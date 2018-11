Eine Bereicherung war das humanitäre Hilfsprogramm "Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak" auch für das Projektteam vom Psychiatrischen Zentrum Wiesloch selbst, mit (v.li.n.re.) Dr. Olivier Elmer, Frank Morawietz, Marion Egenlauf und Pinar Aras (2.v.re.). Im Rahmen des Projekts organisierte das PZN gemeinsam mit dem Netzwerk Asyl Wiesloch einen Filmabend zum Thema "Flucht". Gezeigt wurde der Film "Háwar - meine Reise in den Genozid" von Düzen Tekkal (3.v.re.), rechts Tezcan Tekkal vom Verein Háwar Help. Foto: privat/Repro Pfeifer

Von Ute Teubner

Wiesloch. Erbil - Stuttgart - Wiesloch. Es ist der 1. November 2015, kurz vor Mitternacht, als sie im PZN ankommen: 51 Frauen, Kinder und Jugendliche, völlig erschöpft, am Ende ihrer Kräfte. Erschöpft und dennoch froh, der Hölle von Gewalt, Versklavung und Vertreibung in ihrer irakischen Heimat entkommen zu sein. Für die jesidischen Flüchtlingsfrauen, die in besagter Nacht das Psychiatrische Zentrum in Wiesloch betraten, beginnt ein neues Kapitel in ihrem Leben. "Sie landeten in einer völlig anderen Welt", erinnert sich Dr. Olivier Elmer, psychologischer Psychotherapeut am PZN, noch heute an die Ankunft der Frauen als wäre es gestern.

Drei Jahre lang beherbergte das Psychiatrische Zentrum Nordbaden die Jesidinnen und ihre Kinder auf dem Klinikgelände. Die Frauen hatten als weibliche Angehörige einer ethnisch-religiösen Minderheit in doppelter Hinsicht unter dem Terror des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) zu leiden. Somit wurden sie Teil eines Sonderkontingents, das die Landesregierung für besonders schutzbedürftige Menschen aus dem Nordirak eingerichtet hatte.

Untergebracht wurden die IS-Opfer an insgesamt 22 Standorten in Baden-Württemberg, um hier in Sicherheit leben zu können sowie therapeutisch begleitet zu werden. Einer dieser Standorte war bis vor kurzem das PZN. Mittlerweile ist das humanitäre Hilfsprogramm abgeschlossen, die Familien sind allesamt in Wohnungen untergebracht, die Jugendlichen haben ihre Schulabschlüsse gemacht.

"Die Integration hat in vielen Bereichen super geklappt", freut sich Olivier Elmer. Gemeinsam mit Frank Morawietz, der das Projekt "Sonderkontingent" am PZN leitete, Petra Schäfer (Projektassistenz) sowie den betreuenden Sozialarbeiterinnen Marion Egenlauf und Pinar Aras war er für die psychosoziale Betreuung und Begleitung der jesidischen Frauen und Kinder vor Ort verantwortlich - "eine große Herausforderung", und das von Anfang an.

Binnen vier Wochen mussten Zimmer und Gemeinschaftsküchen im Haus 41 so hergerichtet werden, dass 51 Menschen - nach einer Geburt kurz nach Projektstart waren es bald 52 - dort leben konnten. Es galt, geeignete Dolmetscher als Ansprechpartner zu gewinnen, die den Familien sowohl auf Kurmandschi (Nordkurdisch) als auch auf Arabisch bei Arzt- oder Behördenbesuchen beistehen konnten. Projektleiter Frank Morawietz und sein Stellvertreter Olivier Elmer knüpften bereits im Vorfeld Kontakte mit Netzwerk Asyl, mit Ärzten, Kirchengemeinden, Schulen und Kindergärten.

Und sogar Straßenschilder, die auf die demnächst auf dem PZN-Gelände spielenden Kinder hinweisen sollten, wurden schon vor dem Einzug aufgestellt. Morawietz lobt: "Mit dem Willen aller Beteiligten und großem Engagement seitens des PZN konnten wir das alles letztlich gut bewältigen."

Und so konnten denn die Jesidinnen schon direkt nach ihrer Ankunft in Wiesloch am 1. November 2015 erste Sprachkurse direkt im Psychiatrischen Zentrum besuchen, während sich die Mitarbeiter von Netzwerk Asyl ehrenamtlich um den Nachwuchs kümmerten. Vier Wochen später drückten alle schulpflichtigen jesidischen Kinder die Schulbank und bis September 2016 hatten alle über Dreijährigen einen Kitaplatz.

Die Kooperation mit Merian- und Schillerschule sowie Gerbersruh-, Bertha-Benz- und Louise-Otto-Peters-Schule habe "ganz hervorragend funktioniert", betonen Morawietz und Elmer. Ehrenamtliche Nachhilfe beschleunigte den Integrationsprozess der Kinder und Jugendlichen, die komplett ohne deutsche Sprachkenntnisse eingeschult wurden, ebenso die Einbindung in die Sportvereine sowie Familien- und Kinderpatenschaften.

Zum Zeitpunkt des Projektendes hatten vier der jesidischen Jugendlichen den Hauptschulabschluss geschafft; drei von ihnen machen aktuell eine Ausbildung, der vierte befindet sich in einer Einsteigerqualifizierung. "Das ist eine große Leistung", findet Dr. Elmer.

Die wohl größte Aufgabe in den vergangenen drei Jahren haben jedoch ohne Zweifel die Jesidinnen selbst gemeistert: Die teils stark traumatisierten und überwiegend nicht alphabetisierten Frauen belegten Integrations- und weiterführende Sprachkurse, um auch künftig ohne die Unterstützung des PZN-Teams die Verantwortung für sich und ihre Kinder übernehmen zu können.

Denn ab sofort sind die Flüchtlingsfrauen mehr denn je auf sich allein gestellt. Vor wenigen Wochen erfolgte der Umzug in dezentrale Anschlussunterbringungen, ganz überwiegend in Wiesloch, um Kontinuität zu gewährleisten.

In diesen "schwierigen Prozess der Hilfe zur Selbstständigkeit", so Olivier Elmer, hätten die zuständigen Sozialarbeiterinnen Marion Egenlauf und Pinar Aras "sehr viel Herzblut" investiert. Er soll gelingen, zumal zwar manche der verschleppten Ehemänner wieder frei und einige sogar hier in Deutschland sind - doch deren aufenthaltsrechtlicher Status ist größtenteils nicht abschließend geklärt.

"Es gibt Frauen, die es schaffen, aus ihrer Schwäche heraus eine Stärke zu entwickeln", sagt Dr. Olivier Elmer voller Anerkennung. Der Psychotherapeut findet es "bewundernswert", in welchem Maße die PZN-Jesidinnen - von denen übrigens immerhin zwei bereits eine Arbeit aufgenommen haben - an ihrer Aufgabe gewachsen seien. Doch auch die Projektverantwortlichen selbst hätten durch die mehrjährige Arbeit mit den schutzbedürftigen Familien eine starke Bereicherung und Prägung erfahren.

"Wir alle sind durch dieses Projekt persönlich berührt worden", betont Elmer. Und auch Frank Morawietz bekennt: "Das war ein persönlicher Höhepunkt meiner beruflichen Biografie, zumal ich gesehen habe: Wenn wir alle zusammenstehen, ist vieles möglich!"