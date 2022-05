Von Sophia Stoye

Wiesloch. Zum ersten Mal in seinem Leben muss Leon Cherdron Verantwortung für ein anderes Leben übernehmen. "Wenn man dem gerecht werden will, dann verändert das einen", sagt der Pflege-Auszubildende des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN). "Pflege ist Persönlichkeitsentwicklung", ergänzt Azubi-Betreuerin Merle Gschwender. Anlässlich des Internationalen Tags der Pflege am heutigen Donnerstag wollen die beiden gemeinsam mit Pflegedirektor Walter Reiß und Pflegerin Hannah Laier zeigen: "Pflege ist nicht nur am Bett sein und waschen. Pflege ist so viel mehr."

Über die Pflege werde viel gesprochen: "Personalmangel, schlechte Verdienstmöglichkeiten, dabei ist es ein hoch spannender Beruf", sagt Walter Reiß. Alle Anwesenden sind sich einig: Die Pflege will und muss weg von ihrem negativ besetzten Image. "Das größte Vorurteil ist, dass der Beruf nur aus der Körperpflege besteht", berichtet Leon Cherdron. Viel wichtiger sei die Beratung und Betreuung: Wie sieht die Haut aus? Wie ist die Atmung? Hat der Patient Schmerzen?

"Bei solchen Fragen müssen wir mitdenken", erklärt seine Kollegin Hannah Laier. Und in ihrer Beantwortung stecke viel Fachwissen und Erfahrung. "So wollen wir gesehen werden: Als examinierte Fachkräfte, die evidenzbasiert handeln", sagt sie.

Dass der Pflegeberuf Zukunft habe, zeigten Reiß zufolge allein die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten. Zwar könne man in den Beruf niederschwellig einsteigen, aber genauso könne man seinen Bachelor- oder Masterabschluss machen – so wie Laier, die nach ihrem Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) im PZN Pflege dual studierte. Auch Cherdron ist direkt nach seinem Bufdi im PZN geblieben. So wie Laier und ihm ging es vielen jungen Menschen: "Sie kamen hier her und haben ihr Herz an die Pflege verloren", berichtet Azubi-Betreuerin Gschwender. Cherdron ergänzt: "Viele sagen ,Ich könnte den Job nicht machen’, dann probieren sie es mal aus und landen doch in dem Beruf."

Dass die Pflegekräfte im PZN in erster Linie psychisch und nicht physisch Kranke behandeln, macht Reiß zufolge kaum einen Unterschied: "Wir sind ein normales Krankenhaus mit einer Spezialdisziplin." Gschwender ergänzt: "Hier ist der Mensch im Fokus und nicht die Fraktur in Zimmer 3."

Auch wenn die Anwesenden darum bemüht sind, die positiven Aspekte der Pflege hervorzuheben, kommen sie nicht darum herum, gewisse Punkte anzusprechen: "Die Pflegekräfte haben zu wenig Zeit", kritisiert Reiß. Grund dafür sei die Arbeitsverdichtung, beispielsweise wegen der Dokumentation, die zugenommen habe. Und auch das PZN bleibt vom Personalmangel nicht verschont: "Wir haben immer mehr ältere Menschen, die Pflege benötigen, und weniger junge Menschen, die das übernehmen können", so Reiß. Zudem sei eine immer komplexer werdende Versorgung nötig, erklärt Hannah Laier: "Die Leute bleiben länger zu Hause und kommen dann erst mit mehreren verschiedenen Krankheiten zu uns."

In genau solchen Momenten brauche man das richtige Handwerkszeug, um damit umzugehen, so Gschwender. "Man muss in dem Beruf seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und schauen, was der Mensch in seiner individuellen Lebenswelt braucht."

Doch dafür benötigt man genügend Arbeitskräfte; dabei kann das PZN nicht einmal alle Stellen besetzen. Viele junge Menschen orientierten ihre Berufswahl nach dem Gehalt, vermutet Cherdron. "Ich glaube, dass mehr Geld auch mehr junge Leute motivieren würde, den Beruf auszuüben." Seine Kollegin Laier hingegen ist überzeugt: "Wenn man wirklich dahinter schaut, ist bei den meisten Pflegekräften das Gehalt nicht das Problem." Viel eher sei es die hohe Arbeitsbelastung – und fehlende Wertschätzung, aber nicht von Seiten der Gesellschaft: "Wir haben einfach unseren Job gemacht, wir brauchen niemanden, der für uns klatscht", so Reiß.

Viel eher wünschen sich die Anwesenden, von Seiten der Politik gehört zu werden. Da seien umstrittene Werbekampagnen wie die im Oktober 2020 erschienene Internetserie "Ehrenpflegas" dreier Bundesministerien kontraproduktiv. "Das war beschämend", kritisiert Gschwender. Ein kompletter Berufszweig sei völlig falsch dargestellt worden.

Ein weiterer Versuch, die Stimme der Pflege zu stärken, indem eine Pflegekammer für Baden-Württemberg eingerichtet wird, schlug ebenfalls fehl: "Ich bin von der Politik enttäuscht", sagt Walter Reiß. Der Pflegedirektor war Teil des Beirats und hat – wie die Mehrheit – für eine Pflegekammer im Land gestimmt. Passiert ist seitdem nichts. Dabei wäre die Pflegekammer etwas anderes als eine Gewerkschaft, betont Laier. "Die Kammer würde zum Beispiel kontrollieren, dass die neusten wissenschaftlichen Kenntnisse umgesetzt werden."