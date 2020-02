Am Sonntag lachte die Sonne mit den Jecken um die Wette, als in Mühlhausen der Karnevalszug durch die Straßen zog. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (rka) Ein Treffpunkt für viele Narren war an diesem Sonntag der Faschingsumzug in Mühlhausen. Bewusst hatte man in diesem Jahr unter dem Motto "In der Kürze liegt die Würze" wieder die kürzere Strecke gewählt – sehr zum Vorteil des ganzen Spektakels. Der Narrenwurm zog durch Brüningsstraße, Schulstraße und Bruchsaler Straße und bog dann in den Parkplatz beim Fanfarenhaus ein, wo an den einzelnen Buden die Party so richtig losging. Bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen sorgten die vier Musikgruppen, Fanfarenzüge, Musikkapellen und Guggenmusiken aus Mühlhausen, Malsch und Rauenberg für ausgelassene Stimmung.

Hunderte nutzten die Gunst der Stunde, säumten dicht gedrängt die Straßen und spendeten den Gruppen den wohl verdienten Applaus. Viele beteiligten sich auch aktiv am Faschingsumzug, schlüpften in ein buntes Narrenkostüm und gaben so dem Treiben ein farbenfrohes Gepräge. Vor allem die prächtig kostümierten Fußgruppen dominierten eindeutig. Erfreulich viele Fastnachter aus der Rheintal-Region bereicherten mit ihren Motivwagen das Spektakel.

Faschingsumzug Mühlhausen - Die Fotogalerie











Ein großes Kompliment und ein kräftiges Mü-hoi geht zu allererst an die Verantwortlichen des Umzugs, an Ortsvereine, Gruppen und Freizeitclubs, die mit vielen originellen Ideen dieses Spektakel auf die Beine gestellt haben. Erfreulich auch, dass Abordnungen aus den Ortsteilen der Umgebung wieder das farbenprächtige Bild ergänzten. Heiteres und Kurioses wurde durch die Narrenbrille betrachtet.

An der Spitze bestimmt die Feuerwehr, zwar mit Blaulicht, aber ohne Hektik, das Marschtempo. Die musikalische Vorhut bilden die Fahnenschwinger des Kraichgau Fanfarenzugs, dahinter die Musikanten in Batman-Anzügen. Auf dem Wagen des Fanfarenzugs leuchtete schon von Weitem das Batman-Logo. Vor der Silhouette von Chicago tummelten sich auf dem Wagen und rundherum die dunklen Batman-Gestalten. Dann schweben Engel mit weißen Flügeln und einem Heiligenschein an den Zuschauern vorbei, verfolgt von schwarzen Teufeln mit Hörnern und einem Dreizack in der Hand, allesamt sportliche Vertreter des Volleyballclubs.

Bei verschiedenen Faschingsveranstaltungen wurden sie mit viel Beifall bedacht, die Mädchen der TGL-Tanzgarde. Aber es fehlt ihnen der Nachwuchs. Wo könnte man besser auf Werbetour gehen als hier vor großem Publikum. In großen Buchstaben stand zu lesen: "Wir suchen dich!" Die großen und kleinen Zwerge des Kindergartens St. Josef tummeln sich in farbenfroher Verkleidung auf der Straße, alle bunt gemischt, Kinder, Eltern mit Kinder- und Leiterwagen. Am Valentinstag feierte er seinen Faschingsball, der Kirchenchor. Jetzt griffen die Sänger das Motto auf. Auf jedem Kostüm leuchtete ein rotes Herz. Angeführt von Karli und seinem Traktor verteilen sie rote Rosen, süße Küsse und perlenden Sekt. Recht originell waren die Jugendlichen der KJG verkleidet. In Astronauten-Anzügen schnappten sie Luft aus mitgebrachten Sauerstoffflaschen.

Gern gesehene Gäste sind in jedem Jahr die Fastnachter der Narreninitiative Tairnbach mit ihren tollen Ideen. "Mein lieber Schwan" hieß das Motto. Voraus schwimmt ein überlebensgroßer Schwan, dahinter ein Boot mit der Aufschrift: "Ein gelber Kahn schiebt den Schwan". Alle Akteure sind in den gelben Vereinsfarben gekleidet. Ein schmuckes Einfamilienhaus haben die Mitglieder des Sängerbunds gebastelt. Sie selbst kommen als Schornsteinfeger daher, mit schwarzem Anzug und Zylinder und tragen ihre Gerätschaften wie Schornsteinbesen mit sich, um den Kamin zu reinigen.

Ein hochaktuelles Thema haben die Angelsportler aufgegriffen: Das ASV-Labor bekämpft das neuartige Coronavirus. Im Medikamentenschrank sind alle Wirkstoffe vorrätig: Alkoholische Antibiotika, Desinfektionsmittel in Form von Schnaps, Atemschutzmasken. Als letzte Vorsichtsmaßnahme wird auch das Publikum am Straßenrand mit Sprühmitteln desinfiziert. In dringenden Notfällen steht auch ein Laborwagen zur Verfügung.

Auf einem Transporter haben die Jugendlichen vom "Subway" und die Fußballer des FC Musikgeräte und Lautsprecherboxen installiert und tanzen mal elegant, mal wild auf der Straße. Dann sind die Wildbienen los! Denn als summendes Volk sind sie unterwegs, die "Flotten Bienen" der "Kuhschwanz Angels". Unter die gelb-braun gestreiften Kostüme mischen sich auch einige Königinnen, Drohnen, Hummeln und Hornissen.

Als Zwerge mit langem, weißem Bart haben sich die "Löschelefanten" der Jugendfeuerwehr verkleidet. Auf ihrem Wagen führen sie ein idyllisches, mit großen Blumen bemaltes Haus mit. Davor sitzt inmitten vieler Blumen ein Gartenzwerg. Dicker Qualm quillt aus dem Schornstein. Allerdings ist kein Löscheinsatz nötig. Vielmehr verteilen die jungen Feuerwehrleute Süßigkeiten. Das letzte Drittel des närrischen Gaudiwurms gehört den Fastnachtsfreunden aus der Rheinebene. Der Wagen der "Kiwis" wird von einem Riesentraktor gezogen.

Auf dem Wagen wird im Wald rund um ein Lagerfeuer kräftig gefeiert. Vom Wagen der "Reilinger Kraichbach Schlabbe" wehen die blau-weiß-roten französischen Nationalfahnen. Hübsche Tänzerinnen laden zu einem Besuch ins "Moulin Rouge" im Pigalle in Paris ein. Weitere Wagen schließen sich an, dazu gruselige Gestalten, ohrenbetäubender Lärm und heiße Rhythmen von den "Wissädalä Fasänachdä", dem "Fasänachds Klub Waghäusel", den "Reilinger Belzkiddl", den "Rusnigl Waghäusel" und den "Music Monks".

Auf dem Parkplatz hinter dem Fanfarenhaus trafen sich die Narren zum gemütlichen Beisammensein, um auf den gelungenen Faschingsumzug anzustoßen. Klar: Kürzere Route – längere Nachfeier! Gefeiert wurde auch im Fanfarenhaus und in der Kraichgauhalle beim Kinderfasching des Tischtennisclubs.