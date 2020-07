Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Ich bekomme 2626 Euro brutto pro Monat – laut Tarif würden mir 3000 zustehen", erklärt Koch Sven Hanke. "550 Euro mehr, also 2600 Euro brutto, sollte eine Wäschereikraft wie ich laut Tarif erhalten", sagt Irina Andrienko. Doch seit 14 Jahren werden sie und ihre Kollegen von der Servicegesellschaft Nordbaden (SGN), Tochterunternehmen des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch (PZN), ungleich behandelt. Mehr noch: Sie fühlen sich "unter Druck gesetzt".

Und darum fand gestern ein Warnstreik unter der Federführung von Monika Neuner, Ansprechpartnerin fürs Gesundheitswesen der Gewerkschaft Verdi, am PZN statt. Am Morgen waren 50 SGN-Mitarbeiter nach Weinsberg gefahren, um ihre Forderungen Geschäftsführung und Aufsichtsrat kundzutun. Am Mittag fand die Abschlusskundgebung in Wiesloch statt. Die drei Psychiatrischen Zentren Wiesloch, Winnenden und Weinsberg bilden einen Verbund, jedoch wird nur in Wiesloch nicht nach Tarif bezahlt, sondern im Schnitt, wie das Land bestätigte, 350 bis 400 Euro weniger.

Die SGN wurde 2006 in Wiesloch gegründet, Küche, Casino und Wäscherei wurden damit ausgelagert ("Outsourcing"). Sie liefert rund 1000 Essen am Tag an Patienten und darüber hinaus fast 4000 an Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenpflegeheime im Stadtgebiet. "Der Zeitdruck ist immens", sagt Beiköchin Christiane Gramlich. Eine Ernährungsberatung für Patienten kommt noch obendrauf, erzählt Diätassistentin Julia Riehm: Gutes Essen diene ja auch dem seelischen Wohlbefinden. Das lasse das PZN sich auch vergüten, dieses Geld fließe aber nicht weiter an die SGN. Neben der Wäsche des Krankenhauses wird auch die von Hotels angenommen, oft liefert auch Weinsberg seine Wäsche hier ab. "Die, die eh schon am geringsten bezahlt werden, werden seit 14 Jahren nicht so behandelt, wie sie es verdienen", betonte Neuner: "Das finden wir verwerflich."

"Gleicher Lohn für gleiche Arbeit", forderten die Streikenden, "Ländertarif jetzt!" 130 Beschäftigte hat die SGN laut Monika Neuner insgesamt, allerdings nur 57 Vollzeitstellen. Und Teilzeit bedeute, wie einige der Streikenden anmerkten, "mehr geht immer". Ab 2006 Eingestellte hätten nicht nur niedrigere Löhne, sondern eine schlechtere Altersvorsorge, kein 13. Gehalt, geringere Sonntagszuschläge und weniger Urlaub.

Die meisten bräuchten einen Zweitjob, der mindestens ebenso fordernd sei, etwa in der Altenbetreuung, um über die Runden zu kommen. Vor der Coronakrise hätten sich die Überstunden massiv angehäuft, so Neuner: "Und der Krankenstand an der SGN ist mit 14 bis 15 Prozent doppelt so hoch wie am PZN, das ist bezeichnend: Diese Überforderung und Ungleichbehandlung sind auch eine psychische Belastung."

"Gedemütigt" und "bedroht" habe man die SGN-Mitarbeiter, sagte Sven Hanke: "Seid zufrieden, sonst vergeben wir die Arbeiten fremd", habe es geheißen. So war dem Mitarbeiterteam lange nicht bewusst, "wie groß die Schere zwischen Bezahlung und Tarif" geworden sei.

Hierzu hat der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein eine Anfrage an den Landtag gerichtet und um Aufklärung gebeten. PZN-Geschäftsführerin Anett Rose-Losert, der Aufsichtsrat, darunter Landrat Stefan Dallinger, und Vertreter des Sozialministeriums hätten sich gestern Zeit genommen und den Streikenden zugehört, berichtete Monika Neuner.

"Aber: Sie haben eine Prüfung der Situation in SGN und PZN gestartet und ehe die Ergebnisse vorliegen, positionieren sie sich nicht." Neuner ergänzte: Das Sozialministerium habe Klein erläutert, dass das PZN vor Jahren wenig erfolgreich mit den Krankenkassen verhandelt habe, daher seien die Basis-Pflegesätze "nicht auskömmlich". Seither sei es nicht gelungen, die Einnahmeseite anzupassen, um die Löhne anzuheben. Doch eigentlich sollte das Land das Defizit seiner Zentren für Psychiatrie abdecken, so Neuner: Verdi werde also keine Ausreden mehr gelten lassen.