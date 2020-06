Philippsburg. (RNZ/rl) Zum Einsturz eines Wohnhaus-Dachstuhls kam es in Rheinsheim am Freitagabend. Gegen 18.45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Karlsruhe ein Gebäudeeinsturz in der Huttenheimer Straße gemeldet. Den ersten Polizeiangaben zufolge sollen dort stattfindende Bauarbeiten den Einsturz verursacht haben. Der Dachstuhl riss dabei auch die Zwischendecke des Hauses mit in die Tiefe.

Danach drohten weitere Gebäudeteile ebenfalls herabzufallen und auch das Nachbargebäude zu beschädigen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr Philippsburg rückte an.

Glücklicherweise waren keine Personen im Gebäude. Vorsichtshalber wurde das Nachbarhaus evakuiert. Mit der Drehleiter der Feuerwehr Waghäusel wurde das Gebäude kontrolliert und danach eine Wand kontrolliert zum Einsturz gebracht. Die Ortsdurchgangsstraße wurde hierfür voll gesperrt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden vorerst auf mehr als 100.000 Euro. Ein Bausachverständiger soll die Statik des Hauses prüfen.