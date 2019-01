Mit der Neugestaltung der Schlossstraße in Rotenberg soll die Ausstrahlung der historischen Fachwerkhäuser noch untermalt werden. Foto: Pfeifer

Rotenberg. (BeSt) Auf großes Interesse stieß die Informationsveranstaltung der Stadt Rauenberg zur Ortskernsanierung in Rotenberg. Im Bürgerhaus standen Bürgermeister Peter Seithel, Ortsvorsteher Franz Sieber, Bauamtsleiter Martin Hörner sowie Vertreter des Ingenieurbüros Schulz (Sanierung Schlossstraße), der Stadtentwicklung STEG (Betreuung des Sanierungsgebiets) und ein Sachverständiger für Grundstücks- und Gebäudebewertung (Ausgleichszahlungen) Rede und Antwort.

Bürgermeister Seithel konnte zahlreiche interessierte Bürger begrüßen. Mit dem Informationsabend solle der aktuelle Sachstand zur Ortskernsanierung rund um die historische Altstadt offen gelegt werden, auch um allen Beteiligten böse Überraschungen zu ersparen. Das Landessanierungsprogramm laufe seit 2014 und gehe bis zum 31. Dezember 2022, hierfür stehe mindestens eine Million Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Ingenieur Erich Schulz (Hirschberg) stellte die aktuelle Lage in der Schlossstraße dar: Neben den teils katastrophalen Oberflächenverhältnissen im Pflasterbereich stünden umfangreiche Sanierungen im Untergrund an. Der teils sehr alte Abwasserkanal müsse völlig erneuert werden. Da die Straße geöffnet werde, gehe man auch die anderen Versorgungsleitungen wie Wasser, Gas, TV und Telefon/Internet an.

Bei der Neugestaltung der Schlossstraße sollen asphaltierte Straßenbänder entstehen, die durch mit Naturstein bepflasterte Plätze vor der Nikolauskirche und den historischen Fachwerkhäusern unterbrochen werden. Es werde nach neuster Technik der Untergrund vorbearbeitet und stabilisiert, unter anderem durch Betonplatten im Untergrund. Ziel sei es, die historischen Gebäude in ihrer besonderen Ausstrahlung zu untermalen. Zudem werde die Schlossstraße im Ortskern eine neue Stromversorgung für die Stände der Straßenfeste erhalten.

Die schwierige Parksituation (derzeit gibt es neun ausgewiesene Parkplätze, aber bis zu 20 parkende Autos) stellt die Planer vor eine besondere Herausforderung. Es sollen zusätzliche Parkplätze auf dem alten Bahndamm entlang der Weiherstraße entstehen. Zwischen Kirche und Rathaus ist ein verkehrsberuhigter Bereich geplant.

Die Bauarbeiten seien in fünf Abschnitten von der Bachbrücke durch die Schlossstraße und den Burgweg bis zur Lourdesgrotte geplant. Dabei arbeite sich die Baustelle beginnend an der Brücke ab April 2019 mit fünf Monaten Bauzeit bis zur Straße "Im Knollen" vor. Die Verantwortlichen bieten einen Service für Pflegebedürftige, Dialysepatienten, Umzüge, Möbelanlieferungen und zur Müllentsorgung während des Bauzeitraums an. Die betroffenen Bürger sollten frühzeitig mit der Stadtverwaltung oder dem Ingenieurbüro Kontakt aufnehmen.

Voraussichtlich ab Juli wird die Bachbrücke in Rotenberg saniert und für drei Monate gesperrt. Für den Verkehr wird eine Behelfsbrücke errichtet. Foto: Pfeifer

Die Sanierung der Bachbrücke erfolge ab Juli 2019. Dazu wird diese voraussichtlich drei Monate für den Verkehr voll gesperrt und eine vollwertige Behelfsbrücke am Sportplatz errichtet, sodass der Verkehr über die Herren- und Heiligenwiesen umgeleitet werden kann, so Schulz. Die Neuerrichtung einer Fußgängerbrücke neben der bestehenden Bachbrücke ist noch offen.

Da es sich nicht um eine Sanierung, sondern um einen Neubau handelt, kann diese Maßnahme nicht Teil des Ortskernsanierungsprogramms werden, so Bürgermeister Seithel. Falls die geplante Fußgängerbrücke ins Förderprogramm aufgenommen wird, werde sie auch errichtet, versprach er.

Für die Stadtentwicklung STEG referierte Sachbearbeiterin Marie-Luise Bischof. Von der bisher bewilligten einen Million Euro seien 270.000 bereits ausgezahlt und 650.000 Euro für bevorstehende Maßnahmen (davon rund 500.000 für die Sanierung der Schlossstraße) gebunden. Allerdings sei es durchaus üblich, eine Aufstockung der bewilligten Mittel vorzunehmen, dies könne jederzeit noch erfolgen. Bisher seien 13 private Erneuerungsmaßnahmen und zwei private Abbruch- und Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt worden.

Mit dem Einschalten des Gutachters Markus Laiblin (Stuttgart) zur Bewertung von Grundstücken habe man in Rotenberg aus den unsäglichen Erfahrungen der Rauenberger Ortskernsanierung und den überraschenden privaten Ausgleichszahlungen gelernt, so der Bürgermeister. Laiblin stellte klar, dass eine teilweise Abschöpfung der staatlichen Investitionen in Sanierungsgebieten nach dem Baugesetzbuch bundesweit vorgeschrieben sei. Hierzu werde lediglich der Grundstückswert herangezogen und ein Vergleich zwischen den Jahren 2013 und 2023 (vor und nach der Sanierung) vorgenommen.

Grundstücke außerhalb des Sanierungsgebiets könnten nicht belangt werden. Ebenso bleibe die normale Wertsteigerung innerhalb der zehn Jahre und eine hinzukommende Bagatellgrenze mit einem Wertzuwachs von zwei Euro je Quadratmeter von der Abschöpfung unberührt. Die Investitionshöhe spiele nur eine bedingte Rolle. "Es macht also keinen Sinn, Sanierungen nur halbherzig vorzunehmen", so der Gutachter.

Eine erste Studie habe ergeben, dass bei der Ausführung aller 2014 angedachten Sanierungsoptionen, der sogenannten Maximalplanung, ein Teil der betroffenen Grundstücke im Sanierungsgebiet eine maximale Wertsteigerung von unter zehn Euro je Quadratmeter erfahren würde, sicher jedoch nicht mehr. Ob diese Maximalplanung allerdings erreicht werde, sei nach aktuellem Stand mehr als fraglich.