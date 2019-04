Mühlhausen-Rettigheim. (rö) Mühlhausens Gemeinderat hat das Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" in Rettigheim förmlich festgelegt und gleichzeitig die Richtlinien für die Förderung privater Erneuerungs- und Ordnungsmaßnahmen beschlossen. Die vielleicht wichtigste Nachricht für alle Bürger im 5,3 Hektar großen Sanierungsgebiet: Weil keine wesentlichen Bodenwerterhöhungen zu erwarten sind, hat man sich für eine Sanierung im sogenannten "vereinfachten Verfahren" entschieden - damit werden am Ende nicht die Bürger, wie zuletzt in Rauenberg geschehen, zur Kasse gebeten. "Es erfolgt keine Wertabschöpfung", hatte Bürgermeister Jens Spanberger schon zu Beginn der Sitzung auf Nachfrage erklärt. Marie-Luise Bischof vom Sanierungsträger STEG bekräftigte: "Es stehen am Ende keine Ausgleichsbeiträge im Raum." Grund dafür sei, dass der Schwerpunkt der Sanierung auf Erhaltung, Instandsetzung und Modernisierung liege, "tief greifende Ordnungsmaßnahmen im öffentlichen Bereich" zeichneten sich nicht ab.

Von einem "großen Glücksfall für die Gemeinde" sprach der Bürgermeister mit Blick auf die Sanierung. Aktuell beträgt die Fördersumme 1,5 Millionen Euro, davon steuert das Land 900.000, die Gemeinde 600.000 Euro bei. Von 2019 bis 2021 sollen vor allem private Maßnahmen durchgeführt werden, "da wird sich die Gemeinde zurückhalten", sagte Spanberger. Ab 2022 wolle man dann auch mit öffentlichen Maßnahmen beginnen, unter anderem mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen in der Rotenberger/Östringer Straße. Ohnehin müsse man für die öffentlichen Maßnahmen "eine Priorisierung durchführen".

Einen "relativ alten Gebäudebestand" sah Marie-Luise Bischof im Sanierungsgebiet, "da ist in den letzten 20 Jahren nichts passiert". 66 Prozent der Gebäude hätten erheblichen Sanierungsbedarf, 68 Prozent der Eigentümer könnten sich eine Modernisierung vorstellen. Würden alle geplanten öffentlichen und privaten Maßnahmen realisiert, würden sanierungsbedingte Kosten in Höhe von über 6,8 Millionen Euro anfallen und der Förderrahmen deutlich überschritten. Deshalb empfahl die STEG-Vertreterin der Gemeinde, eine Eigenfinanzierungserklärung abzugeben, nach der man bereit ist, die fehlenden Mittel aus dem eigenen Haushalt aufzubringen - das hindere die Gemeinde nicht daran, eine Aufstockung des Förderrahmens zu beantragen. Bewilligt ist die Sanierung bis 2027, schon jetzt will man beim Regierungspräsidium eine Verlängerung der Durchführungsfrist bis 2029 beantragen.

Wie der Gemeinderat beschloss, werden private Maßnahmen mit bis zu 35 Prozent der zuwendungsfähigen Modernisierungs- und Instandsetzungskosten gefördert, maximal aber mit 50.000 Euro. Der Mindestinvestitionsaufwand wurde auf 15.000 Euro festgelegt. Im Fall eines Abbruchs mit anschließender Neubebauung mit einem Hauptgebäude werden die Abbruch- und Folgekosten mit einer Förderquote von 100 Prozent erstattet.

Klaus Hohlweck (CDU) sah mit der Sanierung die Möglichkeit für "innerörtliche Verbesserungen", mahnte aber auch: "Das ergibt nur Sinn, wenn die Eigentümer mitwirken." Dr. Bernhard Drabant (Grüne) sagte, das Sanierungskonzept sei zu begrüßen, vor allem die damit verbundene "Schaffung von Wohnraum für alle Generationen". Den "Zeigefinger erheben" musste Reimund Metzger (Freie Wähler). Angesichts der großen Differenz zwischen dem bewilligten Förderrahmen und den geplanten Maßnahmen sah er "ein Problem von 5,8 Millionen Euro". Bürgermeister Spanberger beruhigte aber: "Wir fahren da immer auf Sicht." Werde der Förderrahmen nicht aufgestockt, "können wir entsprechend reagieren".

Info: Um die Eigentümer im Sanierungsgebiet umfassend über die Fördermöglichkeiten und den weiteren Ablauf zu informieren, laden Gemeinde und STEG zur Sanierungsauftakt- und Informationsveranstaltung auf Donnerstag, 11. April, 19 Uhr, in den Bürgersaal im Gemeindezentrum St. Nikolaus ein.