Wird für etwas mehr Entspannung in der Kinderbetreuungssituation in Walldorf sorgen: das Kinderhaus im Gewann Hof mit insgesamt 90 Plätzen, das im September eröffnen soll. Doch mittelfristig wird mit einem weiteren Anstieg der Kinderzahlen gerechnet. Foto: Pfeifer

Walldorf. (seb) Als "gut aufgestellt" sah der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Kinderbetreuung in Walldorf: allerdings erst, wenn das neue Kinderhaus im Gewann Hof eröffnet. Und ausruhen kann man sich angesichts einer dynamischen Entwicklung freilich nicht.

Eine Übersicht über die Betreuung in elf Einrichtungen und durch Tagesmütter gab Erster Beigeordneter Otto Steinmann. Die Stadt wird durch vier Träger unterstützt: evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie die Vereine "Zipfelmützen" und "Family&Kids@work". Die Bedarfsplanung geht aktuell von 597 Kindergartenkindern aus, 2019 waren es noch 640 – und das, obwohl die Einwohnerzahl nach Zählung der Stadt 2019 auf 15.760 angewachsen ist. Damit wird die Kindergarten-Platzsituation insgesamt als "relativ komfortabel" angesehen: Stand Februar könnten 654 Kinder aufgenommen werden, im Herbst sogar 679, die zwölf "Notplätze" nicht mitgezählt.

Aktuell 159 und im Herbst 179 Krippenplätze gibt es zudem (außerdem 30 in betreuten Spielgruppen). Die Stadt rechnet mit je 160 ein-, zwei- und dreijährigen Kindern und erreicht damit eine mögliche Betreuungsquote von aktuell gut 33 Prozent und im Herbst rund 37 Prozent der hier lebenden Kleinkinder. Juristisch muss sie nicht drei, sondern nur zwei Jahrgänge zugrundelegen und käme auf eine Quote um die 50 Prozent – damit sieht die Verwaltung Walldorf aber "nur formal gut aufgestellt".

Der neue Kindergarten in Trägerschaft des Vereins "Zipfelmützen" soll nach wie vor im September eröffnen und 30 Plätze für Krippenkinder und 60 für über Dreijährige bieten. Unter anderem wird dorthin die Betreuung im ehemaligen evangelischen Kindergarten (Schulstraße) mit zehn Krippen- und 35 Kindergartenplätzen umziehen. Das Gebäude wird aber weiter genutzt, 30 Spielgruppenplätze ziehen aus der Dannheckerstraße dorthin. Die eigentlich als "Interimslösung" angesehene Krippe im Rockenauerpfad mit 20 Plätzen bleibt bestehen.

Ein Gebäude der Stadt wird durch die Umstellungen frei, das "Alte Forsthaus" in der Dannheckerstraße, so Steinmann: "Damit schaffen wir uns Spielraum, um der weiteren Entwicklung im Betreuungsbedarf zu begegnen." Im Baugebiet Walldorf-Süd geschehe einiges, 400 Personen, davon 100 Kinder, könnten in Abschnitt II einst leben, in Abschnitt III, der aber noch einige Jahre braucht, sieht es ähnlich aus.

Steinmann ging auch auf Neuerungen in Bezug auf das "Gute-Kita-Gesetz" ein, mit dem die Bundesregierung die Länder beim Ausbau der Kinderbetreuung unterstützen will. Mit Blick beispielsweise auf die sogenannte "Leitungszeit", also die Freistellung der Leiter von Kinderbetreuungseinrichtungen für pädagogische Verwaltungsaufgaben, stellte Steinmann fest, dass Walldorf längst schon diese neuen Vorgaben übertreffe. Walldorf hat zudem die Kapazitäten der "praxisintegrierten Ausbildung" (Pia) erweitert, um mehr als die Hälfte auf sieben Stellen, dafür hat die Stadt eine Förderpauschale von 26.400 Euro erhalten.

Die Notbetreuung in der Coronakrise fand zunächst für Kindergartenkinder zentral im "Haus der Kinder" und für Schüler in der Waldschule statt, so Steinmann. Jetzt aber besuchen die Kinder wieder ihre gewohnten Einrichtungen. Mit der Erweiterung des Anspruchs auf Notbetreuung sei die Zahl der Anmeldungen auf 89 gewachsen "und sie steigt weiter an". Ob dies gerade mit Blick aufs Personal machbar ist, bleibt abzuwarten, wegen Alter, Schwangerschaft oder Vorerkrankung gehören manche Erzieherinnen zur Corona-Risikogruppe. Und wie überall ist auch in Walldorf der Fachkräftemangel zu spüren.

Für April und Mai erhebt Walldorf keine allgemeinen Betreuungsgebühren, ähnlich wie andere Gemeinden, sondern nur für die Notbetreuung. Damit entgehen der Stadt und den Trägern 75.000 Euro im Monat, dem steht die Soforthilfe des Lands mit 126.000 Euro gegenüber.

Gegenwärtig arbeitet Walldorf gemeinsam mit den Trägern an einer Lösung für die Sommerferien, wie Steinmann darlegte. Normalerweise sind die Betreuungseinrichtungen dann drei Wochen geschlossen. Viele Eltern haben in der Krise aber bereits Urlaub machen müssen und wären dankbar für die Entlastung, "daher müssen wir dieses Jahr in der Sommerpause ein Betreuungsangebot machen", so Steinmann. Die Planungen seien allerdings noch nicht spruchreif.

Was feststeht: Die 2018 für Kindergartenkinder eingeführte Ferienbetreuung "Urlaub ohne Koffer" kann weder im Jump (zu wenig Platz) noch auf dem Gelände der Grillhütte am Tierpark (zu viel unüberschaubarer Platz) stattfinden, die "Zipfelmützen" führen sie im Sommer am Waldkindergarten (Schrebergärten) durch. Hinzu kommen weitere Ferienangebote für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren, wobei nicht feststeht, ob sie dieses Jahr in der gewohnten Form stattfinden können.

Die Schillerschule hat zurzeit 460 Schüler (bis zu fünf Parallelklassen pro Jahrgang), die Waldschule 199 in den Klassen 1 bis 4 und 185 in der Werkrealschule, die Eingangszahlen sind laut Steinmann stabil. Hier geht es aber ziemlich eng zu, da Sanierungsarbeiten in einzelnen Pavillons der Waldschule stattfinden und zudem die Sambugaschule, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, vom Gebäude an der Schillerschule dorthin umgezogen ist. Die Verwaltung bearbeitet überdies gerade einen Antrag zum Bau einer Mensa an der Waldschule. Die Sambugaschule hat 23 Schüler.

In der Realschule sind es 836 Schüler und im Gymnasium 971, laut Steinmann sinken in beiden Fällen die Schülerzahlen. Das Gymnasium ist aktuell teilweise siebenzügig, "eine einmalige Ausnahmesituation, das wird nicht die Regel". Während die Waldschule das "Kooperative Übergangsmanagement" (KÜM), eine vertiefte Berufsorientierung durch einen eigens eingestellten "Lotsen", bereits seit sieben Jahren hat, will die Realschule dieses Programm nun aufgreifen. Elementar ist hier die Vernetzung nicht nur innerhalb des Schulteams, mit Schulsozialarbeit und Arbeitsagentur, sondern auch mit der regionalen Wirtschaft.