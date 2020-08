Von Hans-Joachim Of

Mühlhausen. Nach vielen mageren Wochen und Monaten war sie "endlich mal wieder" am Start und hatte bei der Abschlusskundgebung im Rahmen der kürzlich vor großem Publikum über die Bühne gegangenen "Dorf-Pride" auf dem Rathausvorplatz in Mühlhausen ein Heimspiel.

Mit ihrer vielseitigen Stimme, die teilweise an Alanis Morissette erinnert, hatte die junge Künstlerin Marlene auf der Akustikgitarre durch eine gelungene Mischung bekannter Coversongs und selbst geschriebenen Liedern aufhorchen lassen und sich den ungeteilten Beifall des Auditoriums erspielt. "Ja, es war schön, wieder auf der Bühne zu stehen. Durch Corona wurde auch ich ausgebremst. Nahezu alle weiteren Auftritte fallen dieses Jahr ins Wasser", sagt die 20-jährige Singer-Songwriterin, die in Heidelberg geboren wurde.

Durch ihre authentische Art und positive Ausstrahlung hat sie in der Vergangenheit in der Rhein-Neckar-Region und im Kraichgau mit ihrem Motto "Listen And Feel" (hören und fühlen) schon viele Freunde gefunden, die ihre Musik lieben. Nachdem sie vor einigen Jahren in Eigenregie eine Demo-CD aufnahm und im Dezember 2018 die von Peter Mattoc komponierte und von ihr eingesungene Weihnachtssingle "Santa Claus" veröffentlichte, hat Marlene im Vorjahr ihr Debüt-Album "On My Way" mit ausschließlich eigenen Songs vorgelegt.

Unterstützung erhielt sie von den regionalen Musikern Raphael La Marche (Cajon, Shaker) sowie Marco und Dario Klein (Blues-Harp, Melodica). "Meine Lieder handeln meist von eigenen Erlebnissen und Dingen, die mir sehr am Herzen liegen oder mich beschäftigen", bekundet Marlene und thematisiert deshalb Selbstliebe, Selbstzufriedenheit oder das "Streben nach Perfektionismus ohne zu übertreiben". Die Songs heißen "Love Me Or Let It Be", "On The Top Of The Hill" oder "Stupid Boy" und sind nach eigener Angabe zum einen Selbsttherapie, zum anderen ihre Art und Weise, den Menschen ihre Meinung und Denkweise aufzuzeigen.

Ihr persönlichster Song – eines der wenigen deutschen Stücke - heißt "Hab keine Angst". Marlene schrieb es, als ihre Oma im Sterben lag und sagt: "Ich wollte meiner Mutter in dieser schweren Zeit zeigen, dass ich für sie da bin". Ihre Eltern Heiko und Pia waren "schon immer" für sie da, unterstützten die junge Marlene in ihrem Vorhaben oder begleiteten sie zu Auftritten. "Schon ziemlich früh habe ich meine Leidenschaft und Freude für Musik und Gesang entdeckt", merkt sie an. Kinderchor sowie Gesangs- und Gitarrenunterricht an der Musikschule in Rauenberg folgten.

Mit 10 Jahren entstanden erste, eigene Lieder, die ihr großer Bruder Lukas auf der Akustikgitarre begleitete. Mit 14 gründete sie bereits ihre eigene Band "Black Pearl". Später entdeckte die junge Künstlerin, die Ed Sheeran bewundert und neben Gitarre auch noch Ukulele spielt, ihr Talent, aus Liedern anderer Künstler ihre eigene Interpretation zu machen.

Mit 16 gründete sie die Pop-Rock-Formation "Unity" und performte eher rockige Stücke im Stil von AC/DC. Außerdem konnte sie in den vergangenen Jahren auch als Gastsängerin bei regionalen Bands wie "Gonzo’s Jam", "Friends Live" oder "Crock" viel Live-Erfahrung sammeln. 2019 hat sie ihr Abitur am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Wiesloch abgelegt und will nun Musik auf Lehramt studieren.

Musik ist für Marlene schon lange "mehr als nur Hobby", sondern pure Leidenschaft. Ihr letzter Konzertbesuch führte sie vor einem Jahr nach Ludwigsburg zu "Avantasia". Ihr nächster eigener Gig soll am 12. September in Neckargemünd (Kultur im Kreis) im Rahmen der Veranstaltung "Music & Poetry" im Pfarrgarten Dilsberg über die Bühne gehen - "wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht".

Auftrittshöhepunkte gab es schon einige. Marlene nennt den Pfingstmarkt in Angelbachtal, die Seebühne Luisenpark in Mannheim oder das Palatin in Wiesloch. Und ihren verrücktesten Auftritt? "Das war in der Badewelt Sinsheim, als ich im textilfreien Bereich vor lauter nackten Menschen singen durfte", sagt sie und lacht. Was ihre Zukunftspläne angeht, würde sie nach dem Studium "am liebsten als Lehrerin arbeiten und so oft wie möglich Konzerte spielen", sagt sie. Und ein Nachfolgealbum? "Nichts konkretes, aber einige neue Songs sind bereits im Kasten."

Info: Momentan nimmt Marlene mit ihrem Song "Masquerade" an einem internationalen Online-Songcontest teil. Noch bis zum 24. August kann man unter https://hofa-contest.com/song/5218 für sie abstimmen.