Wiesloch/Ladenburg. (pol/mare) Die Fahndung nach dem 39-jährigen Mann, der in der nacht zum Montag aus der geschlossenen Reha-Station der forensischen Klinik des PZN in Wiesloch ausgebrochen war, hatte Erfolg. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen.

Nachdem er mit einer sogenannten "Hinwendungsperson" Kontakt aufgenommen hatte, wurde er am frühen Dienstagmorgen kurz nach 1 Uhr in Ladenburg widerstandslos festgenommen.

Die Hintergründe seines Ausbruchs sind noch unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.