Walldorf. (agdo) Während in der Region die ersten Gottesdienste abgehalten werden, ist man in den Moscheen etwas zurückhaltender. Die mit den Gottesdiensten vergleichbaren Freitagsgebete werden momentan weder in der Walldorfer IGMG noch der DITIB Moschee in Wiesloch angeboten. Erlaubt sind stattdessen die täglichen Gebete. Auch hier sind die Sicherheitsvorkehrungen hoch und der Aufwand immens.

"In den Gebetsraum der Männer passen normalerweise rund 400 Gläubige rein, bei den Frauen sind es die Hälfte", sagt Ismet Ileri, der Vorsitzende der IGMH Moschee in Walldorf. Mit den Corona- Sicherheitsabstand schrumpft der Platz auf rund 40 bei den Männern und 22 bei den Frauen. Aus Rücksicht vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus warten die Muslime mit dem Start der Freitagsgebete noch ein wenig. Es sei noch nicht sicher, wann die ersten Freitagsgebete wieder starten, so Ismet Ileri. Aufgrund des Fastenmonats Ramadan befürchtet man zudem, dass es einen wahren Ansturm auf die Moschee geben könnte. Im Ramadan kommen rund 400 Gläubige in die Moschee, momentan ist das natürlich nicht möglich. Es beten nicht nur Mitglieder, sondern auch Asylbewerber und Migranten.

Wer die Moschee zum Gebet betritt muss seine Kontaktdaten hierlassen – und zwar zu jedem Gebet. Wer sich in die Liste nicht einträgt, darf nicht hinein. "Wie haben Muslime, die drei Mal täglich hier beten", erzählt Ismet Ileri. Weiterhin muss sich jeder die Hände desinfizieren. Mund-Nasen-Bedeckungen sind während des Gebets Pflicht, in den Kirchen wird sie hingegen nur empfohlen. Außerdem muss jeder seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen. Die Sicherheitsabstände sind auf dem Boden eingezeichnet und auch der Platz zum Beten. Es wird penibel darauf geachtet, dass alles eingehalten wird. Die Stimmung ist ruhig. Normalerweise stehen die Muslime nach dem Beten noch zusammen und unterhalten sich. Das fällt gerade weg und fehlt den Gläubigen. Dennoch ist man sehr froh, dass es schrittweise wieder in die Normalität zurück geht.