht mehr genehmigt.

Neu geregelt sind auch die Kosten für Verpflegung. Bei 30 Betreuungsstunden pro Woche müssen monatlich 70 Euro und bei 50 Stunden 80 Euro bezahlt werden. Nimmt das Kind nicht am Mittagessen teil, werden Kosten von 15 Euro monatlich erhoben.

Die Stadt garantiert den Eltern zwar die Kindergartenplätze, die Eltern ihrerseits sind aber nur in Ausnahmefällen bereit, ihre Kinder in einem anderen Teilort unterzubringen. Das mache auch pädagogisch wenig Sinn, da es für die Kinder unter diesen Umständen schwer sei, Freundschaften zu schließen. Außerdem könnten sie nicht am Training im letzten Kindergartenjahr teilnehmen, selbstständig in die Betreuungseinrichtung zu laufen.