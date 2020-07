Von Sophia Stoye

Wiesloch. "Kultur ist für uns Menschen ein unverzichtbares Gut. Wir im Palatin sehen uns verantwortlich, dieses Gut zu erhalten", eröffnet Celine Balles die Poetry-Slam-Veranstaltung in der "Denkwerkstatt" des Palatins. Der Auftakt des Projekts von etwa zehn Auszubildenden des Palatins sollte eigentlich schon im Februar stattfinden, coronabedingt wurde die Veranstaltung auf vergangenen Freitag verlegt. 15 Zuschauer waren vor Ort dabei, der Rest konnte die Veranstaltung über eine Videoübertragung mitverfolgen. Insgesamt drei "Slammerinnen" und ein "Slammer" rezitierten verschiedene Texte; die eine Hälfte vor Ort, die andere Hälfte in Form eines zuvor aufgenommenen Videos.

Poetry Slams sind literarische Wettbewerbe, bei denen eigens verfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit – ohne Hilfsmittel – dem Publikum vorgetragen werden. Außerdem stimmt normalerweise das Publikum mit Applaus ab, der stärkste zeichnet den Gewinner des Abends aus. Vergangenen Freitag aber durften die Zuschauer in der Denkwerkstatt zwar klatschen, jedoch fiel die Abstimmung aus, Gewinner des Abends waren alle.

Zunächst eröffnete der selbst ernannte "Slammersenior", Stephan Brües, den Abend. Zu seinem 17. Geburtstag bekam er ein kleines Taschenbuch geschenkt, in welches er seine ersten Texte reinschrieb. Das ist inzwischen 38 Jahre her, sein Büchlein hatte er bei seinem ersten Auftritt vor Publikum am Freitag trotzdem dabei. Die nächste Slammerin, Jaqueline Franzen, war persönlich zwar nicht anwesend, jedoch schickte die gebürtige Wieslocherin ihren Beitrag per Video aus Hamburg in die Denkwerkstatt. In ihrem Text "Lebenslauf" sprach sie über die Vergänglichkeit und Hürden des Lebens eines jeden einzelnen.

Mit Slammerin Joe trat ein altbekanntes Gesicht in der Denkwerkstatt auf. Die Veranstaltungstechnikerin war selbst mal Auszubildende im Palatin und rief dieses Format überhaupt erst ins Leben. Nun durfte sie als Gast auftreten und appellierte mit ihren zwei Texten gegen Mobbing und Ausgrenzung. "Poetry Slam ist eine Plattform, andere daran teilnehmen zu lassen, was man geschrieben hat. Das regt vielleicht zum Nachdenken an, bringt einen Stein ins Rollen", hofft Joe. Zum Schluss rundete Bianca Behr den Abend mit dem ersten Text ab, den sie jemals geschrieben hat: Eine Geschichte über das außergewöhnliche Hobby des Steinesammelns.

Es war das erste Projekt, das die Auszubildenden des Palatins von vorne bis hinten selbst veranstalteten, berichtete Mitorganisatorin Deborah Cosmar. Insgesamt sollte es drei Poetry-Slam-Veranstaltungen geben, die jeweiligen Gewinner wären in einer finalen Runde nochmals gegeneinander angetreten. "Je nachdem, wie das Projekt jetzt anläuft, werden wir es auch für die nächsten Jahre planen. Aber wir sind zuversichtlich", versichert Cosmar. Zumindest für dieses Jahr sind weitere Poetry-Slam-Veranstaltungen geplant, wann genau sie stattfinden, ist jedoch noch unklar.