Rauenberg-Malschenberg. (pol/mf/rl) Von einem Auto erfasst wurde ein Radfahrer auf der Kreisstraße K4169 an der Einmündung der verlängerten Römerstraße.

Ein 13- und ein 15-Jähriger fuhren mit dem Rad auf der Römerstraße in Richtung der Aussiedlerhöfe und der Straße "Höfe am Sträßel", als sie gegen 18 Uhr die Kreisstraße K4169 überquerten. Dabei wurde der 13-Jährige von einem Mercedes erfasst.

Der 13-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen. Der zweite Radfahrer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Der 59-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. An dem Wagen entstand rund 5000 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme und Rekonstruktion durch die Verkehrspolizei Heidelberg war die Kreisstraße bis 22.22 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Den genauen Unfallhergang rekonstruiert nun ein Sachverständiger.