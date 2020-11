Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Der November gilt gemeinhin als Totenmonat. Gedenktage wie das katholische Allerseelen oder der evangelische Totensonntag, aber auch der Herbst ganz allgemein mit dem Absterben der Natur weisen auf das Ende des irdischen Lebens hin. Wenn ein Mensch stirbt, sind Familie und Angehörige oft hilflos. Dabei müssen sie gerade in einer solchen Situation viele Dinge rund um das Abschiednehmen, die Trauerfeier und die Bestattung regeln und organisieren. Da können religiöse und soziale Rituale eine Stütze sein – sofern sie bekannt sind.

Und so lohnt sich ein Blick zurück in vergangene Jahrhunderte, als der Umgang mit dem Tod noch einen festen Platz im Brauchtum von Mühlhausen hatte. Damals war der Tod fest in das Leben und den Alltag integriert und der Umgang mit ihm – vor allem auf dem Land – durch zahlreiche Bräuche, Rituale und manchen Aberglauben geregelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es in Mühlhausen noch üblich, an zwei Tagen hintereinander – an Allerheiligen und Allerseelen nämlich – in einer Prozession von der Kirche auf den Friedhof die Gräber der Angehörigen zu besuchen. Die Kränze, mit denen man vorher die Gräber geschmückt hatte, waren meist selbst geflochten.

Für den Todesfall waren alle Rituale streng geregelt. Vor dem Tod eines Menschen spendete ein Priester die Krankenkommunion und die Krankensalbung (letzte Ölung) und sprach im Sterbezimmer ein Gebet. Hatte der Sterbende seinen letzten Atemzug getan, so verhängte man alle Spiegel im Haus mit Tüchern, hielt die Uhren an und öffnete die Fenster. Damit wollte man der Seele des Verstorbenen das Verlassen des Hauses erleichtern. Die aus einem Strohsack bestehende Matratze wurde aus dem Bett genommen und der Tote auf Brettern aufgebahrt. Diese Bretter wurden in der Scheune aufbewahrt. Männliche Tote wurden meistens mit dem Hochzeitsanzug eingekleidet. Am Abend läutete die Totenglocke vom Kirchturm St. Cäcilia. Der Leichenschauer, der zugleich Totengräber war, hatte die Aufgabe, den Tod amtlich festzustellen.

Traditionell wurden die Toten früher mit einem großen Trauerzug zur letzten Ruhestätte geleitet (oben). Unten der am Hang gelegene heutige Friedhof in Mühlhausen. Foto/Repro: Pfeifer

Noch am Sterbetag kam der Zimmermann oder Schreiner ins Haus, um die Größe des Sargs auszumessen. Der offene Sarg stand bis zum Tag der Bestattung in der Regel drei Tage im Sterbezimmer oder in der Diele. Wie selbstverständlich übernahm die Nachbarschaft wichtige Aufgaben für die Trauerfamilie. Sie versorgte das Vieh, brachte den Trauernden das Essen, richtete den Verstorbenen her und besorgte alles, was sonst in der Zeit der Trauer von Nöten war. In drei Nächten wachten die Verwandten, Bekannten und Nachbarn am Totenbett. Sie verbrachten die Zeit bei Gebet und Gesprächen über das Leben des Toten. Es wird erzählt, dass auch Käsebrote und Schnaps gereicht wurden, um die Zeit zu verkürzen. Um Mitternacht traf die Wachablösung ein. Ein eigens bestellter "Leichenbitter" klopfte an jeder Haustür, um den Tod zu verkünden und zur Beerdigung einzuladen.

Kurz vor der Trauerfeier wurde der Tote "eingesargt". Um eine Rückkehr der Seele ins Haus zu verhindern, achtete man stets darauf, dass der Tote mit den Füßen voraus aus dem Haus getragen wurde. Der rundum mit Kränzen geschmückte Sarg wurde auf zwei Böcken vor das Haus gestellt. Dort sprach der Pfarrer die Gebete und die vier Sargträger, die zuvor grüne Sträuße oder ein Stück Zitrone in die Hand bekommen hatten, trugen den Sarg in den bereitstehenden Leichenwagen. Zunächst war es ein Acker- oder Erntewagen, der von zwei Pferden gezogen wurde, später der gemeindeeigene, schwarz dekorierte Leichenwagen, der heute im Winzermuseum in Rauenberg steht.

Unter Gebeten und Psalmengesängen bewegte sich der Trauerzug zum Friedhof. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts übernahm der Lehrer mit seinem Knabenchor den Grabgesang. Er hatte ebenso wie die jungen Sänger Anspruch auf ein Entgelt. Die Worte am Grab, das sogenannte "Abdanken", war ebenfalls Aufgabe des Schulmeisters. Später verpflichtete man den Mesner als Solisten. Noch manche ältere Mitbürger erinnern sich an das Grablied für Kinder "Zum Vater, der im Himmel wohnt". Für die engste Verwandtschaft und die Nachbarn gab es nach der Trauerfeier Kaffee und "Beerdigungskuchen" (Streuselkuchen).

Heute fehlen uns vielfach solche Rituale, die den Umgang mit der Vergänglichkeit erleichtern. "Doch ohne Rituale wird Trauer zu einem Problem", sagt der langjährige Geschäftsführer des Kuratoriums "Deutsche Bestattungskultur" und evangelische Pfarrer Oliver Werthmann.

Als 1949 die neue Friedhofskapelle errichtet wurde, fanden die Trauerfeiern auf dem Friedhof statt. Dieser lag im Mittelalter und bis 1805 rings um die Pfarrkirche St. Cäcilia und war von einer Sandsteinmauer umgeben. Als ein Teil des Kirchhofs dem Bau eines Langhauses für die Pfarrkirche weichen musste, legte die Gemeinde östlich der Kirche am Berghang oberhalb der Dorfkelter den heutigen Friedhof an.

Er wurde mit der Zeit zu einem Bergfriedhof gestaltet, der mit seiner terrassenförmigen Anlage, seiner wunderbaren Aussicht auf die Landschaft des Kraichgaus und seinen alten Platanen als Schmuckstück Mühlhausens bezeichnet werden kann.