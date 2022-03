Von Ralf März

Mühlhausen/Angelbachtal. Für die umleitungsgeplagten Autofahrer ist in den nächsten Wochen wenig Entspannung in Sicht: Die nächste Baustelle wird bereits eingerichtet. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, soll ab Montag, 14. März die Fahrbahndecke der Bundesstraße 39 saniert werden. Und zwar im Abschnitt zwischen der Einmündung "Mühlhausen Süd" und Angelbachtal-Eichtersheim bei der Einmündung Bühlstraße am Ortseingang. Voraussichtlich bis Dienstag, 22. April, ist dieser Bereich voll gesperrt.

Die Maßnahme kommt nicht ganz überraschend, denn die Schäden und Risse am Fahrbahnbelag sind schon lange sichtbar. Zur Vermeidung von weiteren Unfällen war die Straße vor einigen Jahren kurzfristig aufgeraut worden, denn immer wieder waren bei Regen Fahrzeuge von der Bahn abgekommen. Die Kosten der Fahrbahnsanierung von rund 810.000 Euro trägt vollständig der Bund.

Umgeleitet wird der überörtliche Verkehr, aber auch die Buslinien von "Mülhausen Mitte" über die Kreisstraße 3520 Richtung Östringen und weiter über die B292 nach Angelbachtal und umgekehrt. Dazu wurde auch der Busfahrplan an die längere Fahrzeit angepasst, teilt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit. Die Zufahrt zu den Supermärkten beim Feuerwehrhaus und den anderen Gewerbebetrieben in der Wusseldornstraße erfolgt in diesem Zeitraum über die Straße "Im Wackeldorn" von der B292 am Ortsausgang Eichtersheims Richtung Östringen.

Doch damit noch nicht genug: Im innerörtlichen Bereich der B39/Heidelberger Straße in Eichtersheim sind im Jahresverlauf Arbeiten an zwei Kanalbereichen und möglicherweise auch an der Wasserleitung vorgesehen, berichtet Angelbachtals Bürgermeister Frank Werner auf Anfrage. Die Gelder seien im Haushaltplan der Gemeinde und des Regierungspräsidiums vorgesehen, die Maßnahmen vom Ingenieurbüro aber noch nicht fertig geplant. Nach Abschluss der Maßnahmen im Untergrund wird dann auch innerörtlich der Fahrbahnbelag der B39 erneuert, und damit auf die Autofahrer erneut eine Baustelle zukommen.

Ähnliches erwartet Anwohner und Pendler im Bereich der Bruchsaler Straße (B292). Auch dort wird das Regierungspräsidium den Fahrbahnbelag vom Ortseingang aus Richtung Östringen bis zum Kreisverkehr am Schlosspark im Jahresverlauf noch erneuern. Auch dort sind Arbeiten im Untergrund vorgesehen. Wann genau hier mit Umleitungen zu rechnen ist, sei derzeit noch offen, so Bürgermeister Frank Werner. Sicher ist jedoch, dass hier erst nach Abschluss der B39-Arbeiten begonnen wird.

Zwar werde den Pendlern und Anwohnern der Umleitungsstrecken während der Baumaßnahmen einiges abverlangt, sagt Werner. Doch sei er froh, dass die Maßnahmen jetzt angegangen würden. Sanierungen von Straßendecken bedeuten für die Anwohner eine erhebliche Verbesserung der Geräuschemissionen, wie die Rückmeldungen aus der zuletzt generalsanierten Hauptstraße zeigten. Perspektivisch rechnet Werner in der Folge der hohen Ausgaben während der Corona-Pandemie von Bund und Land mit deutlich weniger Investitionen in derartige Projekte.