Von Timo Teufert

Heidelberg/Baiertal. Die Mitglieder der Raiffeisen Privatbank Baiertal – heute Raiffeisenbank Baiertal – haben im letzten Jahr mehrheitlich beschlossen, die beiden ehemaligen Vorstände der Genossenschaftsbank in Regress zu nehmen. In Zusammenhang mit Kreditausfällen von mindestens neun Millionen Euro, die durch einen Mann entstanden sind, der offenbar in betrügerischer Absicht handelte, wird ihnen Pflichtverletzung vorgeworfen. Diesen Beschluss fechten die beiden Ex-Vorstände nun vor dem Landgericht Heidelberg an, vor Kurzem fand ein Gütetermin statt. Eine Entscheidung der Vorsitzenden Richterin Anja Wacke ist aber erst kurz vor Weihnachten zu erwarten.

Um handlungsfähig zu bleiben, hatte die Raiffeisenbank mit Bekanntwerden der Kreditausfälle Hilfen von der Sicherheitseinrichtung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) bekommen, die an Bedingungen geknüpft sind. Mit diesem Sicherungsvertrag haben die ehemaligen Vorstände akzeptiert, dass mögliche Regressansprüche gegen sie sowie gegen Mitglieder des Aufsichtsrates durch einen externen Gutachter geprüft werden. Das Urteil der zwei Sachverständigen: Während beim Aufsichtsrat keine Verletzung der Sorgfaltspflicht festgestellt werden konnte, wurden den beiden Ex-Vorständen schwerwiegende Sorgfaltspflichtverletzungen und daraus resultierende Schadensersatzansprüche der Bank in Millionenhöhe attestiert. Auch der genossenschaftliche Prüfungsverband und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) als Aufsichtsbehörde hätten die Mängel und ihre Schwere unabhängig voneinander festgestellt.

Die Generalversammlung hatte deshalb die neuen Vorstände Ralf Haller und Frank-Karsten Willer ermächtigt, Schadensersatzansprüche gegen die ehemaligen Vorstände durchzusetzen. Wäre dies nicht geschehen, hätte der BVR seine Garantien in Höhe von fünf Millionen Euro zurückgefordert. Der Beschluss war zudem nötig, um gegenüber der Manager-Haftpflichtversicherung der beiden Ex-Vorstände Ansprüche einzufordern. "Natürlich hat die Genossenschaft das Recht, Schadenersatzansprüche geltend zu machen", sagte Wacke. Wer das Amt eines Vorstandes bei einer Genossenschaft übernehme, habe ein juristisches Risiko. "Die Geltendmachung von Ansprüchen ist nichts Unrechtes", unterstrich sie.

Die beiden alten Vorstandsmitglieder hatten nach der Versammlung ihren Widerspruch gegen die Beschlüsse erklärt – was auch im Auszählungsprotokoll vermerkt wurde – und eine Anfechtungsklage eingereicht. Ihre Anwälte hätten zahlreiche Gründe vorgetragen, sagte Wacke. So werfen die Anwälte der Bank unter anderem Fehlinformationen der Mitglieder, falsche Behauptungen sowie dem BVR Vertragsverletzungen vor. Außerdem habe die Bank den Eindruck erweckt, durch die nachträgliche Erhöhung der Manager-Haftpflicht keinen Regress von den Vorständen zu wollen, sondern nur die Versicherungssumme, erklärte Rechtsanwalt Edgar Steinle. Und bei der Generalversammlung 2019 sei es "eine maßgebliche Erwägung der Mitglieder gewesen, dass es nicht in die persönliche Haftung geht".

Doch die meisten Anfechtungsgründe – das machte Wacke deutlich – seien aus ihrer Sicht nicht haltbar. Allein der Punkt, inwiefern die beiden Ex-Vorstände Anspruch auf rechtliches Gehör gehabt hätten, werde sie noch einmal prüfen. Denn Steinle warf der Bank vor, die Covid-19-Pandemie genutzt zu haben, um die Beschlüsse gegen seinen Mandaten herbeizuführen. Die Generalversammlung fand im schriftlichen Verfahren statt, davor gab es drei Informationsveranstaltungen in der Dielheimer Kulturhalle. Aus seiner Sicht sei das Prinzip auf rechtliches Gehör verletzt worden: Er sei überzeugt, dass man seinem Mandanten die Möglichkeit zu Rede und Gegenrede mit den Mitgliedern hätte geben müssen, so wie es auch 2019 geschehen sei. "Ansonsten zerstöre ich das Prinzip der Waffengleichheit, wenn ich nur meine Sichtweise darstelle", so Steinle. Doch Wacke entgegnete: "Wenn man sich hätte äußern wollen, hätte man sich äußern können." Und der Anwalt der Bank, Jürgen Bett, sagte: "Gehör bekommen sie vor einem ordentlichen Gericht." Doch zunächst müsse der Bank die Möglichkeit eröffnet werden, die Ansprüche zu prüfen.

"Ich habe den Eindruck, sie wollen, dass in der Generalversammlung über die Frage diskutiert wird, ob es Pflichtverletzungen gab und nicht vor Gericht", wunderte er sich. Und auch Wacke sagte: "Ich verstehe nicht, warum man den Schadenersatzanspruch nicht von einem Gericht prüfen lässt, vor allem, wenn man meint, dass es keine Pflichtverletzung gab", sagte sie in Richtung der Ex-Vorstände.