Mühlhausen. (pol/mare) Wegen eines schweren Verkehrsunfalls kurz vor 9 Uhr kommt es am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße B39 bei Mühlhausen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das teilt die Polizei mit

Zwischen Eichtersheim und Mühlhausen an der Abfahrt Mühlhausen (K4271) hat es demnach gekracht. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet, dennoch kommt es momentan zu einem Rückstau von rund drei Kilometern in Richtung Wiesloch.

Näheres zum Unfallhergang und über die Anzahl der möglichen Verletzten liegt noch nicht vor.

Weitere Informationen folgen ...