Mühlhausen. (bus) Zum Beginn der Ausschreibungsfrist hat Bürgermeister Jens Spanberger am Samstagmorgen, Punkt 0.01 Uhr, seine Bewerbungsunterlagen zur erneuten Kandidatur als Ortsoberhaupt der Gemeinde Mühlhausen eingereicht. Spanberger hatte bereits im Mai in einer Gemeinderatssitzung seine erneute Kandidatur angekündigt: "Mein Herz schlägt für Mühlhausen, das ist für meine Frau Claudia und für mich unsere Heimat, hier fühlen wir uns sehr wohl."

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Montag, 23. September, 18 Uhr. Die Wahl findet am Sonntag, 20. Oktober, statt, eine eventuelle Neuwahl am Sonntag, 10. November (in diesem Fall ist zwischen Montag, 21. Oktober, und Mittwoch, 23. Oktober, Gelegenheit für neue Bewerbungen).

Jens Spanberger, 39 Jahre alt, wuchs in Crailsheim bei Schwäbisch Hall auf. 2000 machte er das Abitur, nach dem Wehrdienst begann er das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt. 2005 wurde er Ordnungsamtsleiter in Rauenberg, war dort auch als stellvertretender Leiter des Hauptamts sowie Standesbeamter tätig, ehe er sich 2011 als Bürgermeister für Mühlhausen bewarb. Im ersten Wahlgang lag er damals - bei insgesamt fünf Kandidaten - mit 40,22 Prozent der Stimmen vorn, im zweiten wurde er mit 54,76 Prozent ins Amt gewählt.

"In den vergangenen acht Jahren haben wir, Verwaltung, Gemeinderat und die Bürger, für unsere Gemeinde vieles erreichen und Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach weiter nach vorne bringen können, darauf können wir alle stolz sein", so der Rathauschef. Im Falle seiner Wiederwahl will er sich unter anderem den Themen familienfreundliche Gemeinde, bedarfsgerechte Betreuungsangebote in den Kindergärten und beste Bedingungen an den Schulen, Natur- und Klimaschutz, Erhalt und Ausbau der Infrastruktur sowie Mobilität und Verkehr widmen. "Ich freue mich auf die kommenden Wochen bis zur Wahl am 20. Oktober", so Spanberger. "Diese Zeit möchte ich nutzen, um meine Zukunftsthemen den Wählern näherzubringen."