Künstler Nubian hat dieses Wandbild im Rahmen des Metropolink-Festivals in Walldorf gestaltet. Ab 25. Juli soll es an sieben Abenden auf besondere Weise erstrahlen. Foto: Pfeifer

Walldorf. (seb) Nubians Wandbild in Walldorf ist eigentlich fertig: Aber es soll ab 25. Juli über eine Woche hinweg im Rahmen des Metropolink-Festivals für Urbane Kunst noch einmal besonders in Szene gesetzt werden. Der aus dem französischen Montpellier stammende Künstler hatte die Wand eines zweistöckigen Wohnhauses in der Badstraße, am Parkplatz hinter der Stadt-Apotheke, mit einem detailverliebten, ideenreichen Kunstwerk geschmückt.

Ganz wichtig: Die Katze ist inzwischen angekommen – sie ist die Protagonistin, für die Nubian augenzwinkernd dieses Bild geschaffen hat, diesen Spielplatz – auf Englisch "Playground", was in großen Buchstaben darauf zu lesen ist. Das Bild soll Spaß machen und die Katze steht nach Nubians Ansicht für Willensstärke und Freiheit, auch die Freiheit des Geists und der Fantasie.

Das Werk, inzwischen auch farbig, fügt sich gut in die Umgebung, weil das abgebildete Haus von Wohngebäuden der Umgebung inspiriert ist, wenn es auch offensichtlich schon in die Jahre gekommen ist: Es hat Risse und Löcher, überdies ist ein Propellerflugzeug, in ebenso desolatem Zustand, ins Dach eingebettet. Verfall und Verwitterung, aber auch Widerstandsfähigkeit und Stabilität macht der Künstler spürbar, solche Prozesse faszinieren Nubian nach eigener Aussage.

Und faszinierend findet auch Pascal Baumgärtner, Kurator des Metropolink-Festivals, Nubians Kunst: "die Detailfülle, seine Handschrift, die feine Linienführung". Von Heidelberg aus organisiert Baumgärtner die Projekte, die öffentliche Wände, Plätze oder auch mal Trafohäuschen mit den unterschiedlichsten Kunstwerken verzieren. Über die engen Kontakte, die Heidelberg zu seiner Partnerstadt Montpellier pflegt, und das große Netzwerk befreundeter Künstler stieß Baumgärtner auf Nubian. "Wie technisch versiert der ist, hat mich von Anfang an beeindruckt." Sofort war klar: Er ist der Richtige für Walldorf.

Das Kunstwerk soll nämlich ins Jubiläum zum 1250-jährigen Bestehen der Stadt eingebunden werden, das leider wegen der Coronakrise nicht gebührend gefeiert werden kann. "Wir wollten etwas in Richtung Illustration", so Baumgärtner: Mit einer abwechslungsreichen Video-Präsentation, die sich Walldorf gestern und heute widmet, soll das Wandbild nämlich ab Samstag, 25. Juli, an sieben Tagen in der Abenddämmerung, also ungefähr ab 21.30 Uhr, auf spannende Weise erstrahlen – es soll zurückhaltend anfangen und sich zu einem interessanten Höhepunkt aufbauen. "Und zu so einer kleinen, kreativen Kino-Show passen die Illustrationen von Nubian sehr gut", erklärt Baumgärtner.

Dominic Rinnhofer, Videokünstler und Professor für Medientechnik und Design an der Hochschule Macromedia in Stuttgart, stellt die Show zusammen, mit ihm arbeitet Baumgärtner schon lange eng zusammen. Besonders das moderne Walldorf haben sie sich nun für die Impressionen ausgesucht, die in reizvoller Korrespondenz mit Nubians Bild über die Häuserwand gleiten sollen. "Nubian lässt uns in eine ganz andere Welt eintauchen, einen fast mystischen Ort", erklärt Baumgärtner, "und gleichzeitig wollen wir zeigen, was heute alles schon technisch möglich ist, dafür ist Walldorf ja prädestiniert."

Konstruktionsweise, Verfallserscheinungen und natürlich die Katze geben dem Wandbild Charakter, sogar so etwas wie eine Geschichte, die man erahnen kann. "Die Betrachter sollen länger vor dem Bild stehen und die vielen Besonderheiten suchen", wünscht sich der Metropolink-Kurator: "Es ist nicht nur der Spielplatz der Katze." Da sei vieles im Bild versteckt – das gelinge Nubian übrigens in jeder seiner Arbeiten, "ob auf kleinem Blatt Papier oder auf großen Wänden".

Bisher habe es nur positive Rückmeldungen aufs Wandbild gegeben, so Pascal Baumgärtner: "Weil man so viel hineininterpretieren kann, das macht besonders Spaß."