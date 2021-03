Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Als wichtigen Schritt begrüßte die Mehrheit die Idee, er hätte aber weitergehen müssen, lautete die Kritik: In der jüngsten Sitzung hat Mühlhausens Gemeinderat bei zwei Enthaltungen beschlossen, auf drei kommunalen Dächern Fotovoltaikanlagen installieren zu lassen.

Gemeint sind das Feuerwehrhaus und die Dreschhalle in Tairnbach sowie das Rettigheimer Gemeindezentrum. Die Gemeinde kooperiert dabei mit der Firma Wirsol Aufdach: An sie werden die Dachflächen vermietet, die Gemeinde erhält als Gegenleistung eine Fotovoltaikanlage für den Eigenverbrauch auf dem Gemeindezentrum Rettigheim.

Die Fotovoltaik sei "ein wichtiger Baustein" der Klimaschutz-Bemühungen der Gemeinde, erklärte Bürgermeister Jens Spanberger. Solaranlagen existieren bereits auf dem Tairnbacher Dorflädl (Leistung: 20,25 Kilowatt peak) und auf dem Kinderhaus in Rettigheim (50,35 Kilowatt peak), die beiden wurden zusammen mit der AVR Energie, Tochterunternehmen der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises, realisiert. Seit März 2020 ist die Solaranlage auf dem neuen Bauhofgebäude (174 Kilowatt peak) in Betrieb, einen Anteil von 9,69 Kilowatt peak kann die Gemeinde selbst nutzen. Die Anlage wurde in Zusammenarbeit mit Wirsol Aufdach installiert. Die Firma hat ihren Sitz in Waghäusel und gehört zum Energiedienstleistungskonzern Wircon.

In Summe erwartet Firmenvertreter Johannes Groß eine Leistung von 90,75 Kilowatt peak von den drei Anlagen: knapp 16 auf der Dreschhalle, rund 36 auf dem Gemeindezentrum und fast 39 auf dem Feuerwehrgebäude. Der Gemeinde wird eine Anlage mit 5,94 Kilowatt peak zur Verfügung gestellt. Fast 40 Tonnen Kohlendioxid können so im Jahr eingespart werden. Der Gemeinde entstehe aus Erträgen beziehungsweise Kostensenkungen durch die Solaranlagen sowie die eingesparten Installationskosten ein finanzieller Vorteil von über 35.000 Euro, erläuterte Groß.

Mit dem Bauhof habe man gute Erfahrungen gemacht, die Erwartungen "wurden übertroffen", sagte Groß: So wolle man nun weitermachen. Er gab mit Blick auf die Prüfung anderer Dächer der Gemeinde zu bedenken, dass sie nicht nur von der Sonneneinstrahlung her, sondern vor allem statisch geeignet sein müssten, um die zusätzliche Last für die avisierten 20 Jahre Vertragslaufzeit tragen zu können. Das sei beispielsweise bei Kraichgauschule oder Kraichgauhalle in Mühlhausen nicht der Fall.

Grünen-Gemeinderat Gerhard Welker zeigte sich begeistert und hätte sich auch noch mehr Solaranlagen auf den Dächern vorstellen können. Im Fall des Rettigheimer Gemeindezentrums, so erläuterte der Bürgermeister auf seine Frage hin, wird die Anlage nicht so groß wie möglich, da man Rücksicht aufs kulturell-städtebauliche Gesamtensemble mit der St.-Nikolaus-Kirche nimmt. Welker lobte dennoch: "Die Gemeinde hat ihre Hausaufgaben gemacht." Hoffentlich werde das zum Aufbruchsignal, jetzt gelte es nämlich noch, die Bürgerschaft aufzuklären und zu motivieren, ebenfalls Solaranlagen auf ihren Dächern zu installieren.

"Wir speisen grünen Strom ein und kaufen grauen Strom dazu", war Holger Meid weitaus kritischer gestimmt. Er kenne modernere Konzepte als das jetzt gewählte, auch aus der Angebotspalette von Wirsol. In der Energiewende werde "die Netzstabilität zum Nadelöhr", so Meid: Statt den Strom aufwendig über lange Strecken zu transportieren, sollte er möglichst da verbraucht werden, wo er entsteht. Solaranlagen amortisierten sich in vergleichsweise kurzer Zeit. "Ich kann mich nur enthalten", so Meid: "Ich weiß, es geht besser."