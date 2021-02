Mühlhausen. (seb) Mit der Rodung eines Uferbereichs wurden jetzt erste vorbereitende Arbeiten zur Ertüchtigung des Hochwasserrückhaltebeckens zwischen Mühlhausen und Tairnbach abgeschlossen. Darüber gab Josef Zöllner, technischer Betriebsleiter des Abwasser- und Hochwasserschutzverbands Wiesloch (AHW), gegenüber der RNZ Auskunft.

Entfernt wurden zirka 20 Meter an Gehölz rechts des Einlaufbauwerks mit der Plattform, von der man das Becken mit den vielen Tieren, die sich darin tummeln, gut beobachten kann. In diesem Bereich soll eine sogenannte "Fischtreppe" entstehen: Sie soll allen wasserlebenden Tieren das Durchwandern von Waldangelbach und Tairnbächle ermöglichen. Fische können künftig dann in beide Richtungen, sie können Laichplätze bachaufwärts aufsuchen oder den Waldangelbach hinab schwimmen, was ihnen bisher nicht möglich ist: Aktuell ist das Becken von beiden Seiten quasi "Endstation".

Verhindert werden die Wanderungen durch das vorhandene Schieberbauwerk, das reguliert, wie viel Wasser aus dem Becken weiter fließt, und damit bisher bei starken Niederschlägen einer Überlastung des Waldangelbachs vorbeugte. Gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollen die Schieber umgebaut werden, sodass sie modernen Standards entsprechen. Gleiches gilt für die technischen Überlaufschwellen, die den höchstmöglichen Wasserstand und damit den Gesamtstauraum begrenzen.

Überdies sollen Elektrik, Steuerung und Kameraüberwachung auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. Das nunmehr über 37 Jahre alte Rückhaltebecken, das schlicht nicht mehr zeitgemäß ist, soll damit den neuen Becken des AHW zum Beispiel in Baiertal, Unterhof oder Schatthausen angeglichen werden und heutigen Ansprüchen genügen.

Die Gesamtmaßnahme, mit der das Hochwasserrückhaltebecken auf den neusten technischen Stand gebracht werden soll, dient dem Schutz vor einem Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt – ein dem Klimawandel geschuldetes Plus bei den erwarteten Niederschlagsmengen noch miteingerechnet. Rund 950.000 Euro werden investiert.

Das Projekt befindet sich insgesamt noch im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren. Das ist laut Zöllner sehr aufwendig, es könnte noch bis Mitte des Jahres oder etwas länger andauern. Freilich ist auch die Coronakrise immer ein Faktor, der zu Verzögerungen führen kann. Ebenso ist noch die Frage offen, welche Fördermittel der AHW erwarten kann.

Die Rodungsarbeiten wurden laut Zöllner eng mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises abgestimmt. Als vorläufige Ersatz-Lebensräume für Tiere, die zuvor im Ufergehölz waren, wurden zirka 30 Meter weiter vier große Reisigbüschel aufgeschichtet. Wenn die Fischtreppe fertiggestellt ist, sollen Neupflanzungen verschiedener Sträucher, Büsche oder Bäume als ökologischer Ausgleich dienen.

Im Rahmen von Unterhaltungsarbeiten, die alle zwei bis drei Jahre notwendig werden, hat der AHW darüber hinaus Hecken und Wildbewuchs im gesamten Dammbereich des Rückhaltebeckens zurückgedrängt. Laut Zöllner muss der Stützkörper des Damms frei von Wurzeln bleiben: Würden sie ihn durchdringen, könnte bei hohem Wasserstand ein Kapillareffekt entstehen und dafür sorgen, dass der Damm nicht mehr dicht wäre.

Das Mühlhausener Becken ist eines von vier aktuellen Projekten, die der AHW mit Priorität verfolgt. Die anderen sind Rückhaltebecken in Horrenberg und Altwiesloch sowie das "Rote Wehr" zwischen Rauenberg und Wiesloch: Auch hier sind Tierwanderungen das Thema, der Bach soll auch hier wieder durchgängig für Wasserorganismen werden.