Von Sophia Stoye

Mühlhausen. Es war ein teurer Anruf eines "Microsoft-Mitarbeiters", den Gerhard Bellinger Anfang Oktober annahm. 12.000 Euro – sein gesamtes Erspartes – kostete den Mühlhausener das eineinhalbstündige Gespräch. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so betrügen lassen würde", sagt Bellinger heute. Der 64-Jährige wurde Opfer eines Trickbetrugs, der in der Form immer öfter vorkommt – auch in der Region.

"Ich hatte bei meinem Laptop schon länger den Eindruck, dass etwas nicht stimmt", erzählt Bellinger. Mal habe das Gerät gehangen, mal sei es nicht angegangen. Als am 4. Oktober dann der Anruf des angeblichen "Microsoft-Mitarbeiters" kam, der dem 64-Jährigen mitteilte, er habe ein Virus auf dem Laptop, glaubte ihm Bellinger sofort.

Erst fragte der Fremde am Telefon den Mühlhausener, ob er Englisch spreche, dann empfahl er Bellinger, einen "Team Viewer" zu installieren. Mit diesem Programm konnte der "Microsoft-Mitarbeiter" die Steuerung von Bellingers Laptop übernehmen – nur, um das Virus zu bekämpfen, gaukelte der Fremde dem 64-Jährigen vor. "Das war der erste Fehler", blickt der Mühlhausener zurück.

Hintergrund > Die Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter sind der Polizei zufolge schon seit Jahren eine beliebte Betrugsmasche in ganz Deutschland – und treten auch in der Region immer öfter auf. "Solche Vorfälle kommen hunderte Male vor", erklärt ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage und [+] Lesen Sie mehr > Die Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter sind der Polizei zufolge schon seit Jahren eine beliebte Betrugsmasche in ganz Deutschland – und treten auch in der Region immer öfter auf. "Solche Vorfälle kommen hunderte Male vor", erklärt ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage und warnt: "Microsoft wendet sich nie telefonisch an seine Kundinnen und Kunden." Genau genommen gab es im Rhein-Neckar-Kreis, in Heidelberg und Mannheim dieses Jahr bislang über 250 solcher Anrufe, die zur Anzeige gebracht wurden. Dabei entstand den Betroffenen bisher ein Vermögensschaden von mehr als 280.000 Euro. Die Masche ist der Polizei zufolge dabei immer die gleiche: Unbekannte rufen von Callcentern bei häufig älteren Menschen an und überreden sie durch geschickte Gesprächsführung, diverse Aktionen am Computer durchzuführen. Dadurch erlangen die Täterinnen und Täter Fernzugriffe auf die PC-Systeme der Opfer und führen diverse Überweisungen durch. Oftmals ist den Beamten zufolge eine Häufung von Fällen im gleichen Vorwahlgebiet zu verzeichnen. In einigen Fällen sei auch davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer gezielt über Einträge in Telefonbüchern oder nach dem Zufallsprinzip auswählen. Um sich vor so einem Betrug zu schützen, rät die Polizei, bei Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern sofort aufzulegen. Es dürften niemals persönliche Daten an die Anrufer herausgegeben werden, auch sollte man keine Software installieren. Weitere Infos – auch zur Hilfe, wenn man schon Opfer wurde – hier: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (RNZ)

[-] Weniger anzeigen

Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter gab verschiedene Befehle in den Laptop ein und zeigte Bellinger eine Liste mit Hunderten von roten und orangenen Zeilen. "Er sagte, dass das alles Aktivitäten vom scheinbaren Virus seien." Dann fragte der Fremde den 64-Jährigen nach seinem Handy und meinte, dass auch dort alles auf Viren überprüft werden müsse. "Der Mann hat mir zwei Antiviren-Apps installiert und ein Programm, mit dem er auch auf mein Handy zugreifen konnte", so Bellinger.

Während des ganzen Gesprächs diktierte ihm der angebliche Mitarbeiter des Softwareunternehmens immer wieder scheinbar wichtige Codes. "Am Ende hatte ich drei Blätter vollgeschrieben", so der 64-Jährige. "Er hat mich die ganze Zeit über beschäftigt und abgelenkt."

Mithilfe eines Tricks überlistete ihn der Betrüger und erhielt so Zugang zu Bellingers Konto: Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter hatte den Mühlhausener gebeten, seine Anmeldedaten einzugeben und ihm versichert, dass das anonym sei. Um seine Aussage glaubhaft zu machen, hatte der Betrüger die eingegebenen Zahlen mit Sternchen überschrieben. "Plötzlich fragte mich der Mann nach der Tan-Nummer", berichtet Bellinger weiter. Er sei so abgelenkt und manipuliert gewesen, dass er dachte, der falsche Mitarbeiter bräuchte die Nummer als Sicherheitscode.

In Wahrheit bestätigte der Betrüger damit drei Überweisungen, die er in Bellingers Namen getätigt hatte. "Er hat es geschafft, mich so in Stress zu versetzen, dass ich Sachen gemacht habe, die ich sonst nie gemacht hätte", sagt der 64-Jährige. "Durch die Panik war ich nicht mehr in der Lage, normal zu denken."

Die Überweisungen gingen unter anderem an ein Konto in Österreich und eines mit einem kolumbianischen Inhaber. Auch über Bellingers Mastercard wurden Abbuchungen getätigt, insgesamt wurde der Mühlhausener um 12.000 Euro betrogen. Für ihn ist vor allem erschreckend zu sehen, wie ihn der Betrüger um den Finger gewickelt hat. "Er hat mir die ganze Zeit über Professionalität vorgespielt und Vertrauen aufgebaut", so Bellinger – beispielsweise, als er ihm die scheinbaren Aktivitäten des Virus aufgezeigt hatte.

Am Ende des langen Telefonats wies der angebliche IT-Mitarbeiter den 64-Jährigen an, er solle Laptop und Handy zwei Tage lang unberührt stehen lassen, da noch Updates installiert werden müssten. Der Anrufer würde sich am nächsten Morgen wieder melden. "Ich bin dann abends doch noch ans Handy gegangen und sah, dass ich komische Mails bekommen hatte", berichtet Bellinger. Dann, als er seinen Online-Banking-Status überprüft, der Schock: Alles war leer geräumt. "Als ich gemerkt habe, dass ich reingelegt wurde, bin ich in Tränen ausgebrochen", erzählt er. Der 64-Jährige rief sofort die Polizei, die ihm allerdings gleich die Hoffnung nahm, das Geld wieder zu bekommen: "Heutzutage braucht man keinen Banküberfall mehr. Das geht auf die Art, wie Sie es erlebt haben", habe ein Polizist zu ihm gesagt.

Die Beamten behielten Recht: Bellingers Vorhaben, die Überweisung rückgängig zu machen, scheiterte. Weil das Geld mit seinem "Einverständnis" überwiesen und beim Ziel-Konto direkt abgehoben wurde, gebe es keine Möglichkeit mehr, es zurück zu holen. Die unterschiedlichen Telefonnummern – teils mit ausländischer, teils mit deutscher Vorwahl – lassen sich der Polizei zufolge auch nicht mehr nachverfolgen.

An Dreistigkeit kaum zu überbieten rief der Betrüger am Morgen des nächsten Tages Bellinger tatsächlich wieder an. "Ich habe ihn mit den Geschehnissen konfrontiert, da meinte der Fremde, dass erst 75 Prozent der Updates abgeschlossen seien und ich mein Geld danach wieder erhalten würde", so der Mühlhausener. Insgesamt versuchte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter, den 64-Jährigen noch weitere drei Male anzurufen.

Die Tagen nach dem Vorfall waren für Bellinger vor allem von dem Stress geprägt, Daten zu sichern und Passwörter zu ändern. Zwei Wochen später ging es ihm so schlecht, dass er sich von einem Arzt untersuchen ließ. Von dort wurde er sofort ins Krankenhaus gefahren und operiert: Der 64-Jährige hatte einen Herzinfarkt erlitten. "Ich nehme schon seit zweieinhalb Jahren Medikamente gegen Bluthochdruck und das Herzinfarkt-Risiko liegt in der Familie", erklärt Bellinger, "aber der Vorfall hat mit Sicherheit das Fass zum Überlaufen gebracht".

Inzwischen ist der 64-Jährige auf dem Weg der Besserung – und hat vor allem eines gemerkt: "Für mich und meine Familie war die Gesundheit plötzlich viel wichtiger als das Geld, das verloren ging."