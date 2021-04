Von Rudi Kramer

Mühlhausen/Angelbachtal. Fledermäuse haben die Fantasie der Menschen schon immer angeregt. Das "Wissen" aber stammt allzu oft aus Gruselfilmen, wobei das Image der Fledermäuse deutlich negativ besetzt ist. Während wie bei allen Wildtieren Vorsicht oder besser gesagt Respekt geboten sind, gilt vor allem zu beachten: Fledermäuse haben eine große Bedeutung für das Ökosystem.

Was sind das für Wesen, die mit dem Kopf nach unten schlafen, mit den Händen fliegen, mit den Ohren "sehen", selbst in tiefster Dunkelheit noch sicher ihren Weg finden und fast ein halbes Jahr in einem Versteck verbringen, um im Frühjahr wieder zu erwachen?

Was sich bei Nacht im Mühlhausener und Angelbachtaler Wald so tummelt, diese Frage hat sich Forstrevierleiter Bernd Niederer schon lange gestellt. Während Wildschwein, Reh, Hase, Fuchs und Co. ziemlich leicht vor die Linse zu bringen sind, erweist sich das bei Fledermäusen als deutlich schwieriger. Die geschickten Jäger flattern nämlich bei Dämmerung und in der Nacht pfeilschnell durch die Lüfte, zu schnell für eine gewöhnliche Wildkamera. Auch mit dem menschlichen Gehör kommt man nicht weit. Denn Fledermäuse orientieren sich und jagen mittels Ultraschall, der über der Hörgrenze des Menschen liegt, sodass die Tiere scheinbar lautlos ihren Weg durch die Dunkelheit finden.

Doch die technische Unterstützung durch Fledermausdetektoren, die sogenannten "Bat-Corder", macht es möglich, die Rufe der verschiedenen Fledermausarten umzuwandeln und damit für Menschen hörbar zu machen. Was dabei vernehmbar ist, sind Knack- und Klickgeräusche, die sich – ähnlich wie beim Gesang der Vögel – durch Experten den Arten zuordnen lassen. Mit diesen kleinen technischen Wunderwerken kann man also den Fledermäusen eine "Stimme geben".

An zwei verschiedenen Plätzen in seinem Revier stellte Niederer Ende August und Anfang September des vergangenen Jahres insgesamt zehn Nächte lang Detektoren auf. Gefragt waren jetzt eine Menge Fachwissen und Erfahrung, um die jeweiligen "Stimmen" den Fledermausarten zuzuordnen.

Mühlhausens Förster Bernd Niederer zeigt auf einen der Bäume mit verlassenen Spechthöhlen, die Fledermäusen als Heimstatt dienen. Ein Ziel der Waldpflegemaßnahmen ist, den Bestand der Mopsfledermaus langfristig zu verbessern. Fotos: Pfeifer/Stefan Thomas/ZB/dpa

Deshalb freute sich Revierförster Niederer, dass er sich am Projekt des Naturschutzbundes (Nabu) Baden-Württemberg beteiligen konnte, wobei die Fledermausexpertin des Nabu, Ingrid Kaipf, die Auswertung der Daten und Geräusche übernahm. Das Ergebnis ist nach Ansicht der Umweltschützer überraschend und erfreulich: Insgesamt elf verschiedene Fledermausarten wurden an beiden Standorten von der Expertin anhand ihrer charakteristischen Laute identifiziert. Unter ihnen sind auch zahlreiche geschützte und vom Aussterben bedrohte Arten.

Mit weitem Abstand am häufigsten aufgenommen wurde die Zwergfledermaus, gefolgt von Großer und Kleiner Bartfledermaus, Mückenfledermaus, Großem Mausohr, Großem und Kleinem Abendsegler, Breitflügel- und Fransenfledermaus sowie Bechstein- und Mückenfledermaus.

Auch die im Projekt eigens gesuchte Mopsfledermaus ist in den Wäldern um Mühlhausen und Angelbachtal zu Hause. Sie trägt ihren Namen aufgrund ihrer charakteristischen Schnauze. Die Expertin spricht von einer "außergewöhnlich hohen Artenzahl", die von einem qualitativ hohen "Naturschutzwert des Mühlhausener Gemeindewaldes" erzählt.

"Der wichtigste Grund dafür sind die vielen Alteichen", so die Einschätzung der Expertin. "Die Bäume bieten einen wertvollen Lebensraum für eine große Anzahl von Insekten und damit Nahrung für die Fledermäuse. Zum anderen bieten gerade Alteichen besonders häufig Höhlen, Nischen und Rindentaschen, die Fledermäuse als Unterschlupf und zur Aufzucht ihrer Jungen nutzen."

Für das Projekt "Mopsfledermaus" steckt Revierförster Niederer sein langfristiges Ziel ab: "Erhöhung des Quartierangebots", wobei sich wirtschaftliche Nutzung von Waldflächen und Fledermausschutz gemeinsam verwirklichen lassen, sich sogar ergänzen können. Dazu bedürfe es reich gegliederter Laubwälder mit einem hohen Totholzanteil sowie alter, höhlen- und spaltenreicher Bäume, dazu einer engen Vernetzung der Lebensräume. Durch diesen Ansatz sei es möglich, nicht nur den Bestand der Mopsfledermaus langfristig zu verbessern, sondern die Ergebnisse auch auf andere Waldfledermausarten zu übertragen.

Schon heute ist sich Revierförster Bernd Niederer sicher, dass der Mühlhausener und Angelbachtaler Wald gute Voraussetzungen als Lebensraum für Fledermäuse bietet. "Unser strukturreicher Laubmischwald mit vielen Quartierbäumen und Verstecken ist ein optimaler Lebensraum für Fledermäuse. Hier finden die Tiere nicht nur ein gutes Nahrungsangebot, sondern auch vielseitige Möglichkeiten zum Unterschlupf."

Aber Niederer warnt auch: "Könnten zu viele Fledermäuse vielleicht seltene Käferarten gefährden?" Deshalb richtet er seinen Blick auch auf die gesamte Tierwelt des Waldes, denn mit dem Fledermausprojekt sei nur "ein kleiner Bruchteil der Vielfalt des Lebensraumes Wald erfasst." Bei aller Liebe zum Detail gehe es darum, "gesamte Lebensräume zu erhalten" und das wiederum bedeute, "den Flächenverbrauch unserer Naturlandschaft zu verhindern".