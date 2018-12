Walldorf. (rö) In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab die Stadtverwaltung einen Überblick über die Umsetzung der vom Gremium "nach der unsäglichen Nacht auf den 1. November" 2017 (so Bürgermeisterin Christiane Staab) beschlossenen "sicherheitsrelevanten Maßnahmen". In jener Halloween-Nacht hatten Jugendliche Molotowcocktails auf den Polizeiposten und die Sporthalle in der Sozialen Mitte geworfen, ein Anwohner, der eingreifen wollte, war verletzt worden. Im Februar diesen Jahres hatte der Gemeinderat dann ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschlossen. Nach den bisherigen Rückmeldungen habe sich das Paket "bewährt", so der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Es sei vor allem richtig gewesen, "im präventiven Bereich noch stärker zu investieren".

Klaus Brecht, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, stellte die einzelnen Maßnahmen vor. Die Verstärkung der mobilen Jugendarbeit habe man an den Verein Postillion vergeben, der "sehr fachkräftig unterwegs" sei, so Brecht, nachdem die zuvor in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter nicht mehr für die Stadt arbeiten.

Darüber hinaus habe die Gesellschaft für Konfliktmanagement (GfK) Wiesloch mit zehn jungen Männern, allesamt an den Vorkommnissen der Halloween-Nacht beteiligt, ein Trainingsprogramm Gewaltprävention durchgeführt. Diese seien seither "nicht mehr negativ aufgefallen", sagte Brecht, wie es insgesamt - auch dank der Ausdehnung der Jump-Öffnungszeiten, der Verstärkung des Gemeindevollzugsdiensts um 1,5 Stellen sowie der Einrichtung einer Videoüberwachung im Bereich der Schillerschule - einen "deutlichen Rückgang" an Störungen im öffentlichen Raum gegeben habe. Zu 100 Prozent seien diese allerdings "nicht abgestellt", erklärte Brecht, dass nichts passiere, "werden wir nie erreichen".

Uwe Lindner (CDU) nannte die Halloween-Nacht "eine große Zäsur in Bezug auf die Sicherheit" in Walldorf und äußerte sich zufrieden mit den beschlossenen Maßnahmen und ihrer Umsetzung. Für die Soziale Mitte, in der sich immer noch viele leere Flaschen und Glasscherben finden, rege die CDU einen runden Tisch an. "Ein einzelnes Ereignis hat Walldorf nachhaltig verunsichert", stellte Christian Schick (SPD) fest. Was aber in der Folge veranlasst worden sei, "kann sich sehen lassen". Im Jump wünsche sich seine Fraktion allerdings noch längere Öffnungszeiten, wie man sich ohnehin "nicht auf dem Erreichten ausruhen" dürfe.

"Wir halten alle Maßnahmen für notwendig und sinnvoll", freute sich Hans Wölz (Grüne) über den "massiven Rückgang" der Störungen. Nachdem es in der Sozialen Mitte "wesentlich mehr Ruhe" gebe, müsse man allerdings darauf achten, dass sich die negativen Vorkommnisse nicht an andere Orte verlagerten. Dr. Günter Willinger (FDP) wies dagegen darauf hin, dass es gerade rund um den evangelischen Kindergarten "immer noch Probleme" gebe, in einem Gespräch mit dem Elternbeirat sei auch von "Angst" die Rede gewesen. Ihrerseits werde beispielsweise eine bessere Ausleuchtung des Wegs zum Kindergarten gewünscht. Das müsse man ernst nehmen. Sich nach den erreichten Erfolgen zurückzulehnen, "ist mir zu wenig", so Willinger. Laut Bürgermeisterin Christiane Staab bleibt die Verwaltung am Thema "dran" und wird "alles ernst nehmen, was an uns herangetragen wird". Auch die Idee eines neuerlichen runden Tischs wolle man aufgreifen.