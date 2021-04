Von Sophia Stoye

Rauenberg. Für die einen ist es unfair, für die anderen nicht einmal eine Diskussion wert: Die Stadt Rauenberg plant am Feldrand im Süden des Ortes das rund 2,5 Hektar große Neubaugebiet "Sandäcker" (die RNZ berichtete). Knapp 80 Prozent der Fläche zählt dabei zur Rotenberger Gemarkung, liegt aber in unmittelbarer Nähe zum Rauenberger Ortskern. Nun hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die Rotenberger Fläche von 2,02 Hektar der Gemarkung Rauenbergs zu übertragen. Und bei einigen alte Wunden wieder aufgerissen: Als die Stadt Rotenberg 1972 eingemeindet wurde, ging das nicht ganz störungsfrei über die Bühne und führte 1975 dazu, dass die Stadtrechte des kleinen Ortes an die Einheitsgemeinde übergingen.

Dabei basierte die aktuelle Gemeinderatsentscheidung auf einer ebenfalls mehrheitlich ausgesprochenen Empfehlung des Rotenberger Ortschaftsrates. Allerdings greift dieser Beschluss erst, wenn das Neubaugebiet realisiert werden kann und man sich mit den Eigentümern im Umlegungsverfahren der Grundstücke geeinigt hat.

"Momentan würde die Gemarkungsgrenze durch manche Grundstücke hindurch laufen", erklärte Bauamtsleiter Martin Hörner. "Dieser Umstand würde den künftigen Bauherren und der Gemeinde massive Probleme bereiten und dauerhaft einen erheblichen Mehraufwand nach sich ziehen", sagte er. So wäre beispielsweise die Erstellung der verschiedenen Verzeichnisse und Karten im Zuge der Baulandentwicklung viel aufwendiger. "Bei zwei unterschiedlichen Gemarkungen müsste alles doppelt gemacht werden", erläuterte der Bauamtsleiter. Außerdem berge die unterschiedliche Gemarkung Hörner zufolge eine zusätzliche Fehlerquelle im Laufe des Umlegungsverfahrens, die vermieden werden sollte.

Eine Abgrenzung der künftigen Bauplätze am Verlauf der aktuellen Gemarkungsgrenze auszurichten, sei wegen der derzeitigen Planung nicht realisierbar. "Theoretisch wäre es möglich, die neuen Bauplätze teilweise auf Rotenberger Gemarkung zu lassen, aber das bringt dann neben den bereits erwähnten Punkten Nachteile wie einen anderen Wahl- oder Schulbezirk mit sich", erklärte Hörner. Während die Kinder in der einen Straße in Rauenberg zur Schule gehen würden, müssten die Kinder eine Straße weiter nach Rotenberg. "Man kann zwar einen Schulwechsel beantragen und der wird auch genehmigt, aber das ist alles zusätzliche Bürokratie", so der Bauamtsleiter. In der Realität habe die Gemarkungsübertragung nur Vorteile für alle Beteiligten, "das ist das einzig Sinnvolle". Bürgermeister Peter Seithel meinte: "Vom Flächenverhältnis drängt es sich nicht auf, den Zuschlag Rauenberg zu geben." Aber in der Diskussion fielen nachgelagerte Dinge ins Gewicht wie die distanzbedingte Ausrichtung des Lebensalltags nach Rauenberg.

Der Rotenberger Franz Sieber (Freie Wähler) positionierte sich klar gegen eine Gemarkungsänderung: "Das ist mittlerweile schon die Dritte, ohne jeglichen Ausgleich", kritisierte er. Bürgermeister Seithel konterte: "Wenn man sagt, man hat keinen Ausgleich bekommen, hört sich das immer nach einer Forderung an." Aber solche Entscheidungen würden dort getroffen werden, wo es eben notwendig sei, ohne nach Größe zu berechnen. "Und zum Beispiel, was die Investitionen in die Ortsmitte angeht, kommt Rotenberg gut weg", so der Bürgermeister.

Dennoch können die Freien Wähler Sieber zufolge solchen Größenverhältnissen nicht zustimmen. "Wir merken es bereits an den fallenden Schülerzahlen und die Besetzung des Gemeinderats soll geändert werden – das alles zum Nachteil Rotenbergs", ist er überzeugt. Die Gemeinderätin Christa Albrecht schloss sich ihrem Fraktionskollegen an. "Ich verstehe nicht, warum alles Rauenberg zugeteilt werden muss", sagte sie und ergänzte: "Was hat das für einen Nachteil, wenn mein Grundstück auf Rotenberger Gemarkung ist, ich mich aber nach Rauenberg orientiere?"

Volker König (CDU) meinte: "Unsere Kinder spielen zusammen, gehen zusammen zur Schule, wir sind alle eine Gemeinde", Fraktionskollege Christian Elsässer schloss sich dem an. "Die Menschen dort werden sich Rauenberg zugehörig fühlen", äußerte sich Grünen-Rat Manuel Steidel. Da seine Fraktion aber das Projekt generell ablehne, enthielten sich die Grünen bei der Entscheidung um die Gemarkungszuordnung.

Für Christiane Hütt-Berger (SPD) ist die Entscheidung "eine faktische Angleichung zu dem, was in der Realität kommen wird", so die Rätin. Friso Neumann (FDP) appellierte dafür, dass das Stadtteildenken möglichst minimiert werden sollte. Stephan Hakala (Freie Wähler) ging noch einen Schritt weiter: Er verstehe nicht, warum man über innerstädtische Grenzen überhaupt diskutiere. "Allein die Tatsache, dass das Thema angesprochen wird, bringt das Gemarkungsdenken zurück", sagte er. Bürgermeister Seithel antwortete, dass das eine formale Angelegenheit sei, die für die weitere Entwicklung des Gebietes besprochen werden müsse.

Sie stimmte zwar nicht mit ab, dennoch war auch Katrin Wagner, Ortsvorsteherin von Rotenberg, bei der Diskussion des Gemeinderats in der Kulturhalle anwesend. "Die Gemarkungsübertragung ist sehr sinnvoll, es ist fast 50 Jahre her, dass wir eine Gemeinde sind", erklärte sie. Man müsse die Lebensrealität annehmen. "Wir sind Rauenberger und können trotzdem von Herzen Rotenberger sein."