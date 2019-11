Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Vor wenigen Tagen feierte die in Bad Schönborn lebende Joana, eine der bekanntesten Chansonnieren Deutschlands, ihren 75. Geburtstag. „Natürlich im Rahmen eines Konzerts im Rheinauer Stadtteil Freistett, südlich von Baden-Baden, wobei mir das Publikum sogar ein Ständchen gesungen hat“, freute sich die Liedermacherin, die nicht nur im Herzen jung geblieben ist. Mit unendlicher Schaffenskraft und ungebremstem Elan fasst sie immer wieder neue Projekte ins Auge. Obwohl sie noch immer mit den Spätfolgen eines Bühnensturzes mit Armbrüchen vor neun Jahren zu kämpfen hat, kann sich die Perfektionistin heute wieder selbst mit der Gitarre begleiten. „Dank meines Physiotherapeuten sowie gezielter Arm- und Handgymnastik habe ich mein Ziel weitgehend erreicht“, lässt sie freudig wissen.

Jetzt gibt es weitere gute Neuigkeiten von Joana Emetz, denn Mitte November erschien ein neues, selbst produziertes, Album mit dem Titel „Tun wir was dazu – Lieder aus der Zeit der Deutschen Revolution 1848/49“. „Den Gedanken zu diesem Projekt trage ich schon lange in mir“, eröffnet Pamina-Preisträgerin Joana, die zuletzt vor zwei Jahren mit dem im Mannheimer Capitol aufgenommenen Livealbum „Plaisir d’Amour – aber nicht nur ...“, zusammen mit Susanne Back, Lydie Auvray und Tastenvirtuose Peter Grabinger, aufhorchen ließ. Von „Die Gedanken sind frei“ bis „Trotz alledem“ und dem „Bürgerlied“ reicht das Spektrum der neuen Lieder. Viele Stücke, die Hannes Wader, ein anderer großer deutscher Sänger und Gitarrist, auch oft gesungen hat. Und diese sind nach Aussage von Joana „so aktuell, dass man glauben könnte, sie seien gerade erst geschrieben worden“. Mit im Boot ist auch der „Odenwälder Shanty-Chor“ aus Weinheim. Auch das „Lied der Deutschen“ ist auf dem Album, das 19 Stücke beinhaltet und fast eine Stunde lebendigen Geschichtsunterricht bietet.

Neben ihren beiden langjährigen musikalischen Begleitern Peter Grabinger (Klavier) und Adax Dörsam (Gitarren) kamen mit Gitarrist Claus Boesser-Ferrari, Matthias Dörsam (Klarinette) und Maurice Kühn (Kontrabass) weitere Hochkaräter hinzu. „Die Live-Premiere der Platte und das neue Programm wird am 29. November im Marchivum, der Mannheimer Stadtbücherei, ab 18 Uhr über die Bühne gehen“, informiert Joana, die wie immer kämpferisch, aber auch optimistisch klingt. Mit ihrer warmen Altstimme konnte sie schon immer Stimmungen erzeugen und neben sanftmütig, schmeichelnden Liedern oder ironischen Balladen hatte sie auch stets Lieder für Kopf, Hirn und Bauch im Repertoire. Mal nachdenklich, mal politisch-kritisch, oft kämpferisch. Eine vielfach ausgezeichnete Frau mit Charme und Ausstrahlung. Eine, die etwas zu sagen hat. Joana ist zwar in Titisee-Neustadt im Schwarzwald geboren, ist aber seit der Schulzeit in der Kurpfalz und seit etlichen Jahren im beschaulichen Kurort Bad Schönborn zuhause.

Die Liedermacherin und Chansonsängerin hat nach eigenem Bekunden „schon immer“ gerne gesungen. Als Kind zu Hause im Kreis der Familie oder bei Freunden hat sie ihre Lieder zum Besten gegeben, wobei ihr der Applaus stets sicher war. Dass die Künstlerin seit 1965 auf der Bühne steht, ist weit mehr als eine Randnotiz. „Sie erhält den Kurpfälzern, den Franzosen, den Europäern eine Fülle von Volkslieder im besten Sinne und schenkt ihnen neue, die Bestand haben werden, solang es Menschen gibt, die hohe Ansprüche an die Kunst richten, die sie genießen wollen“, hat ein Kritiker einmal formuliert. Wohl wahr.

Joana schreibt viele ihrer Lieder und Gedichte in Mundart und so „wie ihr dä Schnawl g’wachse is“. Nach dem Gymnasium in Mannheim, wo sie in der dortigen Schülerband als Sängerin und Gitarristin mitwirkte, studierte sie Romanistik, Germanistik und Pädagogik, begann parallel eine klassische Gesangsausbildung. Heute kann Joana, die als Markenzeichen stets einen Schal trägt, auf eine lange Karriere zurückblicken. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Warum auch? „Solange mich die Menschen sehen und hören wollen, geht es weiter“, eröffnet sie (Termine und Auftrittsorte findet man unter www.joana.de). Es gibt also keinen Stillstand bei Joana, die voller Ideen und Pläne ist. Die Frau, die sich „im deutschen Unterhaltungsdschungel durchsetzen konnte, ohne faule Kompromisse zu machen“ (so ein Zitat), geht ihren Weg unbeirrt weiter. Und das ist gut so!