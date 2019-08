Die SAP testet in Walldorf das Fahrrad-Leihsystem "Nextbike". Wegen der Großbaustelle an der "Monsterkreuzung" gibt es jetzt für die Mitarbeiter auch zwei zusätzliche Standorte am Festplatz in Malschenberg (unser Bild) und in der Nähe der Walldorfer Kartbahn. Foto: Pfeifer

Walldorf. (rö) Seit diesem Sommer testet die SAP an ihrem Walldorfer Standort das Fahrrad-Leihsystem "Nextbike", mit dessen möglicher Einführung sich auch der Walldorfer Gemeinderat schon mehrfach beschäftigt hatte. Im 2018 vereinbarten Mobilitätspakt Walldorf/Wiesloch wird es als ergänzendes Angebot vorgeschlagen.

Nachdem die SAP das System zunächst als Pilotprojekt gestartet hatte, um die innerbetriebliche Mobilität zwischen den Gebäuden am Standort Walldorf zu verbessern, hat das Unternehmen jetzt auch auf die aktuelle Großbaustelle rund um die "Monsterkreuzung", an der die B 291, die L 723 und die L 598 aufeinandertreffen, reagiert und zwei zusätzliche Stellen eingerichtet, an denen vorübergehend Räder entliehen werden können: am Festplatz in Malschenberg und in der Nähe der Walldorfer Kartbahn.

Während das Pilotprojekt selbst mit Nextbike-Stationen an den Gebäuden WDF 01, WDF 10-12, WDF 13, WDF 18-21, WDF 53 und WDF 54 eine Laufzeit bis Montag, 30. September, haben soll, wurden die beiden zusätzlichen Stationen am Festplatz und an der Kartbahn von Montag dieser Woche bis Montag, 2. September, eingerichtet. Mit den ergänzenden Standorten kommt man laut dem Unternehmen ausdrücklich einem Wunsch der Mitarbeiter nach, "um die nächsten Wochen der Baumaßnahmen so reibungslos wie möglich zu gestalten". Die neue Leihstation in Malschenberg, an der 15 Fahrräder stehen, biete sich beispielsweise für alle Mitarbeiter an, die in Rauenberg von der Autobahn abfahren. Der Weg mit dem Rad zum SAP-Campus beträgt von hier aus sieben Kilometer.

Vorübergehend sind laut Björn Emde von der SAP-Pressestelle über 100 Fahrräder im Einsatz. "Die Auslastung ist gut", teilte er auf RNZ-Anfrage mit. Die Nutzung der Leihräder ist für alle Mitarbeiter, die in Walldorf beschäftigt sind, kostenlos, sie müssen sich lediglich mit ihrer SAP-Mailadresse bei "Nextbike" registrieren, die Räder können dann per App und QR-Code freigeschaltet werden. Was die Nutzung angeht, bittet das Unternehmer seine Mitarbeiter, beim Parken der Räder Rücksicht zu nehmen und sie ordnungsgemäß an der Station abzustellen. Gleiches gilt für das Parken des eigenen Autos. Gefahren werden soll mit den Leihrädern ausschließlich im Walldorfer Industriegebiet und auf dem Weg zu oder von den beiden zusätzlichen Standorten.