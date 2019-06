Mühlhausen. (jubu) Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot in Mühlhausen im Einsatz. Dort war kurz nach 13 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses in der Uhlandstraße ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Notrufe hatten die Leitstelle erreicht, wonach es zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Gebäude gekommen war.

Die 86-jährige Bewohnerin wurde vor Ort medizinisch betreut und anschließend vorsorglich ins Krankenhaus nach Schwetzingen eingeliefert.

Das Haus derzeit unbewohnbar, die Küche ist völlig ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro beziffert.

Die Feuerwehren aus Mühlhausen, Rettigheim und Wiesloch sind Einsatz.

Update: Mittwoch, 5. Juni 2019, 14.20 Uhr