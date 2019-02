Mühlhausen. (rka) Ein Treffpunkt für viele Narren aus nah und fern war die Angelbach-Metropole Mühlhausen. Dort schlängelte sich am Sonntag der Faschingsumzug durch die Straßen, vorbei an einer applaudierenden, winkenden und schunkelnden Menschenmenge. Bewusst hatte man diesmal unter dem Motto "In der Kürze liegt die Würze" eine neue, kürzere Strecke ausgewählt - sehr zum Vorteil des Spektakels.

Bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen sorgten sechs Musikgruppen, Fanfarenzüge, Musikkapellen und Guggenmusiken aus Mühlhausen, Malsch, Malschenberg, Rauenberg für ausgelassene Stimmung, indem sie der Menge am Straßenrand mit Fastnachtsschlagern, Evergreens und heißen Rhythmen einheizten. Viele Besucher kamen als Bauarbeiter, Gärtner, Zauberer, Hexen, Toreros, Scheichs, Piraten und Vampire und gaben so dem Treiben ein farbenfrohes Gepräge. Vor allem die prächtig kostümierten Fußgruppen dominierten eindeutig. Erfreulich viele Fastnachter aus der Rheintal-Region bereicherten mit ihren Motivwagen das Spektakel.

Ein großes Kompliment und ein kräftiges Mü-hoi geht zuallererst an die Verantwortlichen des Umzugs, an die Ortsvereine, Gruppen und Freizeitclubs, die mit vielen originellen Ideen dieses Spektakel auf die Beine gestellt haben. Erfreulich auch, dass Abordnungen aus den Ortsteilen und Gruppen aus der Umgebung wieder das farbenprächtige Bild ergänzten.

An der Spitze des Zuges bestimmte die Freiwillige Feuerwehr, zwar mit Blaulicht, aber ohne Hektik, das Marschtempo. Die musikalische Vorhut bildeten die Musikanten des Kraichgau Fanfarenzugs in Piratenkostümen. Das selbstgezimmerte Piratenschiff wartete nur auf eine sanfte Brise, um in die raue See zu stechen. Die Sportler des Volleyballclubs demonstrierten Sprungkraft und Schnelligkeit, indem sie als Katzen, Tiger und andere flinke Tiere durch die Straßen flitzten und noch genug Zeit fanden, den Zuschauern den einen oder anderen Trank zu reichen. "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt", meinten die Bauarbeiter vom Jugendzentrum "Subway", die mit Latzhosen, Handwerkszeug, Schutzhelm und Schutzbrille genau dort zur Stelle sind, wo die Gemeinde ihre diversen Baustellen hat. Auf halbem Weg beim Rathaus hatten auch die Schlepperfreunde einen Stand aufgebaut und boten Marschverpflegung an.

An die Deutschlandtour im vergangenen Jahr erinnerte der Freizeitclub "Asphalt" mit einem sehenswerten Wagen. Unter dem Motto "Die ersten werden die letzten sein" tummelten sich die "Nachzügler der Deutschland-Tour" feucht-fröhlich an der Bar. Man kann ahnen, warum es nicht zu einem Platz auf dem Siegertreppchen gereicht hat. "Tierisch gut", dieses Motto vom Faschingsabend hatte der Kirchenchor St. Cäcilia mit auf die Straße genommen. Angeführt wurden die Sänger von einem roten Porsche-Oldtimer-Traktor mit Karli am Steuer. Der Wagen war dekoriert mit lauter afrikanischen Elefanten. Dahinter tummelten sich in Scharen die aus der Arche Noah entstiegenen Lebewesen.

Mit "Dambach Hajo" und einem riesigen, gelben Turm, dem "Tai-Tower" grüßte die Narreninitiative aus Tairnbach. Der Turm gehörte offenbar zu einer Brauerei, denn daran war zu lesen: "Brauen auf höchstem Niveau". Und dass es der höchste Turm der Welt ist, daran ließen die Tairnbacher keinen Zweifel: "Ob Dubai, China oder Taiwan, an den ’Tai-Tower’ kommt keiner ran!"

"Die Griechen und Götter müssen verrückt sein - Mühoi auf dem Olymp!" Dieses Motto der Abschiedsprunksitzung (siehe Bericht auf Seite 4) übertrug der Sängerbund auf die Straße. Da schwebten sie herunter von ihrem Götterhimmel, die Göttinnen und Götter in wallenden Gewändern, mit Kronen auf dem Haupt, Palmzweigen in den Händen, allen voran Athene, die Göttin der Weisheit (Christina Hillenbrand) und Eros, der griechische Gott der Liebe (Uli Rittel). Dann heizten die Mühlhäuser Galgeveggl mit ihren heißen Rhythmen ordentlich die Stimmung an unter dem Motto: "Ich spiel jetzt das Solo". Danach erschienen schon wieder himmlische Wesen, die "ASV-Götter" mit grauen Bärten und wallenden Gewändern, allen voran Präsident Sascha Pfeifer mit Dreizack als Gott Poseidon. Nach zwei kräftezehrenden Auftritten an diesem Wochenende konnten sich die Tänzerinnen der TLG beim Umzug so richtig entspannen. Sie trugen die schwarze Garderobe von ihrem Show-Tanz und hatten dazu ihre goldenen Regenschirme mitgebracht.

Die "Korkenknaller", eine Nußlocher Fastnachtsgruppe, die sich so nennt, "weil wir so gerne Sekt trinken", waren als Putzkolonne unterwegs: in Kittelschürzen, farbigen Perücken, bewaffnet mit Putzeimer, Lappen und Fensterleder. Wenn die loslegen, wird Mühlhausen eine feinstaubfreie Zone. Zu den beliebtesten Papageienarten gehören die Kakadus mit ihrer Federhaube. Diesem bunten Vogel widmeten die "Kakadus" aus Waghäusel einen bunt bemalten Bus, an dessen Außenfassade sich Papageien in allen Größen tummeln. Dahinter reihten sich weitere Großfahrzeuge aus der Stadt in der Rheinebene ein: Die "Wissädalä Fasänachdä" und der "Fasänachds Club Waghäusel". Aus Reilingen waren die "Reilinger Belzkiddl" und die "Kraichbach Schlabbe" angereist.

Beim Fanfarenhaus trafen sich die Narren schließlich, um auf den gelungenen Faschingsumzug mit neuer Route anzustoßen. Klar: Kürzere Route - längere Nachfeier! Gefeiert wurde auch im Fanfarenhaus und in der Kraichgauhalle beim Kinderfasching des Tischtennisclubs.