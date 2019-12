Rauenberg-Malschenberg. (pol/pri/rl) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Bundesstraße B3 in Höhe Malschenberg am Montagabend. Ersten Informationen waren in einem Kurvenbereich ein Audi A1 sowie ein Ford seitlich frontal zusammengestoßen. Ein Kleintransporter wurde auch in den Unfall verwickelt. Über die Fahrbahn erstreckt sich ein großes Trümmerfeld. Nach Angaben des leitenden Notarztes wurden dabei mindestens drei Personen verletzt. Die Polizei sprach von fünf Leichtverletzten.

Die Bundesstraße vor Ort ist derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt (Stand 21 Uhr). Am Abend war noch nicht abzusehen, wann die Fahrbahnen wieder freigegeben werden.