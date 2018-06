An die Ermordung von zwölf Kindern erinnert das Mahnmal vor der früheren "Kinderfachabteilung". Foto: Pfeifer

Von Anton Ottmann

Wiesloch. Im Mai 2004 spürte die in England lebende Exil-Lettin Bronislava Liepins nach fast 60 Jahren über das Internationale Rote Kreuz ihre Schwester Veronika Svilans im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch auf. Veronika war eine von 800 osteuropäischen Zwangsarbeitern, die von der amerikanischen Militärverwaltung kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ins PZN verlegt worden waren.

Diese sogenannten IRO-Patienten (International Refugee Organisation) waren von den deutschen Besatzern aus ihren Heimatländern in Osteuropa verschleppt und als Zwangsarbeiter missbraucht worden.

Im Rahmen der Jahrestagung des "Arbeitskreises Psychiatriegeschichte Baden-Württemberg" im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch führte PZN-Historiker Frank Janzowski (Mitte) interessierte Bürger, Mediziner und (ehemalige) PZN-Angestellte zu den immer noch sichtbaren Stätten des Nazi-Terrors. Foto: Pfeifer

Der Regisseur und Autor Mario Damolin schildert in seinem Film "Verschollen in der Psychiatrie", der 2005 beim Internationalen Filmfestival in Russland mit dem zweiten Preis ausgezeichnet wurde, das Schicksal der Veronika Svilans - beispielhaft für viele andere traumatisierte Opfer des Nationalsozialismus. Er wurde jetzt im Rahmen der Jahrestagung des "Arbeitskreises Psychiatriegeschichte Baden-Württemberg" im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden gezeigt.

Vorausgegangen war eine historische Führung über das PZN-Gelände am Nachmittag mit dem ehemaligen Mitarbeiter und PZN-Historiker Dr. Frank Janzowski. Er führte die zahlreichen Teilnehmer an die immer noch sichtbaren Stätten des Nazi-Terrors.