Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Eine dem Haushalt wohltuende, aber für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nicht zu belastende Lösung war das Ziel: Mühlhausens Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung beschlossen, die Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbesteuer zu erhöhen – allerdings in zwei Schritten, verteilt auf die kommenden beiden Jahre.

Der Hebesatz von Grundsteuer A steigt 2021 von 330 auf 340 und 2022 auf 350 von Hundert. Der von Grundsteuer B wird 2021 von 330 auf 340 und im Folgejahr auf 360 von Hundert erhöht. Und der Hebesatz der Gewerbesteuer wird kommendes Jahr von 340 auf 350 und 2022 auf 360 von Hundert steigen.

Das entspricht dem CDU-Antrag, der mit 13 Stimmen angenommen wurde. Der Verwaltungsvorschlag zur vollen Erhöhung im kommenden Jahr wurde bei nur sieben Ja-Stimmen abgelehnt, ebenso der Freie-Wähler-Antrag, der acht Ja-Stimmen fand und vorsah, die Hebesätze noch ein Jahr unverändert zu lassen und die Erhöhung dann 2022 vorzunehmen.

Die Verwaltung hatte argumentiert, dass die Erhöhung auch angesichts der Krise maßvoll ausfalle und dem angespannten Haushalt doch guttun würde: Ein Plus von gut 180.000 Euro werde erwartet. Man zog den Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kreis, Bürgermeister Jens Spanberger meinte, teilweise liege man "sehr günstig". Seit 2011, kurz nach der Finanzkrise und vor Spanbergers Zeit, habe man die Hebesätze nicht mehr erhöht. "Die finanzielle Lage ist sehr angespannt, gerade dieses Jahr", so Spanberger: Schon vor der Coronakrise habe man mit einem Defizit geplant, jetzt verzeichne man erhebliche Mehrausgaben und Mindereinnahmen.

Die Steuer-Hebesätze seien praktisch das einzige der Einnahmenseite, das die Gemeinde beeinflussen könne, erklärte Kämmerer Sascha Lang. Zwei Drittel der Erträge seien Gelder von Land und Bund, davon sei man abhängig, ohne Kontrolle darüber zu haben. Er legte zum aktuellen Haushaltsjahr dar, dass man nach wie vor einen kuriosen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens verzeichne. Mit einer Voraus-, einer Nach- und zudem einer Kompensationszahlung konnte nicht gerechnet werden: Statt der geplanten 1,55 Millionen erwarte man gut 2,7 Millionen Euro – ein Ausreißer, der sich kaum wiederholen dürfte, aber wiederum höhere Umlagezahlungen und geringere Zuweisungen nach sich ziehe.

Dennoch ist die Liquidität der Gemeinde dem Kämmerer nach um mehr als eine halbe Million auf 3,2 Millionen gesunken. Trotz Hilfszahlungen von Land und Bund habe die Coronakrise ein Loch von rund 600.000 Euro in die Finanzen gerissen. Jetzt, im November, habe man 83 Prozent der geplanten Erträge von 18,8 Millionen Euro erreicht und – die Abschreibungen eingerechnet – fast 82 Prozent der mit knapp 19,9 Millionen Euro geplanten Ausgaben. Statt dem ursprünglich veranschlagten Minus im Ergebnishaushalt von 1,1 Millionen könnte man 2020 mit einem Plus von rund 500.000 Euro abschließen, so Lang.

Der Bürgermeister meinte dazu, dass das Ergebnis neben der unerwartet hohen Gewerbesteuer vor allem daraus resultiere, dass Mühlhausen dieses Jahr nichts umgesetzt habe: "Das ist ein Investitionsstau, den wir in die Folgejahre hineintragen werden." Den kommenden Haushalt zu planen, während man noch mitten in der Krise sei, werde alles andere als einfach. Klar sei aber schon jetzt, dass in den nächsten Jahren deutschlandweit mit einem geringeren Steueraufkommen zu rechnen sei.

2021 liege ein Schwerpunkt auf Unterhaltungsmaßnahmen, etwa am Lehrschwimmbecken in Rettigheim, an Kanälen und an den Schulen – und das, noch ehe man an den Schul-Neubau in Tairnbach und den Anbau an der Kraichgauschule Mühlhausen denke.

Mit steigenden Personalkosten sei auch zu rechnen, so Spanberger, wobei das niemandem missgönnt werde: Mehr noch, zahle die Gemeinde eine "Corona-Prämie" an ihre Beschäftigten für "dieses anstrengende Jahr", die mit insgesamt 40.000 Euro zu Buche schlage.

"Dieses Coronajahr verlangt außergewöhnliche Entscheidungen", machte Hans Becker deutlich, dass die CDU das Thema sehr kontrovers diskutiert habe und verschiedene Meinungen vorherrschten. Man sei sich der Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden sehr wohl bewusst, "aber wir müssen auch dem Gemeindehaushalt gerecht werden". Dazu gehöre selbstverständlich, das Investitionsprogramm kritisch zu prüfen, da erwartete Hans Becker noch "harte Debatten". Aber: "Eine Gemeinde muss auch investieren, das ist auch eine Investition in die hiesigen Betriebe." Die notwendige Gratwanderung spiegele sich jetzt im CDU-Antrag wider.

"Die Erhöhung ist angemessen", meinte Bianca Dolland-Göbel (Freie Wähler), "aber wir sollten sie um ein Jahr verschieben." Im kommenden Jahr werde man nach wie vor mit der Krise und ihren Folgen zu kämpfen haben, das Gewerbe sei belastet, viele Menschen in Kurzarbeit, Einschränkungen gebe es in allen Bereichen des täglichen Lebens: "Die Hebesatz-Anhebung würde die Situation verschärfen." Wenn man jedes geplante Vorhaben kritisch begleite, könne die Gemeinde das kommende Jahr auch so überbrücken.

"Das Geld wird gebraucht", sagte Holger Schröder (SPD) mit Blick auf die anstehenden Investitionen, "um eine Hebesatz-Erhöhung kommen wir nicht herum." Die Bemühungen von Bund und Land machten deutlich, dass die Menschen auch in nächster Zeit entlastet werden müssten. Dies sei "eine unglaublich schwierige Situation" für alle Menschen, andererseits müsse eine Kommune ihre Aufgaben auch erfüllen können. Daher gab er den Freien Wählern Recht: Die Erhöhung sei angemessen, sollte aber erst 2022 gelten.

"Das ist kein Wunschkonzert", betonte Rebecca Opluschtil (Grüne): "Mühlhausen steht vor großen Pflichtaufgaben, wichtigen Investitionen, die schon seit Jahren geschoben werden." Jetzt müsse eben das Aufkommen der wenigen verlässlichen, planbaren Einnahmen erhöht werden. Daher war sie für den Verwaltungsvorschlag. Es handele sich um "überschaubare Mehrbelastungen", im Fall der Gewerbesteuer fielen sie überhaupt erst an, falls Gewinn gemacht werde. Jeder leiste einen "fairen Beitrag" dazu, dass man die Investitionen stemmen könne, und alle profitierten auch davon.