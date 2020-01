Mühlhausen. (jubu) Ein Dachstuhlbrand in einem großen Wohnhaus sorgte am Samstagabend für eine massive Rauchentwicklung und einen Großeinsatz der Feuerwehr in Mühlhausen-Tairnbach. Im ersten Geschoss eines Wohnhauses in der Strasse "Am Eichelberg" war gegen 20 Uhr aus bislang unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Zeugen berichteten von mehreren Knallen und einer Alarmanlage. "Alle Personen die sich im Gebäude aufgehalten hatten konnten sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten", so Feuerwehr-Einsatzleiter Alexander Krotz vor Ort. "Zu Sicherungsmaßnahmen", so Krotz weiter, war zeitweise auch die Drehleiter der hinzualarmierten Feuerwehr aus Wiesloch im Einsatz. Im Außenangriff schafften sie mehrere Abluftöffnungen.

Mehrere Löschzüge der Feuerwehren aus Tairnbach, Wiesloch, Mühlhausen und Rettigheim waren mit über 60 Einsatzkräften vor Ort und mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar, es entstand erheblicher Sachschaden von rund 45.000 Euro. Brandspezialisten der Polizei haben nun die Ursachenforschung aufgenommen.