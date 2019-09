Wiesloch. Der Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkt nach 26 Jahren sein Domizil in der Dreifaltigkeitskirche Wiesloch verloren. Wie das Organisationsteam jetzt mitgeteilt hat, ist es den Verantwortlichen trotz intensiver Suche und zahlreichen Presseaufrufen leider nicht gelungen, für den bevorstehenden Herbstmarkt eine vergleichbare Alternative zu finden.

Zum großen Bedauern aller Beteiligten muss daher der schon angekündigte Herbstmarkt am Samstag, 21. September, endgültig abgesagt werden. Kunden sollten sich, so der Ratschlag des Kleidermarkteams, somit rechtzeitig nach alternativen Möglichkeiten umsehen, um ihre gebrauchten Kinderkleider und Spielwaren zu verkaufen.

Allerdings ist das Organisationsteam inzwischen vorsichtig optimistisch, den beliebten und für Wiesloch und Umgebung wichtigen Markt zumindest ab dem kommenden Frühjahr wieder in gewohntem Umfang und mit der gebotenen Qualität anbieten zu können. Mit der Unterstützung der Stadt Wiesloch habe sich die Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums als wahrscheinlichste Alternative für den Markt herauskristallisiert, heißt es in der Mitteilung. Derzeit müssten aber noch viele Absprachen getroffen und Konzepte zur reibungslosen Durchführung erstellt werden, was noch einiges an Planungszeit und organisatorisches Geschick erfordere.

Heute könne man aber schon sagen, dass zukünftige Märkte dann voraussichtlich immer am Ende der Sommerferien oder in den Faschingsferien stattfinden werden, um den Schulbetrieb nicht zu beeinflussen. Sobald hier verlässliche Informationen vorliegen, will das Kleidermarktteam diese bekannt geben. Für telefonische Rückfragen stehen Annette Straub (Telefon 06222/81488) und Katrin Knopf (Telefon 06222/52327) zur Verfügung.

Da im nächsten Jahr gleichzeitig auch das 40-jährige Jubiläum des Markts ansteht, wäre es für das Organisationsteam eine große Erleichterung, wenn tatsächlich eine langfristige und verlässliche Lösung gefunden werden kann.