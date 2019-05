Mühlhausen. (seb) Mit konkreten Beispielen aus der Integrationsarbeit, Berichten von erfolgreich besuchten Sprachkursen, aber auch Problemen in Flüchtlingsfamilien beeindruckte Nabil Katawi den Mühlhausener Gemeinderat in der jüngsten Sitzung.

Der Integrationsmanager des Roten Kreuzes, der selbst aus Palästina stammt, machte nebenbei deutlich, wie anspruchsvoll und zeitaufwendig das Engagement sei. So sei Selina Kappings, Integrationsbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, an diesem Abend bei einem Integrationstreffen in Malsch und könne daher nicht im Rat berichten. Katawi selbst ist - erst seit Kurzem - im mobilen Integrationsmanagement tätig und in einem vierköpfigen Team für Mühlhausen und fünf weitere Kommunen zuständig.

Das Integrationsmanagement ist ein vom Land gefördertes Programm, das bestehende Angebote für Flüchtlinge, etwa zur Suche nach Ausbildung, Studium oder Arbeitsplatz sowie nach Wohnraum, seit nunmehr einem Jahr ergänzt. Der Förderzeitraum wurde von 24 auf 36 Monate verlängert, ein Angebot, das Mühlhausens Rat mit Blick auf "die wertvolle Hilfe" gerne und einstimmig annahm. Die Gemeinde trägt dabei nur Verwaltungs- und Sachkosten, 3500 Euro im Jahr, so Bürgermeister Jens Spanberger.

Die "Bausteine des Integrationsprozesses" erläuterte Nabil Katawi anhand eines Plans, der die Form einer bindenden Vereinbarung annimmt. Zentral natürlich Sprachkurse, neben Jobsuche aber auch Kindergarten- und Schulbesuch der Kinder sowie Hilfe bei Behördengängen. Ein junger Syrer beispielsweise habe gemäß Zielvereinbarung ein Sprachzertifikat erworben und arbeite auf den Führerschein hin, es funktioniere, "ist aber ein langwieriger Prozess, der viel Arbeit braucht". Auch die Bürokratie mache es einem schwer, erzählte der Integrationsmanager: Nach einer familiären Krise habe er für eine Frau mit ihren vier Kindern einen Platz in einem Frauenhaus gesucht und "deutschlandweit herumtelefoniert". Nachdem das endlich geschafft war, habe er diverse Anträge stellen müssen, weil die Frau eigentlich die Auflage habe, in Mühlhausen zu bleiben. Ein Lichtblick: das große ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde. Eine Helferin habe mit ihrem eigenen Kleinbus Frau und Kinder ins Frauenhaus gefahren, so Katawi, anders wäre ihm der Transport gar nicht möglich gewesen.

Mühlhausen habe mit gegenwärtig 95 eine vergleichsweise hohe Zahl an Flüchtlingen aufgenommen, noch dieses Jahr werden wohl weitere 23 zugewiesen, so Katawi. Viele von ihnen haben dem Integrationsmanager zufolge schon eine Beschäftigung, jedoch stammt etwa die Hälfte aus Gambia und gilt nur als geduldet. Das heißt: Alle drei Monate wird neu entschieden, ob sie bleiben dürfen, eine Perspektive haben sie damit nicht und auch kaum eine Chance auf eine Anstellung. Das raube ihnen natürlich, so Katawi, die Motivation.

"Mit viel Herzblut" sei Katawi dabei, bemerkte Holger Meid (CDU). Auf seine Frage nach Erfolgen der Integrationsarbeit erwiderte Katawi, dass die Quote derer, die ihren Integrationsplan schaffen, hoch sei. Bürgermeister Spanberger ergänzte, dass 50 Prozent der Flüchtlinge im Rhein-Neckar-Kreis seit 2015 eine reguläre Beschäftigung aufgenommen hätten, andere auch eine Ausbildung. "Kompliment, was Sie da leisten", sagte auch Bruno Sauer (Freie Wähler) zum Integrationsmanager.