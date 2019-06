"Thank you for the Music!" Der Abba-Klassiker wurde vom Kammerchor unter der Leitung des Abiturienten Daniel Fuhge dargeboten. Die Freude über die Gabe der Musik prägte den gesamten musikalischen Abend. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) "Thank you for the Music" ist der Titel eines bekannten Liedes der schwedischen Band Abba. Es geht darin um eine Sängerin, die dankbar dafür ist, mit "Musik im Blut" geboren worden zu sein. Sie sieht ihre Lebensaufgabe darin, ihre Gabe zu nutzen und ihre Mitmenschen für die Musik zu begeistern. Das diesjährige Sommerkonzert des Ottheinrich-Gymnasiums stellte unter Beweis, dass an dieser Schule mindestens 180 Menschen diese Liebe zur Musik teilen, denn so viele waren vor und hinter der Bühne beteiligt. Instrumentalisten, Sänger und Bühnentechniker - sie alle wurden nach zwei abwechslungsreichen Konzertstunden auf die Bühne der Mensa geholt und durften den begeisterten Abschlussapplaus des Publikums genießen.

Brechend voll war es auf dem Podium, sodass die Schulleiterin des Ottheinrich-Gymnasiums, Dr. Svenja Kuhfuß, laut überlegte, ob demnächst eine Erweiterung des Bühnenbereichs notwendig sei. "Wir sind stolz auf euch!", zollte sie den Mitwirkenden und ihrer hervorragenden Zusammenarbeit Respekt. Stolz kann das Ottheinrich-Gymnasium auf seine Musikensembles in der Tat sein, denn was die fünf Lehrkräfte der Musikfachschaft gemeinsam mit ihren Schülern auf die Beine stellten, ist beachtlich. Die musikalische Vielfalt, die von Klassik über Jazz und Chanson bis hin zu Rock und Pop reichte, beeindruckte.

Neben den großen instrumentalen Traditionsensembles des OHG, dem Orchester und der Bigband (beide geleitet von Christiane Weinmann), sind in den vergangenen Jahren die Chöre zu beachtlicher Qualität herangewachsen. Die 60 jungen Sängerinnen und Sänger des Unterstufenchors, geleitet von Matthias Claudino, trugen ihre vier Lieder mit Esprit und musikalischem Können vor. Sie fiebern einem Auftritt in der SAP-Arena entgegen, der Ende Juni im Rahmen des Chorprojekts "6K United!" stattfindet, und werden dort gewiss eine gute Figur machen.

Sabrina Neidig leitet den Mittel- und Oberstufenchor sowie den Schüler-Lehrer-Eltern-Chor, die beide nicht nur ordentlich an Quantität, sondern vor allem auch an Qualität zugelegt haben. "Mr. Blue Sky", den rhapsodischen Rockklassiker des Electric Light Orchestras, sangen beide Chöre gemeinsam und überzeugten durch kraftvolle Klangfülle, aber auch durch eine differenzierte musikalische Ausgestaltung.

Neben diesen großen musikalischen Gewächsen gibt es im musikalischen Leben des Gymnasiums auch Nischen, in denen kleinere Ensembles gut gedeihen. Hervorzuheben wäre hier die Rhythmus-AG, die von der Referendarin Charlotte von Flotow geleitet wird. Die sieben Mitglieder trommeln, klappern, rasseln und rascheln mit allem, was ihnen so zwischen die Finger kommt, und zaubern daraus ungewöhnliche und faszinierende Rhythmen und Grooves.

Das Holzblasensemble, das eine lange Tradition an der Schule hat, stand aufgrund von personellen Veränderungen schon fast vor dem Aus. Dem Einsatz der fünf verbliebenen Schülerinnen ist es zu verdanken, dass die musikalische Arbeit fortgesetzt wird. Unterstützt von Charlotte von Flotow erarbeitete das Quintett zwei anspruchsvolle Stücke für das Sommerkonzert, die klangschön zum Vortrag kamen.

Auch die Existenz des OHG-Kammerchors geht auf das Engagement eines Schülers zurück. Der Abiturient Daniel Fuhge, der ab Herbst ein Studium der Schulmusik beginnen möchte, leitete das aus sieben Schülern und vier Lehrern bestehende Ensemble mit Expertise und Liebe zum Detail. Der eingangs erwähnte programmatische Abba-Klassiker "Thank you for the Music" machte nicht nur dem Kammerchor, sondern auch den Zuhörern sichtlich Spaß.

Die Band unter Leitung von Robin Walter beschloss den musikalischen Reigen. Was einst als Gottesdienstband begann, trägt nun den launigen Namen "Apple on the Bass" (AOTB) und widmet sich rockigen Klängen aus den Bereichen Independent und Alternative. Die vier Instrumentalisten und zwei Sängerinnen überzeugten durch ausgeklügelte Arrangements und eine tolle Bühnenpräsenz. Man wird sie in Kürze mit einem größeren Programm auf dem Wieslocher Stadtfest sowie beim OHG-Schulfest hören können.

Am Ende des Konzerts wurden elf langjährige Mitglieder verschiedener Schulensembles verabschiedet, die mit dem Abitur die Schule verlassen werden. "Wir lassen euch nicht gerne ziehen", so Sabrina Neidig, die im Auftrag der Musikfachschaft ein kleines Souvenir an jeden verteilte. Die Anwesenheit ehemaliger Schüler im Publikum und die Mitwirkung einiger Alumni in einzelnen Ensembles zeigte, dass lang gehegte musikalische Blutsbrüderschaften auch über biografische Umbrüche hinweg bestehen bleiben.