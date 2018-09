Mühlhausen. (seb) Der Waldangelbach hat in Mühlhausen ein völlig neues Gesicht erhalten und damit "den Ortskern enorm aufgewertet": Darin sind sich Bürgermeister Jens Spanberger und Josef Zöllner, technischer Geschäftsführer des Abwasser- und Hochwasserschutzverbands Wiesloch (AHW), einig, die im Gespräch mit der RNZ Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologische Aufwertung des Gewässers näher erläuterten.

Vordringlich für den AHW war der Schutz vor einem Hochwasser, wie es nach bisherigen Statistiken nur alle 100 Jahre vorkommt, "plus Klimawandel-Zuschlag", so Zöllner: Extremere Wetterlagen rechnet man inzwischen standardmäßig ein. Mit Blick auf die verheerenden Starkregen und großen Schäden, die in den letzten Jahren in ganz Europa auftraten, werde die Dringlichkeit dieser Vorsorgemaßnahmen deutlich, betont Zöllner. Er gibt zudem zu bedenken, dass die Bürger trotz allem auch selbst für den angemessenen Schutz von Haus und Grundstück Sorge tragen müssen.

Das Highlight ist natürlich der Wasserspielplatz: Damit ist im Rahmen des Ausbaus des Waldangelbachs im Mühlhausener Ortskern ein Anziehungspunkt für Jung und Alt entstanden. Er krönt das 2,5-Millionen-Maßnahmenpaket, das vor allem dem Schutz vor extremem Hochwasser dient. Foto: Pfeifer

Das Bett des Waldangelbachs im Mühlhausener Ortskern erlaubt nun einen Wasserdurchfluss von maximal rund 8,5 Kubikmetern die Sekunde. "Noch ehe der erste Bagger rollte, gab es viel zu tun", blickt Zöllner zurück. 2007 und 2008 hat der AHW bereits erste Gespräche mit der Gemeinde geführt, die grundlegende Planung von 2010 änderte sich noch mal, als Jens Spanberger, wie schon im Bürgermeister-Wahlkampf angekündigt, "eigene Impulse setzte" und den Bach zu einem der Themen in seiner ersten Gemeinderatssitzung machte. Erst 2016 erlangte man das Wasserrecht, Arbeitsbeginn war im März 2017.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Dank Landeszuschüssen von 70 Prozent für den Hochwasserschutz und sogar 85 Prozent für die ökologische Aufwertung des Gewässers sowie Mitteln aus dem kommunalen Ausgleichsstock von 179.000 Euro muss Mühlhausen selbst "eine starke halbe Million" aufwenden, so Spanberger. Der Aufwand des AHW wiederum beschränkte sich auf Planung, Organisation und rechtliche Belange.

Der Bachlauf am Wehr der Unteren Mühle wurde naturnäher gestaltet. Foto: Pfeifer

Diesen durchaus enormen Aufwendungen steht der potenzielle Schaden gegenüber, den ein Extremhochwasser anrichten könnte. Laut Josef Zöllner liegt der Schutz bei "Faktor zwei": Der nun verhinderte Schaden an Häusern, Straßen und Infrastruktur wäre - pro Flut wohlgemerkt - also doppelt so hoch wie die jetzige Investition: "Das war überhaupt die Voraussetzung für die hohen Fördermittel." Dieser Wert wurde vorab ermittelt, auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten des Regierungspräsidiums, nach gründlichen Vorortuntersuchungen, durch Simulationen und unter Einbeziehung der Kapazitäten der Retter vor Ort, etwa Feuerwehr und Bauhof.

Jetzt ist der Bach also "aus dem Dornröschenschlaf" erwacht, wie der Bürgermeister es formuliert, präsentiert sich in "einer völlig neuen Gestalt". Ein Fußweg mit einer Länge von 160 Metern, der sich am Ufer entlang windet, aber teils auch auf kleine Inseln im Bach führt, erlaubt, das Ganze hautnah auf sich wirken zu lassen. Vier Areale mit Kleingärten im Ortskern mussten geräumt werden, um den Bach zu öffnen, Spanberger zeigt sich daher dankbar für Entgegenkommen und Verständnis der Besitzer.

Neue Fischtreppen erleichtern den Tieren die Wanderung bachaufwärts. Foto: Pfeifer

Dank der offen gestalteten Uferzonen ist ein "kleines, täglich erlebbares Gebiet zur Naherholung" entstanden, so Spanberger, mittendrin "der Höhepunkt" für Jung und Alt: der Wasserspielplatz. Der sorgt für zusätzlichen Hochwasserschutz, über die gesetzlichen Forderungen hinaus. Vor allem macht er aber eins: "Kinderträume wahr", so Spanberger. "Es macht Spaß, Tag für Tag vorbeizukommen und zu sehen, wie toll das angenommen wird", erzählt er. Nicht nur Kindergärten seien regelmäßig am Bach, er beobachte öfter, wie ganze Familien dort den Tag verbringen, mit Picknick, Sport und Spielen, "wie im Freibad". Und es seien nicht nur Mühlhausener Bürger, offenbar reisten die Leute von weither, sogar aus dem Raum Karlsruhe, eigens an: "Das spricht Bände."

"Die große Resonanz auf den Wassererlebnisplatz hat auch meine Vorstellungen übertroffen", so Zöllner, der anfügt, dass das Erlebbarmachen von Gewässern generell Stuttgart so wichtig ist, dass es aus dem Umweltministerium die erwähnte, prozentual noch mal höhere Förderung gab, von der man zu Beginn der Planungen nichts ahnen konnte. "Mühlhausen war einer der ersten ökologischen Gewässerausbauten, die mit 85 Prozent gefördert wurden."

Dazu gehört natürlich auch die naturnahe Gestaltung des Bachs, das einst enge, geradlinige Bachbett, durch das eine Hochwasserwelle praktisch ungehindert "durchgeschossen" wäre, hat hie und da Mäander und lebhafte Ufer erhalten. Die bieten nun Lebensräume und Ruhezonen für verschiedene Lebewesen, so hat Josef Zöllner hier schon Eisvögel beobachtet. Zudem werden die Wanderungen von Fischen und anderen Tieren bachaufwärts erleichtert, durch sogenannte "raue Rampen" oder Fischtreppen.

Und für Zauneidechsen wurden Ersatzlebensräume aus aufgeschichteten Steinen in Gabionen geschaffen. Foto: Pfeifer



Gemeinsam mit Fischereisachverständigen des Regierungspräsidiums wurden "Lockströme" gestaltet, Reihen von Störsteinen, die im Wasser charakteristische akustische Signale erzeugen, anhand derer die Tiere den richtigen Weg stromaufwärts finden (und nicht etwa im Mühlkanal enden). Größere Granitsteine im Wasser bieten weitere Ruhe- und Laichplätze, sie verwirbeln darüber hinaus das Wasser und fördern damit das Anreichern mit Sauerstoff. Außerdem überziehen sie sich mit einem Film aus Bakterien und anderen Kleinstlebewesen, die zusätzlich Schweb- und Schadstoffe herausfiltern, "dadurch steigt die Wasserqualität", so Zöllner. Kiesinseln an der Oberen Mühle und am Wasserspielplatz sind wiederum Laichplätze für verschiedene Tiere.

Wichtig waren beim ökologischen Ausgleich auch Ersatzhabitate für die am Bach vorkommenden Zauneidechsen: Sie haben eigens naturstein-gefüllte Gabionenkörbe erhalten. Außerdem werden sie sicher die mit großen Blöcken errichtete Natursteinmauer am Nordufer, an der Oberen Mühlstraße, besiedeln, die sich allmählich begrünt hat.

Nicht zu vergessen bei all diesen Maßnahmen ist der historische Aspekt, schließlich ist die Gemeinde aus einer Mühlensiedlung entstanden und bereits vor der ersten Erwähnung von "Mulnhusen" anno 783 im Codex des Klosters Lorsch gab es Mühlen am Waldangelbach. Dem widmete man sich gemeinsam mit gleich drei Denkmalbehörden, nämlich Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart. Die Untere Mühle der Familie Wachter hat ihr Wasserrecht behalten, bleibt voll in Betrieb, so Spanberger. Neben dem Mahlbetrieb erzeugt sie auch Strom. Die Obere Mühle der Familie Weiß aber ist stillgelegt, das Wehr wird als kulturelles und heimatgeschichtliches Denkmal bewahrt. Zuvor wird es - auch mit Steinen des Wehrs der Unteren Mühle - in den Ursprungszustand zurückversetzt. Ein während der Bauarbeiten entdeckter Mühlstein aus dem Jahr 1863 wird hier aufgestellt.

Steinern und urig, aber nicht ungemütlich, sind die neuen Sitzgelegenheiten am Waldangelbach. Sie eigenen sich beispielsweise fürs Picknick. Foto: Pfeifer

Im Zug des Wegebaus mit weiteren Zugängen zum Bach sollen auch Schautafeln mit historischen und ökologischen Erläuterungen aufgestellt werden, damit eine Art "Lehrpfad" entsteht. Erst vor Kurzem wurde eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer nahe der Unteren Mühle für die Bevölkerung freigegeben, sie verbindet die Untere Mühlstraße mit dem vorhandenen Fuß- und Radweg.

Der Gewässerausbau in Mühlhausen ist eine von sieben derzeitigen AHW-Maßnahmen an Bächen, zudem arbeitet man in jüngster Zeit an zehn Hochwasserrückhaltebecken, das Schatthausener wurde kürzlich in Betrieb genommen, drei folgen noch. Zudem wird das Mühlhausener Becken (am Ortsausgang Richtung Tairnbach) technisch modernisiert und ertüchtigt: Es stammt nämlich aus dem Jahr 1982. Der AHW widmet ihm besondere Aufmerksamkeit, laut Josef Zöllner ist es nämlich für die Hälfte des 110 Quadratkilometer großen Einzugsgebiets des AHW zuständig und fasst bis zu 560.000 Kubikmeter.

"Die verschiedenen Maßnahmen müssen sich verzahnen", betont Zöllner, nur so könne das gesamte Schutzkonzept wirksam werden. Bis 2022 soll es übrigens komplett realisiert sein, rechtzeitig zu Zöllners Abschied, damit er beruhigt in Ruhestand gehen kann - wie er einräumt, ein ehrgeiziges Ziel. Spanberger dankt Zöllner herzlich für dessen großes Engagement, er sei "der richtige Mann" sowohl für den wirksamen Hochwasserschutz als auch für die Aufklärung der Bevölkerung.