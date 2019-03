Beim Spatenstich (v.li.): Lars Bötnagel, künftiger Penny-Betriebsleiter in Kronau, Christine von Sichart-Wortmann (Rewe Group Projektleiterin Immobilien), Architekt und Generalplaner Mike Bollongino, Jürgen Machmeier, Geschäftsführer Inwo-Alpha, Kronaus Bürgermeister Frank Burkard, Helmut Göttmann, Gesamt-Betriebsrat Rewe, Penny-Regionsleiter Südwest Klaus-Peter von Nethen, Lorenz Moosmüller (Penny-Bereichsleiter Logistik) und Werner Kobiella von Penny FBL Technik Logistik national. Foto: Scholtes

Kronau. (fsch) Es tut sich was an Kronaus westlicher Peripherie kurz vor der Autobahn, davon zeugten nicht zuletzt das Festzelt neben der L 555 sowie der rege Publikumsverkehr, der hier am Donnerstag herrschte: Geladen wurde zum Spatenstich für Kronaus neues Gewerbegebiet "A 5 Quartier", der den Beginn der Bauarbeiten für die Ansiedlung eines 50.000 Quadratmeter großen Penny-Zentrallagers mit Verwaltung und Schulungszentrum markiert.

"Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde und allen übrigen Verantwortlichen dieses ambitionierte Projekt realisieren konnten", so Klaus-Peter von Nethen. Der Leiter der Region Südwest, zu der rund 475 Penny-Märkte gehören, begrüßte die Gäste und stellte das Unternehmen vor. Das neue Logistikzentrum müsse gebaut werden, da gleich drei Standorte an die Kapazitätsgrenzen gestoßen seien. Das Kronauer Zentrum soll nun nach Fertigstellung diese Standorte ersetzen. Von Nethen bezeichnete die Lage in Kronau als "hervorragend": Die Nähe zur Autobahn und damit die gute Erreichbarkeit sei für Lkw-Verkehr und für Mitarbeiter ideal. Er lobte die schnelle Baufreigabe und die damit verbundene zügige Fertigstellung des Zentrallagers, die für Sommer 2020 geplant ist.

Die Bauarbeiten am Autobahnzubringer in Kronau haben begonnen, der Lärmschutzwall nimmt bereits Konturen an. Foto: Frieder Scholtes

"Mit Penny konnten wir einen starken Partner aus einer krisenfesten Branche gewinnen", erklärte Frank Burkard, Bürgermeister der Gemeinde Kronau, anlässlich des Spatenstichs. Mit der nachhaltigen Bauweise des Gebäudes und dem rund 650 Meter langen Lärmschutzwall seien auch die Interessen der Bevölkerung gewahrt worden. Burkard bedankte sich namentlich bei allen Beteiligten für die innovative Unterstützung des Projekts. Das Tempo der Baumaßnahme - von der Anfrage über die Planung bis zum Spatenstich - wurde von allen Rednern erwähnt. Von der Änderung des Flächennutzungsplans über den Bebauungsplan bis zur Umlegung seien alle Hürden im Eiltempo genommen worden. Jürgen Machmeier vom Generalübernehmer, der Inwo Alpha Projektgesellschaft, lobte besonders die Mitarbeiter des Rathauses, die "sehr fleißig" gewesen seien.

Wie im Rahmen des Spatenstichs mitgeteilt wurde, stehe auf der Baustelle derzeit die Bodenverbesserung mit Verdichtung im Vordergrund, mit dem Ziel, einen tragfähigen Unterbau für die Fundamente zu schaffen. An der Südseite des Hallenkomplexes stehen bereits die Stahlarmierungen und die Fundamentkästen bereit, um an plangerechter Stelle eingebracht und betoniert zu werden. Und auf dem Hof der Baufirma lagern schon 100 Fertigteile, bereit zum Abtransport auf die Baustelle. Der Erdwall, der als Lärmschutzmaßnahme dienen soll, nimmt auch schon Konturen an. Mit diesen Arbeiten einher ging die stellenweise Verlegung des Radwegs und die Rodung von Bäumen für die Zufahrt zum künftigen Betriebsgelände.

Zirka 100 Millionen Euro sollen in das neue Zentrallager investiert werden. Umweltfreundlich soll das Oberflächenwasser in Grünflächen versickern, eine Photovoltaikanlage wird montiert und die Abwärme der Kühlanlagen für Warmwasser und Heizung genutzt. Im neuen kombinierten Lager- und Verwaltungsstandort werden rund 450 Mitarbeiter beschäftigt sein. Der Penny-Ansiedlung sollen auf dem "A 5 Quartier" eine weitere Kronauer Niederlassung der Firma Interroll, eine zweite Tankstelle auf der Nordseite der L 555 und der Bau einer DRK-Rettungswache für den nördlichen Landkreis folgen.