Rauenberg. (aot) In der jüngsten Sitzung des Rauenberger Gemeinderats standen mehrere Anträge der SPD- und CDU-Fraktion auf der Tagesordnung. Die SPD will in Zukunft die Anzahl der Asylbewerber in der Gemeinde und deren Herkunftsländer veröffentlicht haben, genauso wie die Antworten der Verwaltung auf Fragen der Einwohner im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzungen. Außerdem forderte sie die Verwaltung auf, Langzeitarbeitslose über das neue Landesprogramm für den Bauhof einzustellen. Die Kosten werden in den ersten zwei Jahren mit 100 Prozent bezuschusst, danach schrittweise abgesenkt auf 70 Prozent.

Bürgermeister Peter Seithel erklärte daraufhin, dass die Verwaltung die Zahl und Herkunftsländer anerkannter Asylbewerber gerne bekannt geben werde, persönliche Daten könnten selbstverständlich nicht veröffentlicht werden. Die Fragen der Bürger in der Gemeinderatssitzung und die Antworten der Verwaltung darauf würden bereits jetzt schon veröffentlicht. Auch kenne die Verwaltung das neue Programm zur Förderung von Langzeitarbeitslosen und habe bereits die Vorgänger-Programme in Anspruch genommen. Obwohl man in dieser Sache mit dem Job-Center in regem Kontakt stehe, habe es für die ausgeschriebenen Stellen bisher keine passenden Bewerber gegeben.

Die CDU stellte den Antrag, bei der Stadt Rauenberg einen Seniorenausschuss einzurichten. Begründet wurde das damit, dass in Malschenberg und Rotenberg eine autarke Versorgung für Senioren zunehmend schwieriger werde, da Ärzte, Geldinstitute, Bäckereien und Metzgereien sich immer mehr zurückzögen. Trotz Stundentakt beim Busverkehr könnten betagte Senioren ihre Arztbesuche und Einkäufe mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum bewältigen. In den Ortsteilen fehle auch eine Begegnungsstätte für Senioren.

"Durch die Einrichtung eines Seniorenausschusses möchten wir erreichen, dass die Zukunftsaufgaben angegangen werden", schrieb Dr. Susanne Snoj im Antrag ihrer Fraktion. In 20 Jahren würden doppelt so viele Menschen, die älter als 80 sind, in Deutschland leben als heute. Die CDU-Fraktion möchte darüber eine intensive Diskussion anregen, um die Weichen für die Zukunft stellen zu können.

Im Gegensatz zu den Anträgen der SPD wurde der Antrag der CDU heftig diskutiert. Christiane Hütt-Berger (SPD) hielt neben dem "Seniorenbeauftragten mit einem guten Team" einen extra Ausschuss nicht für notwendig. Hermann Brand (Freie Wähler) befürchtete gar, man würde diesen damit "vor den Kopf stoßen". Er schlug vor, das schon bestehende gut funktionierende Team durch in der Seniorenarbeit aktive Bürger aus Malschenberg und Rotenberg zu ergänzen. Jürgen Steger (CDU) erläuterte, dass der beantragte Ausschuss nicht als Kontrollorgan gedacht sei, und Gregor Wipfler (CDU) ergänzte, dass die bisher in den einzelnen Ortsteilen organisierte Seniorenarbeit mehr zusammengeführt werden solle.

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, auf Vorschlag von Bürgermeister Peter Seithel wird das Gespräch mit dem Seniorenbeauftragten Norbert Menges gesucht.