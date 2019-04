Von Armin Rößler

Rettigheim. "Es muss auch ein bisschen wehtun, damit der Kampfwille geweckt wird", sagt Dominik Elsässer, Kapitän und Quarterback der "Rettigheim Rhinos". Trotz Helm, Brustpanzer und gepolsterter Hose gehört der Schmerz beim American Football dazu und trennt die Spreu vom Weizen. "Der erste ’Hit’ stellt einen vor die Entscheidung, ob man weiter spielt oder es lieber sein lässt", erklärt der 35-jährige Rettigheimer, Leiter der beim TSV neu geschaffenen American-Football-Abteilung. Dazu passt der Name: Ein Nashorn (englisch: "Rhinoceros") "ist schwer aufzuhalten, kämpft immer und hat ein spitzes Horn".

Bereit für das Spiel am Samstag: Headcoach Andreas Schrenk (li.) und Quarterback Dominik Elsässer. Foto: Pfeifer

Als Dominik Elsässer und einige Mitstreiter, die vorher bei einem anderen Verein Football gespielt hatten, eine neue sportliche Heimat suchten, habe der TSV nach seiner Anfrage "uns den Sportplatz zur Probe angeboten, damit wir trainieren konnten". Schnell sei man im Verein "Feuer und Flamme" für die Footballer gewesen, nach der Vorstandschaft stimmte auch die Generalversammlung im März der Gründung der neuen Abteilung zu. "Weitere Mitspieler und Sponsoren zu finden, hat gut funktioniert", sagt Elsässer. Die aktuell fast 40 Aktiven kommen teils aus der Region, beispielsweise aus Rettigheim, Rauenberg oder Malschenberg, manche nehmen aber auch eine weitere Anreise aus Karlsruhe, Heilbronn oder Ludwigshafen in Kauf. Chef der fünf Trainer ist "Headcoach" Andreas "Breaker" Schrenk, "ein alter Haudegen", der trotz seiner 52 Jahre auch noch gelegentlich auf dem Feld mitmischt.

Weitere neue Spieler sind immer willkommen, trainiert wird dienstags und donnerstags ab 20 Uhr. Auch wenn die Saison mit vier Heim- und vier Auswärtsspielen nur knapp drei Monate dauert, "trainieren wir das ganze Jahr", so Elsässer, "auch am 21. Dezember bei Schnee". Das sei zwar "sehr kalt" gewesen, aber in die Halle weicht man aus Prinzip nicht aus: "Football muss hart sein." Letztlich, so der Team-Kapitän, "macht es einen Haufen Spaß, auch wenn es kalt ist oder regnet". Dabei reduziert sich Football für ihn längst nicht auf das Körperliche, auch wenn Werfen, Rennen und die Fitness dazu gehören: "Das ist die komplexeste Sportart, die es gibt, ein sehr, sehr taktisches Spiel." Für ihn als Kapitän, der auf dem Feld die Spielzüge ansagt, wie eine Art Schach, nur dass man hier alle Figuren gleichzeitig bewegt. "Da muss man schon wissen, was man macht", muss auch Elsässer nach eigener Aussage "noch viel lernen".

Von einem aufgelösten Verein konnten die "Rhinos" wichtiges Equipment vergleichsweise günstig übernehmen, vom "blocking shield", gegen den die Spieler im Training anrennen dürfen, über die auf dem Spielfeld benötigten Markierungen bis hin zu Trinkflaschen und Pavillons, "damit wir im Sommer nicht in voller Montur in der Sonne stehen". Ein Sponsor bezahlt den ersten "Gameball", der sonst 100 Euro kosten würde, auch ein Trikotsponsor wurde gefunden. Die Kosten sind kein Pappenstiel: Die Anmeldung für die Liga mit Kaution und Passanträgen schlägt mit rund 2000 Euro zu Buche, für die zu Heimspielen von außerhalb anreisenden Schiedsrichter müssten bis zu 500 Euro bezahlt werden. "Das muss alles erwirtschaftet werden", sagt Dominik Elsässer vor dem Liga-Debüt seiner Mannschaft.

Am kommenden Samstag, 27. April, haben die "Rettigheim Rhinos" gegen die "Bretten Black Panthers" ihr erstes Heimspiel auf dem Sportplatz am Hahnenberg. Einlass ist ab 13 Uhr, Kick-off um 15 Uhr, rund ums Spiel soll die typische Football-Atmosphäre entstehen: "Das wird ein Familienfest", kündigt Dominik Elsässer an. Mit einer großen Hüpfburg, einem Flammkuchenwagen sowie weiteren Speisen und Getränken wird für das Drumherum "bestens gesorgt". Der Stadionsprecher wird für die nicht so in amerikanischen Sportarten bewanderten Zuschauer "das kleine Einmaleins des Football" erklären. Das Team hofft auf mindestens 200 Zuschauer und träumt von deutlich mehr. In anderen Spielen der siebten Liga, in der die "Rhinos" als neu gemeldetes Team antreten, sollen es auch schon über 2000 Fans gewesen sein. "Die Leute sollen neugierig sein und sich das Spektakel angucken", sagt Elsässer. Von den vier Euro Eintritt gehen übrigens je 50 Cent an das Nashorn im Frankfurter Zoo, für das die "Rhinos" eine Patenschaft übernommen haben.

Als Opfer für die erfahreneren Gegner sehen sich die Neulinge in der Liga keineswegs. Zwar sei das erste Ziel immer, "dass alle gesund vom Feld herunterkommen", trotzdem existiert der "Aufstiegsgedanke" zumindest im Hinterkopf. Ohne Übermut sagt Dominik Elsässer: "Mit einem guten dritten Platz sind wir zufrieden." Jetzt sind erst einmal "alle extrem gespannt auf Samstag, wir freuen uns riesig darauf". Ganz ohne blaue Flecken wird das sicher nicht abgehen: "Man muss schon ein bisschen verrückt sein, so was zu machen."