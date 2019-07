Blick von der Brücke am Bründelweg auf die A5 bei Walldorf. Foto: Rößler

Wiesloch/Walldorf. Seit 1. Juli läuft die Onlinebeteiligung des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf der Homepage zum Mobilitätspakt Walldorf/Wiesloch. Neben allgemeinen Informationen zu dem Mobilitätskonzept sind dort in einer Karte die bereits erarbeiteten Maßnahmen eingetragen. Diese können in einem Zeitraum von vier Wochen kommentiert werden. Das Regierungspräsidium, das den Mobilitätspakt koordiniert und betreut, zieht zur Halbzeit der Onlinebeteiligung eine positive Zwischenbilanz.

So haben dem Regierungspräsidium zufolge in einem Zeitraum von einer Woche bereits rund 1700 Personen die Homepage besucht und es sind über 300 Ideen zur Verbesserung der verkehrlichen Situation im Wirtschaftsraum Walldorf/Wiesloch eingegangen. Rund 2000 Mal wurden bisher Maßnahmen, Ideen und Kommentare mit einem "Like" versehen. Zudem haben etwa 400 Personen den Online-Fragebogen ausgefüllt, um Aufschluss über ihr Mobilitätsverhalten zu geben.

"Das ist eine großartige Resonanz! Ich freue mich sehr, dass unser Angebot von so vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Es sind schon viele konstruktive und interessante Vorschläge eingegangen. Die Einbindung der Öffentlichkeit in das Mobilitätskonzept ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Mobilitätspaktes Walldorf/Wiesloch", erklärte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder zum Online-Format, das in dieser Form erstmalig seinen Einsatz bei einem Mobilitätspakt findet.

Eine Online-Beteiligung am Mobilitätskonzept ist noch bis 31. Juli möglich. Anschließend werden alle eingegangenen Kommentare und Hinweise der Bürger geprüft und die Ergebnisse und das weitere Vorgehen Anfang Oktober auf der Homepage veröffentlicht.

Zum Hintergrund: Die Region Walldorf/Wiesloch ist ein starker und wachsender Wirtschaftsraum. Entsprechend hoch ist die Region durch Verkehr belastet. Um die verkehrliche Situation zu verbessern, haben Vertreter des Landes Baden-Württemberg gemeinsam mit Landkreis, Kommunen, Verkehrsbetrieben und Wirtschaft eine Reihe von Maßnahmen für ein neues und zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept erarbeitet. Im Vordergrund steht dabei die Betrachtung und Vernetzung aller Verkehrsträger: dem Öffentlichen Personennahverkehr, dem Straßenverkehr sowie dem Fuß- und Radverkehr.

Einen großen Stellenwert hat auch das betriebliche Mobilitätsmanagement der in Walldorf/Wiesloch ansässigen Firmen SAP, Heidelberger Druckmaschinen und MLP, da ein großer Teil des Verkehrs durch Pendlerströme verursacht wird.

Info: Die Homepage www.mobipakt-wa-wi.de ist seit 1. Juli freigeschaltet. Die kartenbasierten Onlineumfrage und der Fragebogen für Pendler sind vom 1. bis 31. Juli verfügbar. Anfang Oktober werden die Prüfungsergebnisse der eingegangenen Vorschläge und Hinweise dann auf der Homepage veröffentlicht.