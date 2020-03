Rauenberg. (rnz) Nachdem am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Rauenberger Straße "Angelbach" eine Gasleitung beschädigt worden war, erläuterte das zuständige Unternehmen Netze Südwest in einer am Abend verschickten Pressemitteilung den Vorfall und dessen schnelle Behebung. Die Gasleitung sei beschädigt worden, als eine Baumaschine die Vorstreckung einer Hausanschlussleitung versehentlich traf, Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, die Sicherungssysteme des Unternehmens hätten dafür gesorgt, dass nur geringe Mengen an Erdgas austraten. Die Gasversorgung in der Region sei sichergestellt gewesen. Die Techniker des Unternehmens hätten für eine schnelle Behebung des Störfalls gesorgt.

Andreas Schick, Geschäftsführer des Gasverteilnetzbetreibers, erklärte: "Unser Einsatzteam war in wenigen Minuten vor Ort und hat die Störung bereits behoben. Unsere Experten schlossen das Leitungsleck, indem die Leitung abgequetscht und anschließend ein Verschlusssteckfitting aufgesetzt wurde. Die Gasleitung ist somit gasdicht verschlossen. Zudem sorgte durch den im Erdgasnetz verbauten Strömungswächter ein modernes Sicherungssystem dafür, dass nur geringe Mengen an Erdgas austraten."

Es sei dem Unternehmung ein Anliegen, der Verantwortung für den sicheren Betrieb des Gasnetzes in Rauenberg und im gesamten Versorgungsgebiet nachzukommen, so Schick weiter. "Selbstverständlich werden wir auch in diesem Fall gemeinsam mit dem Verantwortlichen umfassend aufklären, wie es zum Leitungsabriss kommen konnte." Das Unternehmen Netze Südwest ist nach eigenen Angaben als Betreiber der Verteilnetze verpflichtet, alle rechtlichen Vorgaben sowie technischen Standards bei der Sicherheit ihres Netzes einzuhalten. Dazu gehöre auch eine kontinuierliche Wartung des Netzes durch ein Team von mehr als 120 Mitarbeitern sowie regelmäßige Schulungen zum Umgang mit Störfällen.

Update: Mittwoch, 25. März 2020, 17.08 Uhr