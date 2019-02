Wiesloch. (hds) Aus dem zarten Pflänzchen und den ersten Anfängen 1969 ist längst ein unverzichtbarer Baum geworden. Die Musikschule Südliche Bergstraße feierte jetzt im Palatin ihr 50-jähriges Bestehen und dies mit einem Jubiläumskonzert der besonderen Art. So diente nicht nur der Staufersaal als Bühne für die unterschiedlichen Ensembles der Einrichtung, vielmehr wurde schon eine Stunde vor dem offiziellen Festakt die ganze Bandbreite der Musikschule aufgezeigt: Im Rahmen eines "Wandelkonzerts" präsentierten sich viele Gruppierungen dem zahlreich erschienenen Publikum, angefangen von den Blechbläsern über die Schlagzeuggruppe und die Saxofonisten bis hin zum Gitarren-Orchester und den Streichern. Musikschulleiter Ansgar Sailer, seit März letzten Jahres in Amt und Würden, konnte viele Lehrer, Kinder und Eltern sowie eine große Anzahl von Wegbegleitern begrüßen. Darunter auch die Bürgermeister der Städte und Gemeinden, die dem 1972 ins Leben gerufenen Zweckverband angehören: neben den Gründungsmitgliedern Wiesloch, Walldorf und Nußloch auch St. Leon-Rot und Sandhausen.

In seiner Festrede ging Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann als Verbandsvorsitzender auf die Historie der Musikschule ein. Über die Gründungsidee vor einem halben Jahrhundert, damals als "Jugendmusikschule" unter dem Dach der Volkshochschule eingerichtet, über die Ausweitung des Angebots bis heute spannte Elkemann den Bogen des Erfolgs. "Die Qualität der Ausbildung ließ nicht lange auf sich warten", so der OB und berichtete über erste Erfolge der Musikschule beim Wettbewerb "Jugend musiziert".

Aber auch schwierige Zeiten galt es zu bewältigen. Sinkende Zuschüsse seitens des Kreises und des Landes stellten die Verantwortlichen vor schwierige Aufgaben, die mit Engagement und Ideenreichtum bewältigt werden konnten. "Heute präsentiert sich die Einrichtung mit rund 2200 Schülerinnen und Schülern, die von 63 Lehrkräften unterrichtet werden", bilanzierte Elkemann. Besonders lobende Worte fand er für die frühkindliche musikalische Erziehung, die unter der Überschrift "Singen - Bewegen - Sprechen" als umfassendes, pädagogisch-didaktisches Programm angeboten wurde. Der daraufhin folgende Schritt zu "Musizieren - Bewegen - Sprechen" sei eine logische Weiterführung gewesen.

Geschenke gab es natürlich auch, Wein für Sailer und einen bunten Blumenstrauß für die Verwaltungsleiterin der Musikschule, Sabine-Juliane Roth, verbunden mit einem Dankeschön für die geleistete Arbeit. Nicht vergessen wollte Elkemann in seiner Laudatio auch die vielen Lehrkräfte, das Team in der Verwaltung sowie die Elternbeiräte und die Aktiven im Förderverein.

In einem Grußwort ging Friedrich-Koh Dolge, der Vorsitzende des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg, auf die künftigen Herausforderungen in der täglichen Arbeit ein. "Sie haben die Vernetzung in die kommunale Bildungslandschaft bestens hinbekommen", zollte er höchstes Lob. Allerdings werde man sich verstärkt mit den Themen "Digitalisierung" und dem Faktor "Zeit" auseinanderzusetzen haben. "Viele Kinder und Jugendliche sind, bedingt durch die vielfach angebotenen Ganztagsschulen, zeitlich sehr eingeschränkt", führte er aus. "Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, dies in den Griff zu bekommen. Dazu ist sicherlich auch finanzielle Unterstützung durch das Land notwendig, um sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen", appellierte er an die Politik. Was die Digitalisierung anlangt, so komme es darauf an, die wichtigen Faktoren wie Kreativität und Neugier nicht aus den Augen zu verlieren. "Die Pflege von Kunst, Kultur und Musik ist ein Gradmesser für unsere Gesellschaft, also brauchen wir innovative Lernkonzepte", so Dolge. Kooperationen seien dabei der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft der Musikschulen, von denen es in Baden-Württemberg 215 gibt und in denen etwa 300.000 Kinder unterrichtet werden.

Und das überaus erfolgreich, wie dann beim Jubiläumskonzert unter der Leitung von Brygida Lorenz eindrucksvoll demonstriert wurde. Ob nun das Jugendorchester, das nach dem Auftritt der Gruppe "Elementare Musikpädagogik" aufspielte, oder das Cello-Orchester - die Darbietungen wurden mit lang anhaltendem Beifall bedacht. Die ganze musikalische Vielfalt stellte das Pop Music Ensemble mit bunt gemischten Songs, etwa von den Beatles, unter Beweis, ehe zum furiosen Finale das Sinfonieorchester (Leitung: Clemens Hettler), später dann gemeinsam mit dem Jugendorchester, einen eindrucksvollen Beweis des Erlernten abgab. Insbesondere der "Can Can" von Jaques Offenbach löste wahre Begeisterungsstürme aus.

Ansgar Sailer blieb es schließlich vorbehalten, sich bei allen Mitwirkenden und denen, die unverzichtbare Arbeit im Verborgenen geleistet hatten, zu bedanken. Ein tolles Abschlussbild, viel Beifall und somit eine würdige Jubiläumsveranstaltung.