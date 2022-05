Von Agnieszka Dorn

Malsch. Jeder Platz erzählt eine Geschichte. Der Dorfplatz in Malsch wird von nun an viele neue Erzählungen hervorbringen. Nach umfangreichen Arbeiten wurde der neue Malscher Mittelpunkt vergangenen Freitag eingeweiht. "Heute ist ein großer Tag für Malsch", sagte Bürgermeisterin Sibylle Würfel. Dorfplatz und Scheune seien erfolgreich saniert und fertiggestellt und Malsch habe ein neues Gesicht in der historischen Ortsmitte bekommen. Mit der Sanierung und Erweiterung wurde eine neue Infrastruktur geschaffen, die Vereinen und Gewerbe ermöglichen soll, mit wenig Aufwand ein Angebot für alle zu schaffen, so Würfel. Wenn Bewohnerinnen und Bewohner sich einbringen, werde die neue Ortsmitte ein lebendiger Ort sein.

Unter den Gästen befanden sich auch die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab, der Grünen-Landtagsabgeordnete Norbert Knopf, etliche Gemeinderäte und Malschs Ehrenbürger Alfons Stegmüller. Der Platz wurde für rund 1,1 Millionen Euro saniert und umgestaltet, Zuschüsse gab es aus dem Landessanierungsprogramm.

Pfarrer Joachim Vieth (v.l.), Johannes Rott (Arbeitskreis jüdisches Leben), Christiane Staab (CDU), Bürgermeisterin Sibylle Würfel, Norbert Knopf (Grüne) und Pfarrerin Sandra Alisch. Foto: Agnieszka Dorn

Die Arbeiten erfolgten in drei Bauabschnitten: der vordere Bereich an der Hauptstraße, der hintere an der Mühlgasse und der Bereich an der Scheune. Einst standen dort der Bauhof und mehrere kleine Wohnhäuser sowie eine landwirtschaftliche Halle. Mit dem Ziel einen neuen Dorfplatz zu schaffen wurden jene Gebäude abgerissen. "Stehengeblieben war lediglich die großformatige Scheune mit Gewölbekeller und Brunnenschacht, die nicht unter Denkmalschutz standen", sagte Wolfgang Müller-Hertlein, zuständiger Architekt, Stadtplaner und Bauleiter. Die ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune mit Tenne, Stall, Dachboden, Brunnen und Weinkeller wurde zu einem Funktionsgebäude mit Küche, Toilette und Aufenthaltsmöglichkeiten für kleinere Gruppen umgebaut. Draußen vor der Scheune auf dem Dorfplatz ist nun Platz für Aufführungen und Theater, den Weihnachtsmarkt oder eventuell den zukünftigen Wochenmarkt. Der umgebaute Platz kann multifunktional genutzt werden.

Die Planungen für einen neuen Dorfplatz liefen seit 1989. Im Jahr 2009 gab es die Einweihung des ersten Bauabschnittes. Baubeginn der Scheune war 2019. Ein Jahr später wurde der hintere Platz dann umgestaltet. Rund um den Platz und die Gassen ist nun eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet worden. Architektonisch und vom Stil gleicht der Platz nun dem Areal rund um Rathaus und Kirchberg. Bereits bei der Einweihung des ersten Bauabschnitts gab es einen symbolischen Besen vom zuständigen Architekturbüro für die Verwaltung, nun übergab Architekt Müller-Hertlein einen goldenen Eimer mit Blumen. Symbolisch soll der Eimer zum Wasserholen am Brunnen dienen.

Auf eine Reise in die Geschichte des Dorfplatzes nahm Johannes Rott vom Arbeitskreis Jüdisches Leben in Malsch die Anwesenden mit. Denn vor über 100 Jahren sah der jetzige Dorfplatz in Malsch ganz anders aus: Juden und Christen lebten Haus an Haus und in Frieden nebeneinander, es gab Geschäfte für Schuhe und Textilien. Jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger handelten damals mit Vieh und Produkten der Landwirte, darunter Hopfen und Tabak. Eine Synagoge und ein rituelles Bad standen im Zentrum des Dorfplatzes. Auch eine Schule stand dort, in der jüdische Kinder Religionsunterricht erhielten. Es herrschte buntes Treiben.

Einige Jahre später wurde der Platz in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 Schauplatz von Gewalt und Hass. Die Synagoge sei geschändet und das Inventar angezündet worden, berichtete Johannes Rott. Wenige Wochen später wurde die Synagoge abgerissen. "Am 22. Oktober 1940 wurden die letzten 15 jüdischen Bewohner von Malsch ins Lager Gurs in Frankreich deportiert", erzählte Rott. Nach dem Krieg seien zwei jüdische Bewohner nach Malsch zurückgekommen. Als diese starben, gab es im Ort keine jüdischen Bürger mehr.

"Möge unser Dorfplatz ein Platz sein, wo die Menschen von heute fröhlich beisammen sind und sich an die Menschen von früher erinnern", schloss Rott seine Rede. Zudem wurde der Platz von Pfarrer Joachim Vieth und Pfarrerin Sandra Alisch gesegnet.