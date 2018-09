Wiesloch. (RNZ) Das überparteiliche und von zahlreichen Organisationen getragene Wieslocher Aktionsbündnis "Wiesloch ist tolerant, bunt und vielfältig", das im Frühjahr 2012 im Vorfeld einer NPD-Kundgebung gegründet wurde, lädt für Montag, 17. September, 19 Uhr, zu einer Kundgebung am Otmar-Alt-Brunnen in der oberen Hauptstraße ein.

Laut den Organisatoren hat man "schon lange das Gefühl, dass sich das gesellschaftliche Klima auch in Wiesloch verändert", dies sei nicht nur in den Sozialen Medien zu spüren. Nachdem es unter dem Hashtag "wirsindmehr" in den vergangenen Tagen bundesweit zahlreiche Aufrufe und Veranstaltungen gab, sei es auch in Wiesloch wieder an der Zeit, ein starkes Zeichen zu setzen. Laut dem Aktionsbündnis will man "nach einem vermeintlich rechts motivierten Vorfall" am Samstagabend in der Fußgängerzone bewusst am Otmar-Alt-Brunnen das Zeichen setzen, dass Wiesloch bunt und vielfältig ist.

Die Bevölkerung aus Wiesloch und dem Umland ist eingeladen, ein lautes, starkes und friedliches Zeichen gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Neben einigen kurzen Ansprachen wird es auch Musik geben. Weitere Informationen soll es in den kommenden Tagen auf www.mehr-in-wiesloch.org geben.