Wiesloch. (hds) Keine Entlastung für die Geschäftsführung des Palatins und auch der Jahresabschluss für 2017 konnte in der Sitzung des Gemeinderats nicht besprochen und genehmigt werden. Wie Kämmerin Petra Hoß dazu ausführte, sind zwei Tage vor der Sitzung noch Rechnungen aufgetaucht, die man wegen der Kürze der Zeit nicht habe prüfen und in den Jahresabschluss mit einarbeiten können. Beide Punkte wurden demnach von der Tagesordnung abgesetzt, zumal sich der Geschäftsführer Klaus Michael Schindlmeier dazu nicht äußern konnte. Er hatte wegen einer Erkrankung seine Teilnahme an der Sitzung absagen müssen. So konnte lediglich der Liquiditätsbedarf für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 behandelt werden.

"Wir haben seitens der Kämmerei feststellen müssen, dass zwischen den Jahren 2013 und 2017 seitens der ’Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH’ Ersatzinvestitionen in Höhe von mehr als 293.000 Euro getätigt wurden. Diese Ausgaben waren weder in den Planungen der GmbH berücksichtigt noch wurden diese Gelder im Rahmen der Jahresabschlüsse bei der Stadt Wiesloch angefordert", führte Hoß aus. Die Folge: Es konnte auch keine Deckung erfolgen. Derzeit müsse davon ausgegangen werden, dass von der Stadt ein Verlustausgleich alleine bei der Liquiditätsplanung für 2018 in Höhe von 650.000 Euro zu leisten sei, der ursprüngliche Planungsansatz belief sich auf 158.000 Euro.

Beim Blick auf das gesamte Zahlenwerk ergeben sich Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. So steigen der Verlustausgleich im Ergebnishaushalt von 705.000 Euro auf nunmehr 1 407.500 Euro und der Planungsansatz im Finanzhaushalt für die Kapitalzuführungen von 625.000 auf 1 280.000 Euro. "Das sind Zahlen, die niemanden begeistern", kommentierte OB Dirk Elkemann. Man hätte die fraglichen Investitionen sicherlich genehmigt, aber man sei eben nicht gefragt worden.

"Es fehlt hier eindeutig an der Transparenz seitens der Geschäftsleitung", kritisierte Eckhart Kamm (SPD) die Entscheidung, Investitionen ohne entsprechende Informationen zu tätigen. "Wir wünschen dem neuen Geschäftsführer Eckstein in solchen Sachen ein besseres Händchen", ergänzte er. "So kann es nicht weitergehen", meinte Katharina Ebbecke (Grüne). Da tauchten plötzlich Rechnungen auf und es könne nicht sein, dass ein Geschäftsführer eigenständig über Investitionen entscheide. Künftig müsse man von den doch erheblichen Verlusten runterkommen. Mit "mir verschlägt es die Sprache" äußerte sich Bernd Lang (FDP) zur Sachlage und fügte die Frage hinzu: "Wer übernimmt für diesen Mist eigentlich die Verantwortung?" Er kritisierte zudem die wohl nicht optimal funktionierende Kontrollfunktion seitens des Palatin-Beirats.

Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) kommentierte mit einem "unglaublich" die Situation. Die Geschäftsführung, so sein persönlicher Eindruck, handle "intransparent und chaotisch". Er fügte hinzu, mit einer Führung, die betriebswirtschaftliche Kriterien in den Vordergrund stelle, könne es nur besser werden. Fraktionskollege Michael Schindler ergänzte, es mache keinen Sinn, über den "alten" Geschäftsführer zu reden. Vielmehr sollte man die Hoffnung auf den Nachfolger Eckstein setzen. Klaus Deschner (CDU) kritisierte ebenfalls die nicht ausreichenden Informationen seitens der Palatin-Geschäftsführung und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, das Haus unter neuer Leitung wieder profitabler aufzustellen.

Stefan Seewöster (WGF/AWL) meinte, das Palatin stehe zwar als Name "ganz gut da", dies gelte jedoch nicht für die Zahlen. "Wir müssen jetzt wieder bei null anfangen." Aus seiner Sicht sei es die Pflicht der Geschäftsführung, sich an Zahlen zu halten. Die teilweise geäußerte Kritik am Beirat wollte er nicht gelten lassen. Man könne nur über Zahlen entscheiden, die auch vorliegen. Als "Fehleinschätzung" bezeichnete Klaus Rothenhöfer (SPD) das gesamte Projekt Palatin, zumal ein Gutachter bereits vor Verlusten gewarnt habe. Es sei auch nicht verständlich, warum der Vertrag von Klaus Michael Schindlmeier bis zum 30. Juni des kommenden Jahres verlängert worden sei. OB Elkemann versprach, in einer "höheren Frequenz" über das Palatin zu berichten, um so "überraschende Wendungen" zu verhindern.